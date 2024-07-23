Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Существует убеждение, что женщина наиболее привлекательна для мужчин во время овуляции, поскольку в этот период у нее повышается фертильность и тело начинает пахнуть по-особому. Немецкие исследователи доказали, что это миф, предложив мужчинам оценить запах женского тела в разные периоды менструального цикла.

Неоднократно предполагалось, что этапы менструального цикла женщины влияют на ее отношения с мужчинами. Согласно одной из теорий, во время овуляции, когда созревшая для оплодотворения яйцеклетка выходит в брюшную полость, женщина предпочитает партнеров с более маскулинной внешностью. Это убеждение давно опровергли ученые из Южнокалифорнийского университета в США, зато другой тезис — о том, что запах женского тела во время овуляции сильнее привлекает мужчин, чем в другие периоды цикла, — долгое время считался доказанным.

Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, а также Лейпцигского, Бременского и Геттингенского университетов (все — в Германии) поставили под сомнение и порекомендовали пересмотреть данные научных работ, в которых сообщалось о наличии связи между запахом тела женщины на разных этапах цикла и ее привлекательностью для противоположного пола. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B.

Ученые провели собственный эксперимент, в котором участвовали 91 мужчина и 29 женщин. Последние выступили «донорами запаха» на разных стадиях менструального цикла.

Женщин в возрасте от 20 до 30 лет для исследования выбирали таким образом, чтобы у них был регулярный цикл, а также чтобы они не курили, не имели хронических или гормональных заболеваний, не принимали на постоянной основе какие-либо лекарства или наркотики и минимум месяц до взятия образцов могли соблюдать вегетарианскую или веганскую диету (потребление мяса ослабляет воспринимаемый запах тела). Поскольку участниц исследования искали с помощью базы Геттингенского университета, в основном они были студентками и преподавательницами этого вуза.

Составляя график, согласно которому у женщин забирали образцы запаха тела под мышкой, авторы статьи исходили из того, что овуляция наступает примерно за 15 дней до начала следующей менструации. Пробы запаха забирали за 24 дня до начала нового цикла (ранняя фоликулярная фаза), ежедневно с 20 по 13 день «с конца» (фертильное окно) и за шесть дней до менструации.

Далее мужчинам, участвующим в эксперименте, предложили оценить полученные запахи с точки зрения привлекательности, приятности и интенсивности. Никакой связи между фертильностью женщины (и, соответственно, фазой менструального цикла) и степенью привлекательности для мужчины обнаружить не удалось.

Оказалось также, что химический состав образцов не различался в зависимости от того, в какую фазу цикла они были взяты. В связи с этим авторы научной статьи предложили пересмотреть данные предыдущих исследований.

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