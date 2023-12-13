Владельцев дорогих машин посчитали более умными и сексуальными

Психологи давно говорили о том, что дорогой автомобиль делает его владельца более востребованным среди потенциальных интимных партнеров. Однако никаких официальных данных на этот счет не было. Между тем научные работы уже много раз обнаруживали, что те или иные «бытовые» представления на практике всего лишь популярные мифы и фактически неверны. Ученые-бихевиористы решили проверить эту гипотезу.

Предметы роскоши влияют на физическое, эмоциональное и социальное благополучие. Например, в 2010 году ученые выяснили, что люди потребляют экологически чистые продукты не только в целях сохранения природы, но и потому, что такая продуктовая корзина говорит о высоком статусе. Более того, часто эти продукты покупали, когда люди находились в общественных местах.

Теперь ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии выяснили, как люди относятся к мужчинам, которые водят топовые автомобили, и как владельцы таких автомобилей относятся сами к себе. Результаты опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые разослали два опроса жителям Бразилии. Сначала респонденты делились своим мнением о роскошных автомобилях и их владельцах. Команда получила 171 ответ, из них 93 — от женщин. Во время второго опроса респондентам — владельцам роскошных автомобилей задавали вопросы о том, как они относятся к себе и своему положению в обществе, считают ли они, что станут лучшим партнером, чем владельцы обычных машин. Исследователи получили 409 ответов, 206 из которых — от женщин.

Авторы работы проанализировали полученные данные и выяснили, что большинство респондентов (как мужчин, так и женщин) считают, что мужчины c роскошными автомобилями имеют более высокую «брачную ценность» и социальное доминирование. Их также посчитали более умными, компетентными в жизни и на работе. Кроме того, большинство респондентов отметили, что личные или интимные отношения с такими мужчинами принесут им пользу.

Исследователи также обнаружили, что обладатели роскошных автомобилей высоко оценивали свой социальный статус и говорили о том, что у них больше уверенности в себе, чем у других. Большинство также оценили себя как обладающих более высокой ценностью сексуальных отношений.

По словам авторов, обладание предметами роскоши влияет на социальное восприятие, которое совпадает с самовоспринимаемыми характеристиками. В будущем эта информация даст представление о разработке моделей принятия решений потребителями и позволит информировать их о последствиях выбора в социальной среде.

Исследование проводили на бразильском материале, что может делать его выводы неуниверсальными. Бразильское общество резко отличается от типичного для других стран: например, там очень много убийств на душу населения (всего там убивают более 40 тысяч человек в год — вшестеро больше, чем в России, и вдвое больше, чем в США), число жителей с высшим образованием не очень высоко, а внимание людей к внешним атрибутам богатства гипертрофировано. Много раз лиц, провернувших крупные и успешные ограбления банков, полиция находила просто потому, что на следующий день после акции те покупали себе «Феррари» и тому подобные авто.

Ранее сотрудники Технологического университета Квинсленда (Австралия) определили основные черты сексуальной привлекательности. Они изучили ответы 7325 австралийцев 18-65 лет, посещающих сайты знакомств, и составили описательный обзор как относительных, так и абсолютных половых различий в предпочтениях, касающихся эстетических качеств, ресурсов и личностных характеристик потенциального партнера в зависимости от возраста. Так, все участники говорили о важности телосложения, физической привлекательности и личностных качествах. А финансовые возможности партнера оказались не столь важными.

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