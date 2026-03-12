Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новая система позволила получить самые высокодетализированные изображения обломков первого броненосца ВМС США
Новая сонарная система позволила получать изображения морского дна в чрезвычайно высоком разрешении, помогая подводным аппаратам картографировать рельеф даже в мутной воде.
Американская оборонная компания Northrop Grumman опубликовала новые высокодетализированные изображения исторического корабля, затонувшего 160 лет назад.
Снимки броненосца «Монитор» получили с использованием технологии микросинтетической апертурной сонарной системы µSAS в сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Сканирование проводилось в сентябре 2025 года в рамках инициативы компании Technology for Conservation. Целью работ было документирование знаменитого кораблекрушения времен Гражданской войны в США и оценка состояния окружающего морского заповедника.
По данным компании, новая технология позволила получить самые детальные изображения обломков корабля за всю историю наблюдений, а также создать новые трехмерные цифровые и физические модели места крушения.
В сентябре 2025 года Northrop Grumman и NOAA провели совместное исследование исторического места кораблекрушения на дне океана. В центре проекта находились останки броненосца «Монитор» — корабля эпохи Гражданской войны в США, покоящегося почти на глубине около 73 метров.
Место крушения обнаружили в 1973 году, а уже в 1975 году NOAA объявило его первым национальным морским заповедником США. С тех пор агентство занимается наблюдением и защитой этого уникального подводного исторического объекта.
Чтобы точнее оценить состояние заповедника, NOAA потребовались передовые технологии, способные создавать подробные изображения как самого корабля, так и окружающего морского дна. Для этой задачи Northrop Grumman задействовала систему µSAS (micro synthetic aperture sonar) — компактный сонар, использующий акустические сигналы для получения чрезвычайно детализированных изображений морского дна.
Система позволила получить самые высокодетализированные изображения обломков корабля «Монитор», когда-либо сделанные. Они дали исследователям новое представление о состоянии и структуре исторического судна.
Помимо изображений специалисты компании создали для NOAA цифровые и физические трехмерные модели корабля. Эти модели отражают всю историю судна — от его службы в 1862 году, через момент гибели и последующие операции по подъему артефактов, до его нынешнего состояния в пределах охраняемого морского заповедника.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
Подопытные еноты продолжили открывать замки на специальном ящике даже после поедания награды. Звери делали это не ради пищи, а для исследования логики работы механизма. Способность искать информацию без прямой выгоды объяснила высокую выживаемость этих животных в городской среде.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии