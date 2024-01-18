Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые узнали, почему мелкие собаки живут дольше крупных
Американские исследователи выяснили, почему собаки с большими размерами тела живут меньше, чем их более мелкие собратья.
Средняя продолжительность жизни собак, как правило, зависит от их размера. Крупные породы в среднем живут меньше мелких. Почему так происходит, сказать сложно. Есть исследования на эту тему. Например, ученые из Австралии в прошлом году показали, что крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте по сравнению с мелкими породами.
С чем это связано? Исследователи тогда предположили, что взаимосвязь размера тела собаки с продолжительностью ее жизни вызвана стремительным увеличением габаритов тела в процессе искусственного отбора (интересно при этом, что предки собак — серые волки, вероятно, были довольно крупными, а не мелкими животными).
За этими процессами просто не «успевают» защитные механизмы. Идея основана на том, что организм, вкладывающий часть ресурсов в рост и размножение, не имеет возможности тратить их в полной мере на защиту от рака. Однако упор в этой работе был сделан на изучение онкопатологии.
Ученые из университетов Вандербильтского, Массачусетского и Вашингтонского (США) внесли лепту в изучение этого вопроса, основываясь на большой выборке из 27 541 собаки, которые принадлежали 238 породам. Хозяев опросили на предмет заболеваний их питомцев.
Выяснилось, что в целом крупные собаки с большей вероятностью сталкивались с определенными типами заболеваний по сравнению с мелкими породами. В список вошли рак, болезни костей, ЖКТ, проблемы с ушами, носоглоткой, неврологические и эндокринные заболевания, а также инфекции. У мелких пород чаще диагностировали заболевания глаз, сердца, печени, поджелудочной железы и дыхательных путей. История болезней почек и мочевыводящих путей существенно не различалась у собак разного размера.
Интересно, что эти результаты подтвердились даже после того, как ученые учли пол питомцев, их место проживания, и обратили внимание на то, были они метисами или чистокровными представителями породы. При этом возраст остается единственным наиболее важным фактором риска развития тяжелых заболеваний как у людей, так и у собак. Но у последних оказался важен еще и размер тела.
Поскольку более крупные животные чаще болели довольно тяжелыми недугами, то умирали они тоже чаще. Хотя более крупные млекопитающие, как правило, живут дольше мелких. Ученые также приводят данные, свидетельствующие о том, что внутри вида особи маленького размера живут дольше, чем те, кто имеет большие размеры тела. Получается, дело не только в искусственном отборе собак? Ответа на этот вопрос по-прежнему нет.
Ученые подчеркнули, что они не знают причин того, почему большие собаки имеют вышеперечисленные проблемы. Для ответа на этот вопрос, по их мнению, требуются дополнительные исследования.
Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.
Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.
SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за открытие в лечении рака
О пыльце в ноздрях помпейцев, в московском воздухе и в криминалистике — разговор за жизнь с палинологом Еленой Северовой
Героические дети
Тест на логику (М. Войнаровский)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии