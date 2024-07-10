Этологи сравнили привязанность собак и свиней-компаньонов к людям

В качестве животных-компаньонов чаще заводят кошек или собак, но сейчас среди питомцев нередко можно встретить и специальные породы домашних свиней. Некоторые владельцы считают их прекрасной альтернативой псам, не уступающей в преданности и привязанности к хозяевам. Так ли это на самом деле, выяснили венгерские исследователи.

Ученых давно интересует особая связь собак-компаньонов со своими хозяевами, природа которой до конца еще не ясна. С точки зрения этологии, науки о поведении животных, подобная привязанность напоминает отношения между ребенком и матерью. При этом специалисты называют определенные критерии, характерные для привязанности. Испытывающий такие чувства должен искать у своего «попечителя» поддержку при освоении новой среды и защиту в случае опасности, а также демонстрировать специфическое поведение при воссоединении с ним после расставания.

Этологи из Будапештского университета (Венгрия) решили проверить, насколько поведение свиней-компаньонов соответствует критериям привязанности, поскольку такую оценку в отношении других домашних животных, помимо собак, проводили редко. Новую научную работу опубликовал журнал Scientific Reports.

В исследовании участвовали 12 карликовых домашних свиней и 17 собак. Все четвероногие испытуемые — как псы, так и поросята — тесно контактировали с людьми примерно с двухмесячного возраста и считались членами семьи.

С помощью методики «Незнакомая ситуация», которую также используют для оценки привязанности младенца к значимому взрослому, ученые сравнили реакцию поросят-компаньонов и собак на расставание с хозяевами и встречу с незнакомцами.

Тест «Незнакомая ситуация» состоит из серии экспериментов, в которых испытуемые находятся либо одни, либо вместе с объектом привязанности или чужаком в незнакомой обстановке. В соответствии с методикой, при наличии привязанности животные должны демонстрировать четкую поведенческую модель по отношению к владельцам и чужим людям в определенных ситуациях, связанных с присутствием либо отсутствием в помещении хозяина и незнакомца.

Схематическое изображение обстановки в экспериментах по методике «Незнакомая ситуация» / © Scientific Reports (2024), Gábor, A., Pérez Fraga, P., Gácsi, M. et al.

Эксперименты показали, что хотя в стрессовых ситуациях минипиги, как и псы, искали защиту у хозяев, лишь у собак поведенческие реакции значительно различались в зависимости от присутствия владельца и незнакомого человека. Таким образом, только поведение собак, но не свиней-компаньонов, соответствовало критериям привязанности.

По словам авторов, их результаты подтверждают, что испытывать привязанность к владельцам способны далеко не все животные. Для ее возникновения недостаточно проживания в семье и активной социализации людьми.

Такое отношение к хозяевам может быть характерной особенностью именно собак, сформированной, вероятно, в процессе их селекции человеком с упором на готовность взаимодействовать с людьми и зависеть от них, заключили исследователи.

Ранее в другой работе венгерские ученые сравнили реакцию собак и минипигов на разные вокализации людей. Оказалось, что собак заставляли сильнее нервничать звуки человеческого плача, а карликовые свиньи больше реагировали на напевное мычание.

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