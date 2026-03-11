Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря

От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.

В мире более семи миллионов человек в год умирает от последствий курения (в основном инфаркты и инсульты), не более трех миллионов от алкоголя и не более 0,6 миллиона — от наркотиков всех типов. Это делает курение основной проблемой общественного здравоохранения на сегодня.

Существующие способы отказа от курения явно не особенно эффективны. Поэтому исследователи из США обратились к достаточно необычному новому методу. Чтобы выяснить, насколько он работает, они сравнили его со стандартным лечением курения — сочетанием 13-недельной когнитивно-поведенческой терапии и никотинового пластыря. Результаты их работы опубликовали в JAMA Network Open.

Работа охватила 82 психически здоровых человека средним возрастом 47,6 года, из которых 68 прошли через полный цикл наблюдений — включая сессию через шесть месяцев от старта. 35 участникам (из 68, прошедших полный цикл) случайным образом выдали псилоцибин, компонент известных психоактивных грибов, сравнительно безопасных в том смысле, что они не вызывают привыкания (напротив, их действие ослабляется при приемах после первого). В то же время первое употребление может привести к гибели или увечьям принявшего в силу его неосторожных действий.

Через полгода после приема псилоцибина желавшие бросить курить в 17 случаях не показали биохимических следов курения на протяжении длительного времени. А вот среди тех 33, кто использовал никотиновый пластырь, бросить, судя по биохимическим тестам, удалось только четырем.

При этом у принимавших псилоцибин не нашли никаких существенных побочных эффектов. Отметим, что человек после приема псилоцибина от восьми до девяти часов оставался под наблюдением врачей.

Работа особенно ценна тем, что участники эксперимента были курильщиками со стажем, выкуривали в среднем 15,7 сигареты в день и ранее предприняли в среднем шесть неудачных попыток бросить.

Такие результаты означают, что едва ли не в половине случаев полное прохождение терапии с псилоцибином позволяет достичь длительного воздержания от курения. Это намного выше показателей при других видах легальной антиникотиновой терапии. Авторы отметили, что в других работах с большей выборкой лишь один из 12 людей, использующих никотиновые пластыри, смог надолго бросить курить.

Несмотря на небольшую выборку, работа предполагает высокую эффективность нового метода. Однако не стоит забывать, что попытка повторить это вне врачебного наблюдения не только незаконна, но может закончиться гибелью или увечьями от собственных неосторожных действий после приема псилоцибина.

