Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение
По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2025 году в мире добывалось около 106 миллионов баррелей нефти в сутки.
При этом мировое предложение в значительной степени сосредоточено всего в двух регионах. Северная Америка и Ближний Восток вместе обеспечивают почти 60% мировой добычи, что подчеркивает их исключительное влияние на глобальные энергетические рынки.
Инфографика выше показывает распределение мировой добычи нефти по регионам в 2025 году на основе данных EIA.
Северная Америка является крупнейшим нефтедобывающим регионом мира: в 2025 году на нее пришлось 29,9% глобального производства, что составляет в среднем 31,8 миллиона баррелей в сутки. Значительная часть этих объемов приходится на Соединенные Штаты, где добыча нефти в 2025 году достигла рекордных значений. За последние два десятилетия производство здесь более чем удвоилось, главным образом благодаря активному развитию сланцевой добычи. Канада также установила новый рекорд: в декабре 2025 года ее добыча достигла пяти миллионов баррелей в сутки.
Ближний Восток занимает второе место среди нефтедобывающих регионов мира: в 2025 году здесь добывалось около 31 миллиона баррелей нефти в сутки. Крупнейшим производителем региона остается Саудовская Аравия — 9,6 миллиона баррелей в сутки. Однако в 2025 году количество действующих нефтяных буровых установок в стране снизилось до минимального уровня за последние 20 лет, поскольку инвестиции в энергетический сектор все активнее перенаправляются на развитие добычи природного газа. Ожидается, что к 2030 году производство газа увеличится на 60%. Иран в 2025 году добывал 3,1 миллиона баррелей в сутки, что все еще ниже его максимального уровня — четыре миллиона баррелей в сутки, достигнутого в 2007 году. Тем не менее Ближний Восток остается одной из ключевых сил мирового нефтяного рынка. В 2025 году регион произвел больше сырой нефти, чем Африка, Европа, Центральная и Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион вместе взятые.
Ормузский пролив остается одним из важнейших «узких мест» мировой нефтяной торговли: через него проходит около 20% глобальных поставок нефти и нефтепродуктов. Хотя через этот маршрут проходит лишь около 7% экспорта американской нефти, экономики Азии в значительной степени зависят от этих поставок: почти 90% всех потоков через пролив направляется именно туда. Чтобы защититься от возможных перебоев в поставках, многие страны создают стратегические нефтяные резервы.
Члены Международного энергетического агентства — включая европейские страны-импортеры, а также Японию и Южную Корею — обязаны поддерживать запасы, эквивалентные не менее чем 90 дням чистого импорта. В свою очередь Китай сформировал одни из крупнейших стратегических запасов нефти в мире.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.
От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
