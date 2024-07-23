Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запаху
Существует убеждение, что женщина наиболее привлекательна для мужчин во время овуляции, поскольку в этот период у нее повышается фертильность и тело начинает пахнуть по-особому. Немецкие исследователи доказали, что это миф, предложив мужчинам оценить запах женского тела в разные периоды менструального цикла.
Неоднократно предполагалось, что этапы менструального цикла женщины влияют на ее отношения с мужчинами. Согласно одной из теорий, во время овуляции, когда созревшая для оплодотворения яйцеклетка выходит в брюшную полость, женщина предпочитает партнеров с более маскулинной внешностью. Это убеждение давно опровергли ученые из Южнокалифорнийского университета в США, зато другой тезис — о том, что запах женского тела во время овуляции сильнее привлекает мужчин, чем в другие периоды цикла, — долгое время считался доказанным.
Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, а также Лейпцигского, Бременского и Геттингенского университетов (все — в Германии) поставили под сомнение и порекомендовали пересмотреть данные научных работ, в которых сообщалось о наличии связи между запахом тела женщины на разных этапах цикла и ее привлекательностью для противоположного пола. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B.
Ученые провели собственный эксперимент, в котором участвовали 91 мужчина и 29 женщин. Последние выступили «донорами запаха» на разных стадиях менструального цикла.
Женщин в возрасте от 20 до 30 лет для исследования выбирали таким образом, чтобы у них был регулярный цикл, а также чтобы они не курили, не имели хронических или гормональных заболеваний, не принимали на постоянной основе какие-либо лекарства или наркотики и минимум месяц до взятия образцов могли соблюдать вегетарианскую или веганскую диету (потребление мяса ослабляет воспринимаемый запах тела). Поскольку участниц исследования искали с помощью базы Геттингенского университета, в основном они были студентками и преподавательницами этого вуза.
Составляя график, согласно которому у женщин забирали образцы запаха тела под мышкой, авторы статьи исходили из того, что овуляция наступает примерно за 15 дней до начала следующей менструации. Пробы запаха забирали за 24 дня до начала нового цикла (ранняя фоликулярная фаза), ежедневно с 20 по 13 день «с конца» (фертильное окно) и за шесть дней до менструации.
Далее мужчинам, участвующим в эксперименте, предложили оценить полученные запахи с точки зрения привлекательности, приятности и интенсивности. Никакой связи между фертильностью женщины (и, соответственно, фазой менструального цикла) и степенью привлекательности для мужчины обнаружить не удалось.
Оказалось также, что химический состав образцов не различался в зависимости от того, в какую фазу цикла они были взяты. В связи с этим авторы научной статьи предложили пересмотреть данные предыдущих исследований.
Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.
Во время раскопок на юге Турции археологи обнаружили глиняную табличку с хорошо читаемой аккадской клинописью. Когда ее расшифровали, оказалось, что это важные хозяйственные записи, сделанные 3500 лет назад.
Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.
Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
История происхождения жизни на Земле и химической эволюции в девяти главах
Город на орбите
Идеальные миры
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии