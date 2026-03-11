Уведомления
Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря
От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.
В мире более семи миллионов человек в год умирает от последствий курения (в основном инфаркты и инсульты), не более трех миллионов от алкоголя и не более 0,6 миллиона — от наркотиков всех типов. Это делает курение основной проблемой общественного здравоохранения на сегодня.
Существующие способы отказа от курения явно не особенно эффективны. Поэтому исследователи из США обратились к достаточно необычному новому методу. Чтобы выяснить, насколько он работает, они сравнили его со стандартным лечением курения — сочетанием 13-недельной когнитивно-поведенческой терапии и никотинового пластыря. Результаты их работы опубликовали в JAMA Network Open.
Работа охватила 82 психически здоровых человека средним возрастом 47,6 года, из которых 68 прошли через полный цикл наблюдений — включая сессию через шесть месяцев от старта. 35 участникам (из 68, прошедших полный цикл) случайным образом выдали псилоцибин, компонент известных психоактивных грибов, сравнительно безопасных в том смысле, что они не вызывают привыкания (напротив, их действие ослабляется при приемах после первого). В то же время первое употребление может привести к гибели или увечьям принявшего в силу его неосторожных действий.
Через полгода после приема псилоцибина желавшие бросить курить в 17 случаях не показали биохимических следов курения на протяжении длительного времени. А вот среди тех 33, кто использовал никотиновый пластырь, бросить, судя по биохимическим тестам, удалось только четырем.
При этом у принимавших псилоцибин не нашли никаких существенных побочных эффектов. Отметим, что человек после приема псилоцибина от восьми до девяти часов оставался под наблюдением врачей.
Работа особенно ценна тем, что участники эксперимента были курильщиками со стажем, выкуривали в среднем 15,7 сигареты в день и ранее предприняли в среднем шесть неудачных попыток бросить.
Такие результаты означают, что едва ли не в половине случаев полное прохождение терапии с псилоцибином позволяет достичь длительного воздержания от курения. Это намного выше показателей при других видах легальной антиникотиновой терапии. Авторы отметили, что в других работах с большей выборкой лишь один из 12 людей, использующих никотиновые пластыри, смог надолго бросить курить.
Несмотря на небольшую выборку, работа предполагает высокую эффективность нового метода. Однако не стоит забывать, что попытка повторить это вне врачебного наблюдения не только незаконна, но может закончиться гибелью или увечьями от собственных неосторожных действий после приема псилоцибина.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Работа международной команды ученых позволила увидеть, как выглядело лицо знаменитого австралопитека по прозвищу Литтл Фут (Маленькая Стопа) — одного из наших древнейших предков, жившего в Южной Африке более 3,5 миллиона лет назад. Его скелет — самый полный из всех скелетов австралопитеков, когда-либо обнаруженных.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
