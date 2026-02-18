  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Квантовая механика от А до Я

Слушатели узнают, что имел в виду Шредингер, когда описывал свой знаменитый эксперимент с котом.

Medio Modo
14 марта, 13:00
1400 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11﻿

О мероприятии

Энтузиаст физики Роман Юдаев расскажет, как квантовая механика открыла лазеры, транзисторы и ключ к компьютерам будущего. Слушатели узнают, что имел в виду Шредингер, когда описывал свой знаменитый эксперимент с котом, как протекало противостояние Эйнштейна и Бора, и играет ли все-таки Бог в кости.

Расписание
14
Суббота
Март 2026
Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва
13:00
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11﻿

18 февраля, 07:35
Александр Речкин
1
# история
# квантовая механика
# физика
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 15:30
МГППУ

Синдром визуального снега объяснили гиперактивностью зрительной коры

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

МГППУ
# зрение
# зрительная кора
# мозг
# нарушение зрения
# нейропластичность
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Комментарии

