В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.

Долина царей — скалистое ущелье на западном берегу Нила, недалеко от Луксора, — один из самых известных археологических памятников в мире. Она служила местом захоронения египетских фараонов, их родственников и высокопоставленных чиновников в период Нового царства (с XVI по XI век до нашей эры).

Однако к началу нашей эры многие гробницы разграбили, а сама Долина превратилась в туристическую достопримечательность, которую стремились посетить путешественники. По мнению ученых, чаще всего это были купцы, приезжавшие в Египет, который к тому времени стал провинцией Римской империи, по торговым делам.

Судя по всему, как и в наши дни, древние туристы любили оставлять свои автографы на стенах достопримечательностей. Еще в начале XX века египтологи задокументировали в гробницах Долины царей более двух тысяч надписей, оставленных посетителями в начале первого тысячелетия.

Большинство этих текстов написаны на греческом или латинском, то есть на доминирующих языках римского мира. Но некоторые надписи были на неизвестных языках, поэтому до сих пор оставались непереведенными.

На международной конференции по тамильской эпиграфике, проходившей в феврале 2026 года в Ченнаи (Индия), ученые представили 30 таких надписей, написанных, как они установили, на трех разных древнеиндийских языках. Эти граффити недавно обнаружили на стенах шести гробниц Долины царей. Надписи датируются примерно I-III веками нашей эры.

Как выяснили исследователи, половина надписей написана на древнетамильском языке, автор восьми из них — некий человек по имени Чикай Корран, который оставил свой автограф в пяти разных гробницах. С древнетамильского надпись переводится как «Чикай Корран пришел сюда и увидел».

Автографы Коррана, как правило, расположены на большой высоте. Так, в гробнице фараона Рамсеса IX надпись, оставленная Корраном, находится на высоте от пяти до шести метров над входом. Для ученых остается загадкой, как Коррану удалось высечь свое имя так высоко и зачем он стремился оставить автограф повыше. Неясно также, почему этот человек активно старался увековечить свое имя.

К примеру, Корран оставил свою подпись у входа в гробницу, принадлежавшую двум фараонам Нового царства — Таусерту и Сетнахту. Это единственная найденная надпись на этой гробнице. Исследователи предположили, что в то время, когда Корран находился в Египте, внутренняя часть гробницы была закрыта. Тем не менее он смог найти вход и оставить на нем автограф.

Кем был Корран — тоже остается неясным. Язык, на котором он писал, указывает на его происхождение из Южной Индии, однако о социальном статусе и профессии можно только гадать. Исследователи предположили, что Корран был торговцем, наемником, дипломатом или даже членом региональной элиты.

Чикай Корран был не единственным южноазиатским посетителем, оставившим надписи в Долине царей. Так, один из текстов на санскрите написан человеком по имени Индранандин, который назвал себя «посланником царя Кшахараты».

Как пояснил в комментарии для Live Science один из авторов исследования, профессор кафедры славянских и южноазиатских исследований Лозаннского университета (Швейцария) Инго Штраух, династия Кшахарата правила частью Индии в I веке нашей эры. Однако неясно, какому именно царю этой династии служил посланник.

Поскольку Египет находился под властью Римской империи, не исключено, что Индранандин посетил Долину царей по пути в Рим. Возможно, вместе с другими индийцами он прибыл на корабле в Беренику (порт на побережье Красного моря, в древности ключевой центр торговли между Индией и римским миром) и оттуда продолжил путь вглубь страны, в Долину царей.

Эти надписи раскрывают глубину связей между древними цивилизациями, отметили исследователи. Торговые пути через Индийский океан и Красное море соединяли Индию с Египтом и Римской империей. Корабли регулярно перевозили специи, текстиль, драгоценные камни и другие товары между регионами.

Кроме того, автографы демонстрируют, что посетители из Индии не просто проезжали через Египет ради торговли. Они также интересовались изучением его культуры и исторических памятников.

