Перья амазонских попугаев раскрыли обширные торговые связи доинкской цивилизации Перу

Анализ ДНК из найденных в Перу древних перьев попугаев ара показал, что за столетия до появления империи инков живых амазонских попугаев перевезли из Амазонии через Анды на побережье Тихого океана, в столицу государства Ичма. Это открытие опровергает представления о том, что доинкские цивилизации были изолированными — уже в те времена через тропические леса, высокогорье и пустыни пролегали разветвленные торговые пути.

Государство Ичма существовало на территории современного Перу приблизительно с 1000 по 1470 год нашей эры, пока не было поглощено цивилизацией инков. Главным религиозным центром культуры ичма был город Пачакамак, располагавшийся на берегу Тихого океана, в 40 километрах от современной перуанской столицы Лимы.

Во время раскопок в Пачакамаке, в одной из каменных гробниц, принадлежавшей представителю элиты ичма, археологи нашли хорошо сохранившиеся перья попугаев. Известно, что яркие перья амазонских попугаев высоко ценились в древних культурах тихоокеанского побережья: они были одним из самых престижных символов статуса и власти, использовались в религиозных ритуалах и церемониях.

Однако Перу и естественный ареал обитания этих птиц — тропические леса Амазонии — разделяют Анды, один из самых высоких горных хребтов мира, поэтому исследователям было неясно, как именно происходили добыча и доставка перьев на побережье. Особенно если учесть, что, как считалось до сих пор, доинкские культуры Андского региона были изолированными, а разветвленная сеть мощеных дорог и, соответственно, торговых путей появилась там только с приходом инков.

Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, смогла реконструировать путь, проделанный живыми попугаями, чьи перья нашли в Пачакамаке, из Амазонии в Перу. Ученые пришли к выводу, что задолго до инков у ичма существовала процветающая сложная сеть торговли животными, которая связывала амазонскую сельву с засушливыми районами к западу от Анд.

Анализ ДНК, выделенной из бородок перьев попугаев, показал, что они принадлежали четырем видам амазонских ара: красному ара (A. Macao), сине-желтому ара (A. Ararauna), зеленокрылому ара (A. Chloropterus) и мучнистому амазону (Amazona farinosa). Все они обитают во влажных тропических лесах к востоку от Анд, в сотнях километров от тихоокеанского побережья. Геномный анализ продемонстрировал высокое генетическое разнообразие: значит, птиц поймали в дикой природе, а не вывели на месте.

Анализ стабильных изотопов углерода и азота в перьях показал, что когда эти перья выросли, птицы уже не обитали в тропическом лесу. Они питались такими богатыми азотом растениями, как маис (кукуруза), просо, сорго, которые характерны для засушливого климата побережья Перу, к тому же удобренными гуано морских птиц. Это говорит о том, что попугаев живыми перевезли через Анды и содержали на побережье достаточно долго для того, чтобы в новой среде обитания у них отросли новые перья.

С помощью компьютерного моделирования исследователи также определили наиболее вероятные торговые пути, которые использовались для транспортировки птиц.

Первый маршрут, скорее всего, проходил по северу, соединяя территорию государства Ичма с двумя другими могущественными прибрежными политическими образованиями, Чиму и Сикан. Эта версия подтверждается археологическими данными о давних торговых связях между культурами северной части побережья Тихого океана и племенами Амазонии.

Более прямой, центральный путь проходил от Пачакамака на восток, через андское высокогорье, и, видимо, включал в себя путешествие по горным рекам. Транспортировка попугаев, вероятно, занимала недели или даже месяцы, поскольку путешественники преодолевали труднопроходимые горные перевалы, крутые плато и речные пороги, предположили ученые.

«Наше исследование ставит под сомнение давно устоявшиеся предположения о том, что доинкские общества были изолированы или фрагментированы. Вместо этого мы видим свидетельства существования организованного обмена, экологических знаний и логистического планирования, благодаря которым связывались совершенно разные сообщества. Причем происходило это задолго до того, как дороги инкской империи эти связи формализовали», — отметил ведущий автор исследования Джордж Олах из Австралийского национального университета.

