Маск объединил возможности Tesla и xAI для нового масштабного проекта Digital Optimus

Компании Tesla и xAI запускают совместный крупный проект под названием Digital Optimus (также упоминается как Macrohard). Об этом сообщил глава компаний Илон Маск. Это первая разработка, реализуемая в рамках инвестиционного соглашения Tesla с xAI.

Робот Optimus / © Tesla

Маск написал в социальной сети X, что Digital Optimus сможет «имитировать функционирование целых компаний».

Новый проект стал очередным шагом компаний Маска в направлении автоматизации, оптимизации и сокращения ручного, однообразного и утомительного труда, который сегодня выполняют люди.

Система Digital Optimus будет способна: анализировать последние пять секунд видео с экрана компьютера в реальном времени, учитывать действия клавиатуры и мыши, принимать решения и выполнять действия на основе этих данных. По сути, это будет искусственный интеллект, выполняющий функции офисного сотрудника. Он сможет заниматься различными задачами, включая: бухгалтерию, кадровую работу и другие административные процессы.

Маск пояснил, что центральную роль в системе будет играть Grok — искусственный интеллект, разработанный xAI.

Создание подобной цифровой системы искусственного интеллекта может помочь компаниям: экономить время и деньги, повышать эффективность работы и масштабировать процессы практически без ограничений. Digital Optimus может стать цифровым дополнением к физическому роботу Optimus, обеспечивая компаниям более высокую производительность при меньших затратах.

Тем не менее подобные проекты вызывают и серьезные дискуссии. Скептики обращают внимание на энергопотребление крупных ИИ-систем и возможные последствия для рынка труда. По этой причине проекты такого масштаба часто вызывают полярные мнения в обществе. Несмотря на критику, Маск убежден, что проект имеет огромный потенциал. По его словам, ни одна другая компания в мире пока не способна реализовать систему такого уровня.