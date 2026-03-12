Уведомления
Перья амазонских попугаев раскрыли обширные торговые связи доинкской цивилизации Перу
Анализ ДНК из найденных в Перу древних перьев попугаев ара показал, что за столетия до появления империи инков живых амазонских попугаев перевезли из Амазонии через Анды на побережье Тихого океана, в столицу государства Ичма. Это открытие опровергает представления о том, что доинкские цивилизации были изолированными — уже в те времена через тропические леса, высокогорье и пустыни пролегали разветвленные торговые пути.
Государство Ичма существовало на территории современного Перу приблизительно с 1000 по 1470 год нашей эры, пока не было поглощено цивилизацией инков. Главным религиозным центром культуры ичма был город Пачакамак, располагавшийся на берегу Тихого океана, в 40 километрах от современной перуанской столицы Лимы.
Во время раскопок в Пачакамаке, в одной из каменных гробниц, принадлежавшей представителю элиты ичма, археологи нашли хорошо сохранившиеся перья попугаев. Известно, что яркие перья амазонских попугаев высоко ценились в древних культурах тихоокеанского побережья: они были одним из самых престижных символов статуса и власти, использовались в религиозных ритуалах и церемониях.
Однако Перу и естественный ареал обитания этих птиц — тропические леса Амазонии — разделяют Анды, один из самых высоких горных хребтов мира, поэтому исследователям было неясно, как именно происходили добыча и доставка перьев на побережье. Особенно если учесть, что, как считалось до сих пор, доинкские культуры Андского региона были изолированными, а разветвленная сеть мощеных дорог и, соответственно, торговых путей появилась там только с приходом инков.
Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Nature Communications, смогла реконструировать путь, проделанный живыми попугаями, чьи перья нашли в Пачакамаке, из Амазонии в Перу. Ученые пришли к выводу, что задолго до инков у ичма существовала процветающая сложная сеть торговли животными, которая связывала амазонскую сельву с засушливыми районами к западу от Анд.
Анализ ДНК, выделенной из бородок перьев попугаев, показал, что они принадлежали четырем видам амазонских ара: красному ара (A. Macao), сине-желтому ара (A. Ararauna), зеленокрылому ара (A. Chloropterus) и мучнистому амазону (Amazona farinosa). Все они обитают во влажных тропических лесах к востоку от Анд, в сотнях километров от тихоокеанского побережья. Геномный анализ продемонстрировал высокое генетическое разнообразие: значит, птиц поймали в дикой природе, а не вывели на месте.
Анализ стабильных изотопов углерода и азота в перьях показал, что когда эти перья выросли, птицы уже не обитали в тропическом лесу. Они питались такими богатыми азотом растениями, как маис (кукуруза), просо, сорго, которые характерны для засушливого климата побережья Перу, к тому же удобренными гуано морских птиц. Это говорит о том, что попугаев живыми перевезли через Анды и содержали на побережье достаточно долго для того, чтобы в новой среде обитания у них отросли новые перья.
С помощью компьютерного моделирования исследователи также определили наиболее вероятные торговые пути, которые использовались для транспортировки птиц.
Первый маршрут, скорее всего, проходил по северу, соединяя территорию государства Ичма с двумя другими могущественными прибрежными политическими образованиями, Чиму и Сикан. Эта версия подтверждается археологическими данными о давних торговых связях между культурами северной части побережья Тихого океана и племенами Амазонии.
Более прямой, центральный путь проходил от Пачакамака на восток, через андское высокогорье, и, видимо, включал в себя путешествие по горным рекам. Транспортировка попугаев, вероятно, занимала недели или даже месяцы, поскольку путешественники преодолевали труднопроходимые горные перевалы, крутые плато и речные пороги, предположили ученые.
«Наше исследование ставит под сомнение давно устоявшиеся предположения о том, что доинкские общества были изолированы или фрагментированы. Вместо этого мы видим свидетельства существования организованного обмена, экологических знаний и логистического планирования, благодаря которым связывались совершенно разные сообщества. Причем происходило это задолго до того, как дороги инкской империи эти связи формализовали», — отметил ведущий автор исследования Джордж Олах из Австралийского национального университета.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
