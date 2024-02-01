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Биолог назвал породы собак с наименьшим и наибольшим риском рака
Ученые давно заметили, что размеры и породы собак влияют на их болезни и продолжительность жизни. По этой теме есть немало исследований, но многое остается неясным. В новой работе, которая основана на анализе трех обширных массивов данных, документирующих смертность в разных породах по различным причинам, включая рак, рассмотрена связь между размером и весом собачьих пород и риском развития у них онкозаболеваний.
Автор исследования — американский биолог-эволюционист Леонард Нанни (Leonard Nunney) из Калифорнийского университета в Риверсайде. В анализ, результаты которого опубликовал журнал Royal Society Open Science, ученый включил данные о структуре смертности пород, собранные ранее другими исследователями в США, Финляндии и Великобритании.
С помощью многоступенчатой модели канцерогенеза, применяемой для оценки риска рака, биолог установил, что самые маленькие породы, рассмотренные в базах данных, такие как чихуахуа, карликовый померанский шпиц и пекинес, имели наименьшую смертность от рака — менее или равную 10 процентам.
Вместе с тем из-за связи между размером и продолжительностью жизни собак породы с самым высоким уровнем смертности от рака оказались далеко не самыми крупными. Лидерами по риску онкозаболеваний в этом исследовании стали породы с весом тела от 29 до 42 килограммов. Среди них — прямошерстный ретривер, шотландский терьер (скотчтерьер), бернский зенненхунд и бульмастиф. Анализ породных групп также показал, что у терьеров в целом повышена смертность от рака.
При прочих равных условиях самые крупные породы должны были бы иметь и наибольший риск развития рака. Однако в реальности у самых крупных пород с весом более 60 килограммов наблюдался более низкий уровень смертности от онкозаболеваний. Ученый объяснил это тем, что рак — в первую очередь болезнь старости. Собаки очень крупных пород живут меньше, поэтому и вероятность рака у них ниже.
«Просто они умирают в более молодом возрасте, вот и все», — сказал Нанни в интервью каналу ABC.
В исследовании также отмечено, что прямошерстные ретриверы склонны к саркоме — редкому виду рака, поражающему кости и мягкие ткани. У шотландских терьеров оказалась предрасположенность к раку мочевого пузыря.
Еще одним выводом работы стало то, что хотя близкородственное скрещивание при выведении пород может снижать продолжительность жизни собак, связи с повышением риска рака из-за этого не прослеживается.
По мнению биолога, примененная в его исследовании модель может быть полезна для будущих работ с целью пронаблюдать, демонстрируют ли какие-то породы предрасположенность к отдельным типам рака.
«Собаки — чрезвычайно хорошая модель для понимания генетических изменений, способных приводить к повышенной подверженности определенным видам рака», — заявил ученый.
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