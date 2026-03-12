Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2025 году в мире добывалось около 106 миллионов баррелей нефти в сутки.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение / © Visual Capitalist

При этом мировое предложение в значительной степени сосредоточено всего в двух регионах. Северная Америка и Ближний Восток вместе обеспечивают почти 60% мировой добычи, что подчеркивает их исключительное влияние на глобальные энергетические рынки.

Инфографика выше показывает распределение мировой добычи нефти по регионам в 2025 году на основе данных EIA.

Северная Америка является крупнейшим нефтедобывающим регионом мира: в 2025 году на нее пришлось 29,9% глобального производства, что составляет в среднем 31,8 миллиона баррелей в сутки. Значительная часть этих объемов приходится на Соединенные Штаты, где добыча нефти в 2025 году достигла рекордных значений. За последние два десятилетия производство здесь более чем удвоилось, главным образом благодаря активному развитию сланцевой добычи. Канада также установила новый рекорд: в декабре 2025 года ее добыча достигла пяти миллионов баррелей в сутки.

Ближний Восток занимает второе место среди нефтедобывающих регионов мира: в 2025 году здесь добывалось около 31 миллиона баррелей нефти в сутки. Крупнейшим производителем региона остается Саудовская Аравия — 9,6 миллиона баррелей в сутки. Однако в 2025 году количество действующих нефтяных буровых установок в стране снизилось до минимального уровня за последние 20 лет, поскольку инвестиции в энергетический сектор все активнее перенаправляются на развитие добычи природного газа. Ожидается, что к 2030 году производство газа увеличится на 60%. Иран в 2025 году добывал 3,1 миллиона баррелей в сутки, что все еще ниже его максимального уровня — четыре миллиона баррелей в сутки, достигнутого в 2007 году. Тем не менее Ближний Восток остается одной из ключевых сил мирового нефтяного рынка. В 2025 году регион произвел больше сырой нефти, чем Африка, Европа, Центральная и Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион вместе взятые.

Ормузский пролив остается одним из важнейших «узких мест» мировой нефтяной торговли: через него проходит около 20% глобальных поставок нефти и нефтепродуктов. Хотя через этот маршрут проходит лишь около 7% экспорта американской нефти, экономики Азии в значительной степени зависят от этих поставок: почти 90% всех потоков через пролив направляется именно туда. Чтобы защититься от возможных перебоев в поставках, многие страны создают стратегические нефтяные резервы.

Члены Международного энергетического агентства — включая европейские страны-импортеры, а также Японию и Южную Корею — обязаны поддерживать запасы, эквивалентные не менее чем 90 дням чистого импорта. В свою очередь Китай сформировал одни из крупнейших стратегических запасов нефти в мире.