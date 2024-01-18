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14 минут назад
Ольга Иванова
40

Ученые узнали, почему мелкие собаки живут дольше крупных

4.9

Американские исследователи выяснили, почему собаки с большими размерами тела живут меньше, чем их более мелкие собратья.

Биология
# ЖКТ
# заболевания
# онкопатология
# породы
# размеры тела
# собаки
# эволюция
Собаки
Ученые узнали, почему мелкие собаки живут дольше крупных / © Getty images

Средняя продолжительность жизни собак, как правило, зависит от их размера. Крупные породы в среднем живут меньше мелких. Почему так происходит, сказать сложно. Есть исследования на эту тему. Например, ученые из Австралии в прошлом году показали, что крупные собаки чаще умирают от рака в более молодом возрасте по сравнению с мелкими породами.

С чем это связано? Исследователи тогда предположили, что взаимосвязь размера тела собаки с продолжительностью ее жизни вызвана стремительным увеличением габаритов тела в процессе искусственного отбора (интересно при этом, что предки собак — серые волки, вероятно, были довольно крупными, а не мелкими животными).

За этими процессами просто не «успевают» защитные механизмы. Идея основана на том, что организм, вкладывающий часть ресурсов в рост и размножение, не имеет возможности тратить их в полной мере на защиту от рака. Однако упор в этой работе был сделан на изучение онкопатологии.

Ученые из университетов Вандербильтского, Массачусетского и Вашингтонского (США) внесли лепту в изучение этого вопроса, основываясь на большой выборке из 27 541 собаки, которые принадлежали 238 породам. Хозяев опросили на предмет заболеваний их питомцев.

Выяснилось, что в целом крупные собаки с большей вероятностью сталкивались с определенными типами заболеваний по сравнению с мелкими породами. В список вошли рак, болезни костей, ЖКТ, проблемы с ушами, носоглоткой, неврологические и эндокринные заболевания, а также инфекции. У мелких пород чаще диагностировали заболевания глаз, сердца, печени, поджелудочной железы и дыхательных путей. История болезней почек и мочевыводящих путей существенно не различалась у собак разного размера.

Интересно, что эти результаты подтвердились даже после того, как ученые учли пол питомцев, их место проживания, и обратили внимание на то, были они метисами или чистокровными представителями породы. При этом возраст остается единственным наиболее важным фактором риска развития тяжелых заболеваний как у людей, так и у собак. Но у последних оказался важен еще и размер тела.

Поскольку более крупные животные чаще болели довольно тяжелыми недугами, то умирали они тоже чаще. Хотя более крупные млекопитающие, как правило, живут дольше мелких. Ученые также приводят данные, свидетельствующие о том, что внутри вида особи маленького размера живут дольше, чем те, кто имеет большие размеры тела. Получается, дело не только в искусственном отборе собак? Ответа на этот вопрос по-прежнему нет.

Ученые подчеркнули, что они не знают причин того, почему большие собаки имеют вышеперечисленные проблемы. Для ответа на этот вопрос, по их мнению, требуются дополнительные исследования.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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Биология
# ЖКТ
# заболевания
# онкопатология
# породы
# размеры тела
# собаки
# эволюция
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