В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
Долина царей — скалистое ущелье на западном берегу Нила, недалеко от Луксора, — один из самых известных археологических памятников в мире. Она служила местом захоронения египетских фараонов, их родственников и высокопоставленных чиновников в период Нового царства (с XVI по XI век до нашей эры).
Однако к началу нашей эры многие гробницы разграбили, а сама Долина превратилась в туристическую достопримечательность, которую стремились посетить путешественники. По мнению ученых, чаще всего это были купцы, приезжавшие в Египет, который к тому времени стал провинцией Римской империи, по торговым делам.
Судя по всему, как и в наши дни, древние туристы любили оставлять свои автографы на стенах достопримечательностей. Еще в начале XX века египтологи задокументировали в гробницах Долины царей более двух тысяч надписей, оставленных посетителями в начале первого тысячелетия.
Большинство этих текстов написаны на греческом или латинском, то есть на доминирующих языках римского мира. Но некоторые надписи были на неизвестных языках, поэтому до сих пор оставались непереведенными.
На международной конференции по тамильской эпиграфике, проходившей в феврале 2026 года в Ченнаи (Индия), ученые представили 30 таких надписей, написанных, как они установили, на трех разных древнеиндийских языках. Эти граффити недавно обнаружили на стенах шести гробниц Долины царей. Надписи датируются примерно I-III веками нашей эры.
Как выяснили исследователи, половина надписей написана на древнетамильском языке, автор восьми из них — некий человек по имени Чикай Корран, который оставил свой автограф в пяти разных гробницах. С древнетамильского надпись переводится как «Чикай Корран пришел сюда и увидел».
Автографы Коррана, как правило, расположены на большой высоте. Так, в гробнице фараона Рамсеса IX надпись, оставленная Корраном, находится на высоте от пяти до шести метров над входом. Для ученых остается загадкой, как Коррану удалось высечь свое имя так высоко и зачем он стремился оставить автограф повыше. Неясно также, почему этот человек активно старался увековечить свое имя.
К примеру, Корран оставил свою подпись у входа в гробницу, принадлежавшую двум фараонам Нового царства — Таусерту и Сетнахту. Это единственная найденная надпись на этой гробнице. Исследователи предположили, что в то время, когда Корран находился в Египте, внутренняя часть гробницы была закрыта. Тем не менее он смог найти вход и оставить на нем автограф.
Кем был Корран — тоже остается неясным. Язык, на котором он писал, указывает на его происхождение из Южной Индии, однако о социальном статусе и профессии можно только гадать. Исследователи предположили, что Корран был торговцем, наемником, дипломатом или даже членом региональной элиты.
Чикай Корран был не единственным южноазиатским посетителем, оставившим надписи в Долине царей. Так, один из текстов на санскрите написан человеком по имени Индранандин, который назвал себя «посланником царя Кшахараты».
Как пояснил в комментарии для Live Science один из авторов исследования, профессор кафедры славянских и южноазиатских исследований Лозаннского университета (Швейцария) Инго Штраух, династия Кшахарата правила частью Индии в I веке нашей эры. Однако неясно, какому именно царю этой династии служил посланник.
Поскольку Египет находился под властью Римской империи, не исключено, что Индранандин посетил Долину царей по пути в Рим. Возможно, вместе с другими индийцами он прибыл на корабле в Беренику (порт на побережье Красного моря, в древности ключевой центр торговли между Индией и римским миром) и оттуда продолжил путь вглубь страны, в Долину царей.
Эти надписи раскрывают глубину связей между древними цивилизациями, отметили исследователи. Торговые пути через Индийский океан и Красное море соединяли Индию с Египтом и Римской империей. Корабли регулярно перевозили специи, текстиль, драгоценные камни и другие товары между регионами.
Кроме того, автографы демонстрируют, что посетители из Индии не просто проезжали через Египет ради торговли. Они также интересовались изучением его культуры и исторических памятников.
Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Российские ученые из МИЭМ ВШЭ разработали новый подход к моделированию электротепловых процессов в мощных электронных схемах на печатных платах. Они научились быстро и точно рассчитывать, как нагреваются электронные компоненты во время работы, чтобы заранее предотвращать их перегрев и поломку. При работе электродвигателей или другого оборудования их электронные детали (особенно транзисторы) сильно нагреваются, потому что при прохождении тока неизбежно выделяется тепло. Когда происходят резкие перепады температуры при включении и выключении устройства, параметры транзисторов меняются, и техника может выйти из строя.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Тяга к звездам
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
