  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 марта, 08:30
Рейтинг: +818
Посты: 1898

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2025 году в мире добывалось около 106 миллионов баррелей нефти в сутки.

Сообщество
# география
# инфографика
# мир
# нефть
# статистика
Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение / © Visual Capitalist
Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение / © Visual Capitalist

При этом мировое предложение в значительной степени сосредоточено всего в двух регионах. Северная Америка и Ближний Восток вместе обеспечивают почти 60% мировой добычи, что подчеркивает их исключительное влияние на глобальные энергетические рынки.

Инфографика выше показывает распределение мировой добычи нефти по регионам в 2025 году на основе данных EIA.

Северная Америка является крупнейшим нефтедобывающим регионом мира: в 2025 году на нее пришлось 29,9% глобального производства, что составляет в среднем 31,8 миллиона баррелей в сутки. Значительная часть этих объемов приходится на Соединенные Штаты, где добыча нефти в 2025 году достигла рекордных значений. За последние два десятилетия производство здесь более чем удвоилось, главным образом благодаря активному развитию сланцевой добычи. Канада также установила новый рекорд: в декабре 2025 года ее добыча достигла пяти миллионов баррелей в сутки.

Ближний Восток занимает второе место среди нефтедобывающих регионов мира: в 2025 году здесь добывалось около 31 миллиона баррелей нефти в сутки. Крупнейшим производителем региона остается Саудовская Аравия — 9,6 миллиона баррелей в сутки. Однако в 2025 году количество действующих нефтяных буровых установок в стране снизилось до минимального уровня за последние 20 лет, поскольку инвестиции в энергетический сектор все активнее перенаправляются на развитие добычи природного газа. Ожидается, что к 2030 году производство газа увеличится на 60%. Иран в 2025 году добывал 3,1 миллиона баррелей в сутки, что все еще ниже его максимального уровня — четыре миллиона баррелей в сутки, достигнутого в 2007 году. Тем не менее Ближний Восток остается одной из ключевых сил мирового нефтяного рынка. В 2025 году регион произвел больше сырой нефти, чем Африка, Европа, Центральная и Южная Америка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион вместе взятые.

Ормузский пролив остается одним из важнейших «узких мест» мировой нефтяной торговли: через него проходит около 20% глобальных поставок нефти и нефтепродуктов. Хотя через этот маршрут проходит лишь около 7% экспорта американской нефти, экономики Азии в значительной степени зависят от этих поставок: почти 90% всех потоков через пролив направляется именно туда. Чтобы защититься от возможных перебоев в поставках, многие страны создают стратегические нефтяные резервы.

Члены Международного энергетического агентства — включая европейские страны-импортеры, а также Японию и Южную Корею — обязаны поддерживать запасы, эквивалентные не менее чем 90 дням чистого импорта. В свою очередь Китай сформировал одни из крупнейших стратегических запасов нефти в мире.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Вторая квантовая революция
ФизТех
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Мореплавательницы и летчицы
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Генеративный ИИ в медицине: визуализация, диагностика и цифровые двойники
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
12 Мар
1000
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во вселенной?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Мар
Бесплатно
Ластоногие в дикой природе: образ жизни, поведение, адаптации к среде обитания
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Мар
1400
Магия, суеверия и проклятия в Древнем Риме
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Мар
1000
Ноги держи в тепле
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Мар
1400
Квантовая механика от А до Я
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Мар
Бесплатно
Восемь минут до космоса: старт и возвращение на космическом корабле «Союз»
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 марта, 07:55
Игорь Байдов

Эксперимент с «поющими» собаками поможет разгадать тайны происхождения пения

Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».

Биология
# волки
# домашние питомцы
# животные
# музыка
# собаки
11 марта, 15:23
Evgenia Vavilova

Физики нашли способ измерять большие квантовые системы, не воздействуя на них

Сам факт наблюдения за квантовыми системами может перестроить их. Более того, чем больше частиц собрано в группу, тем сложнее произвести «чистое» считывание системы. Коллектив физиков нашел способ следить за крупной квантовой системой больше суток, не влияя на нее.

Физика
# квантовые технологии
# резонанс
# СКВИД
# спин
# физика низких температур
11 марта, 14:12
Александр Березин

Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря

От никотина в современном мире погибает примерно вдвое больше людей, чем от алкоголя, и на порядок больше, чем от наркотиков. Одна из причин большей смертности в исключительно тяжелом процессе бросания при относительной легальности (в сравнении с наркотиками) самого источника зависимости. Новая научная работа показала, что есть достаточно необычный способ упростить отказ от курения.

Медицина
# здоровье
# курение
# медицина
# никотин
# псилоцибин
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России предложили малоинвазивный способ оценки тяжести миокардита

    12 марта, 07:59

  2. Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

    12 марта, 07:55

  3. Конкретный вид кишечных бактерий прямо увеличил мышечную силу

    11 марта, 17:27

  4. Физики нашли способ измерять большие квантовые системы, не воздействуя на них

    11 марта, 15:23
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Руслан Урузбаев
54 минуты назад
Oleg, так Севморпуть он атомный, а этот ядерный, разница огромная

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Александр ABATAPA
1 час назад
> навигация 4 месяца в году 4 месяца в году она и раньше не была, а сейчас вообще круглогодичная. Почитайте мой ответ выше.

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Александр ABATAPA
1 час назад
> Насколько атомные ледоколы продлевают навигацию по севморпути? На 2, 3 месяца? Ну хотя бы погуглили. Навигация по Северному морскому пути (СМП)

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Далёкий Вильгельм
2 часа назад
Ничего они не первые. Атомные силовые установки разрабатывались и в СССР, и в США. Причем, в СССР их вполне довели - ледоколов и "Севморпуть" соврать

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

YoloColoring
2 часа назад
Это очень интересная статья о влиянии творчества на мозг! Для тех, кто хочет на практике применить эти знания и расслабиться, coloring pages at

Новая отечественная нейросеть может нарисовать почти все, что угодно

Далёкий Вильгельм
2 часа назад
PanOo, вот и задайте себе вопрос, почему технология не получила распространения. Точнее, получила, но на ледоколах и подлодках, а не на торговом флоте.

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Сергей Механик
2 часа назад
Хочу стать сильным.💪 Где мне взять R. inulinivorans ? 😳

Конкретный вид кишечных бактерий прямо увеличил мышечную силу

PanOo
3 часа назад
Иван, да с каклами везде мерещасимеся вы можете пойти в долгое и прекрасное путешествие. Я русский, а ваша позиция (и я спецом "вы" и "ваша" буду с

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

PanOo
3 часа назад
ezdiumno, в вам видимо в школе преподавали спец предмет - "отсутствие критического мышления". И да, очень удобно любое критическое мышление за русофобию

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

PanOo
3 часа назад
ezdiumno, прекрасно знаю про Севморпуть, т.к. сам занимаюсь международной логистикой...) навигация 4 месяца в году, жёсткое ограничение по типам грузов

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Jorj M
3 часа назад
Некогда нам о русских думать.....как там Европа бедная без газа

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

ezdiumno ru
3 часа назад
Иван, Да, видимо им в школе самую тупую нацку преподают - ненависть к русским. Но эта наука всегда ведет в пропасть. Жаль, что они еще это не поняли

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

ezdiumno ru
3 часа назад
PanOo, Очень много перевезли коммерческой нагрузки... по Севморпути. Да, не на "своем горбу", а в виде караванов судов. Так и "паровозы" не на себе возят,

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Евгений Спирихин
4 часа назад
Оксана, они, не мы.

Лучшие фотографии дикой природы Великобритании: названы победители BWPA-2026

Doris D
4 часа назад
Иван, причём тут США? Ну расскажи тогда сколько заработали на продаже оружия пот всему миру, если уж решил поднять левую тему

В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»

Doris D
4 часа назад
Violet, вы боты или просто клоуны? В посте вроде про Нидерланды речь и про совершенно конкретные проекты. А самое главное как это к тебе относится? К

В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»

Doris D
4 часа назад
Violet, зачем ты мне это рассказываешь?

В Нидерландах представили проекты по созданию «нового чуда света»

Яра Подушкина
4 часа назад
Р, В России успешно вывели Амурских тигров из статуса исчезающих. Тепеть из много, но проблема что кормовой базы мало, из за этого выходят к людям и

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Малохат опа
5 часов назад
Да, молодцы, конечно. Не боятся опытов. Это как первопроходчики. Горы это отдельная история! Браво. Конечно, поддержка государства очень важна

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Elusive Joe
6 часов назад
Иван, гугл ии радостно обсуждает: Падение авиабомбы ФАБ-1000 (фугасная авиабомба массой около 1000 кг) в 30 метрах от окопа — это критическая ситуация,

Пять способов, с помощью которых Иран защищает свой арсенал баллистических ракет от ударов противника

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно