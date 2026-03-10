О мероприятии

Мы часто говорим о заимствованиях в русском языке, но что другие языки взяли у нас? А ведь русские слова путешествовали по миру веками, становясь частью самых разных культур. Да, всем знакомы примеры вроде «водки», «матрешки» и «балалайки», но за ними скрываются десятки менее очевидных, но не менее удивительных заимствований.

Как они проникали в другие языки? Какие аспекты русской культуры и быта оставили свой лингвистический след в языках соседей и более далеких народов? Почему заимствования – это не просто слова, а «капсулы времени», хранящие истории контактов между народами? Ответы на эти и многие другие вопросы даст старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ Антон Сомин.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация