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Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев
Неандертальцы процветали сотни тысяч лет в очень сложных, меняющихся условиях. Ключ к пониманию их способностей — диета. Важно выяснить, чем и как питалась эта ветвь людей. Установлено, что они охотились на крупных животных, а вот мелкая дичь под вопросом. Чтобы внести ясность, ученые приготовили птицу с использованием кремневых отщепов и углей.
Исследования последних лет показали, что неандертальцы обладали сложным поведением, зачатками культуры и разнообразными умениями, не уступая, а в чем-то превосходя человека разумного. Во всяком случае, они выживали длительное время в суровых условиях каменного века. Без хорошего питания сделать это было сложно, но как раз о нем известно не так много.
Достоверно установлено, что неандертальцы питались главным образом мясом копытных, не избегали и растительной еды. На их стоянках находят признаки мелких животных — зайцеобразных, черепах, рыбы, морских продуктов. Недавние находки на Пиренейском полуострове показали, что возможно, они охотились на мелких птиц. Но как это доказать?
Ученые из нескольких европейских организаций решили провести эксперимент. Они отобрали пять диких птиц, погибших естественной смертью в Центре экологии, реабилитации и наблюдения за дикой природой (CERVAS) в Говее (Португалия) — двух черных воронов, двух кольчатых горлиц и вяхиря. Их кости похожи на те, что нашли при раскопках. Используя знания археологии и этнографии, исследователи вооружились кремневыми отщепами и разделали тушки.
«Использование кремневого отщепа требует большой точности и силы, о чем мы не знали, пока не попробовали. Орудия очень острые, и требуют умелого обращения, чтобы не поранить себе пальцы», — прокомментировала пресс-службе издательства Мариана Набаис из Института палеоэкологии человека и эволюции общества (Испания), ведущий авторы статьи, опубликованной в Frontiers in Environmental Archaeology.
Птицу ощипали вручную. Одного ворона и голубя разделали отщепами в сыром виде. Остальных поджарили на углях до готовности, а затем разделали. Пришлось тщательно следить за процессом, поддерживать постоянную температуру, чтобы мясо не пережарилось. Ощипанная птица приготовилась быстро.
Затем кости очистили, высушили и изучили под микроскопом повреждения. Кремневый отщеп тоже осмотрели на наличие следов износа. Во время разделки с ним пришлось повозиться, и теперь на его остром краю виднелись сколы. Отметины на костях, где срезали сухожилия, оказались похожи на те, что обнаружили при анализе ископаемых остатков.
После жарки кости птиц стали очень хрупкими, часть раскололась, собрать их уже было нельзя. А значит, и в археологической летописи следы такой готовки не сохранились бы, сделали вывод авторы работы.
Этот эксперимент — лишь попытка реконструкции процесса приготовления пищи из мелких птиц. Ученые не уверены, что на его основе можно делать выводы о диете неандертальцев.
«Размер выборки невелик, всего пять экземпляров. Возможно, неандертальцы использовали большее разнообразие видов. Кроме того, условия эксперимента, даже при тщательном контроле, не полностью идентичны экологическому и культурному контексту жизни неандертальцев. Нужно пробовать еще, на большем числе птиц и при более разнообразных условиях», — отметила Набайс.
По мнению авторов, при раскопках нужно искать следы не только приготовленной мелкой дичи, но и продуктов ее непищевого использования, например когтей, перьев.
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