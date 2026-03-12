Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая система позволила получить самые высокодетализированные изображения обломков первого броненосца ВМС США

Новая сонарная система позволила получать изображения морского дна в чрезвычайно высоком разрешении, помогая подводным аппаратам картографировать рельеф даже в мутной воде.

Обломки броненосца «Монитор» / © Northrop Grumman

Американская оборонная компания Northrop Grumman опубликовала новые высокодетализированные изображения исторического корабля, затонувшего 160 лет назад.

Снимки броненосца «Монитор» получили с использованием технологии микросинтетической апертурной сонарной системы µSAS в сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Сканирование проводилось в сентябре 2025 года в рамках инициативы компании Technology for Conservation. Целью работ было документирование знаменитого кораблекрушения времен Гражданской войны в США и оценка состояния окружающего морского заповедника.

По данным компании, новая технология позволила получить самые детальные изображения обломков корабля за всю историю наблюдений, а также создать новые трехмерные цифровые и физические модели места крушения.

Обломки броненосца «Монитор» / © Northrop Grumman

В сентябре 2025 года Northrop Grumman и NOAA провели совместное исследование исторического места кораблекрушения на дне океана. В центре проекта находились останки броненосца «Монитор» — корабля эпохи Гражданской войны в США, покоящегося почти на глубине около 73 метров.

Место крушения обнаружили в 1973 году, а уже в 1975 году NOAA объявило его первым национальным морским заповедником США. С тех пор агентство занимается наблюдением и защитой этого уникального подводного исторического объекта.

Чтобы точнее оценить состояние заповедника, NOAA потребовались передовые технологии, способные создавать подробные изображения как самого корабля, так и окружающего морского дна. Для этой задачи Northrop Grumman задействовала систему µSAS (micro synthetic aperture sonar) — компактный сонар, использующий акустические сигналы для получения чрезвычайно детализированных изображений морского дна.

Система позволила получить самые высокодетализированные изображения обломков корабля «Монитор», когда-либо сделанные. Они дали исследователям новое представление о состоянии и структуре исторического судна.

Помимо изображений специалисты компании создали для NOAA цифровые и физические трехмерные модели корабля. Эти модели отражают всю историю судна — от его службы в 1862 году, через момент гибели и последующие операции по подъему артефактов, до его нынешнего состояния в пределах охраняемого морского заповедника.