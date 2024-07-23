Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

«Кокаиновые акулы» уже несколько лет беспокоят экологов. Не так давно воды Флориды назвали местом, где акулы потенциально могут контактировать с кокаином — через этот регион часто проходят контрабандные партии наркотиков. Порой пачки с порошком находят на пляжах, значит, есть вероятность, что они, бороздя океан, могли повредиться, отчего неизвестное количество кокаина попало бы в воду.

Ученым известно, как на кокаиновую стимуляцию реагируют рыбки данио-рерио. В 2016 году швейцарские биологи выяснили, что, вопреки предположениям, этот наркотик не заставляет рыб носиться с бешеной скоростью, а в смертельных для человека дозах откладывается в их глазах и подавляет движения животного.

Как акулы могут отреагировать на попадание наркотиков в их организм, пока не известно. Несколько дайверов сообщали о странных движениях морских хищников: одна акула-молот заваливалась на бок, что крайне нехарактерно для их обтекаемого тела, другая песчаная акула плавала кругами, будто зафиксировавшись на каком-то объекте. Однако эти наблюдения нельзя связать с воздействием кокаина, поскольку прямых доказательств не обнаруживали.

На днях группа биологов впервые выявила высокие концентрации кокаина и бензоилэкгонина (БЭ, первичный метаболит наркотика) в организмах диких бразильских длиннорылых акул Rhizoprionodon lalandii. Это вызывает обеспокоенность уже потому, что высокий уровень кокаина в воде отравляет моллюсков, ракообразных и рыб. В итоге морепродукты становятся токсичными.

Если прибавить тот факт, что треть видов скатов и акул уязвимы или находятся под угрозой исчезновения, то загрязнение вод наркотиками может усугубить и без того серьезные экологические проблемы. Новая статья бразильских ученых опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Карта, иллюстрирующая место отлова бразильских длиннорылых акул (Rhizoprionodon lalandii) в столичном регионе Рио-де-Жанейро, юго-восток Бразилии / ©Science of The Total Environment, Gapriel de Farias Araujo et al.

Всего исследователи рассмотрели 13 акул — три самца и десять самок (пять из них были беременными), — выловленных у побережья штата Рио-де-Жанейро. Измерив длину, вес и прочие показатели, специалисты вскрыли тела рыб для анализа мышечной ткани и печени.

Чтобы определить концентрацию кокаина и его метаболита, провели твердо-жидкостную экстракцию с использованием ультразвука — образцы смешивали с активными веществами, центрифугировали, обрабатывали ультразвуком, замораживали и выпаривали. Полученный экстракт изучали с помощью жидкостной хроматографии.

Все образцы печени и мышц дали положительный результат на кокаин, но у одной акулы бензоилэкгонин не обнаружили. В среднем наркотика было втрое больше, чем метаболита, а максимальные значения составили 10,75 и 1,87 микрограмма на килограмм соответственно.

Самки показали более высокие концентрации кокаина в мышечной ткани (2,62 ± 3,03 микрограмма на килограмм), причем у беременных они были втрое выше (6,8 ± 4,2 микрограмма на килограмм), тогда как средний уровень БЭ у всех был одинаковым. Выявленные концентрации, как подчеркнули исследователи, оказались выше, чем у других свободноживущих морских организмов.

Уровень бензоилэкгонина в печени положительно коррелировал с весом животного, что указывает на аккумуляцию вещества у более тяжелых особей. С кокаином такой корреляции не обнаружили — это можно интерпретировать как пагубное воздействие вещества на рост организма. Наркотик, накапливаясь в печени, воздействует на плодовитость, так как затрагивает вителлогенез, то есть желткообразование при развитии яйцеклетки.

Причин, по которым акулы получили дозу кокаина, может быть много. Наркотик с метаболитом, вероятно, вместе со сточными водами проникает в реки, которые впадают в прибрежные районы, а в этих местах обычно обитают длиннорылые акулы. Поэтому они и подвержены такому загрязнению.

Также авторы статьи обратили внимание на воздействие кокаина на беременных рыб, поскольку само вынашивание требует от самок больших метаболических ресурсов, что ставит их в сложное положение. К тому же есть возможность передачи наркотика эмбриону, но пока не ясно, какие у этого могут быть последствия. Риски отравления сохраняются и для людей, ведь бразильцы часто употребляют акул в пищу.

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