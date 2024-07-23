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6 минут назад
Андрей Папиш
17

Ученые впервые обнаружили кокаин в организме акул

6.0

Человек множеством способов загрязняет природу вокруг себя, преимущественно воду. В Мировой океан попадают как отходы с производств, так и тонны пластикового мусора. Все это способно отравлять жизнь морских животных, особенно редких вроде акул. Одним из малоизученных токсичных источников можно назвать наркотики, в частности кокаин. Случайное употребление этого вещества акулами раньше только предполагали, но теперь бразильские биологи нашли прямые доказательства.

Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
Голова бразильской длиннорылой акулы, в организме которой обнаружили кокаин. Выловленные рыбы были разновозрастными, но больше было молодых. Одну из беременных самок также определили как зрелую особь с длиной тела 66,1 сантиметра / © INaturalist, Levi Sá.
Голова бразильской длиннорылой акулы, в организме которой обнаружили кокаин. Выловленные рыбы были разновозрастными, но больше было молодых. Одну из беременных самок также определили как зрелую особь с длиной тела 66,1 сантиметра / © INaturalist, Levi Sá.

«Кокаиновые акулы» уже несколько лет беспокоят экологов. Не так давно воды Флориды назвали местом, где акулы потенциально могут контактировать с кокаином — через этот регион часто проходят контрабандные партии наркотиков. Порой пачки с порошком находят на пляжах, значит, есть вероятность, что они, бороздя океан, могли повредиться, отчего неизвестное количество кокаина попало бы в воду.

Ученым известно, как на кокаиновую стимуляцию реагируют рыбки данио-рерио. В 2016 году швейцарские биологи выяснили, что, вопреки предположениям, этот наркотик не заставляет рыб носиться с бешеной скоростью, а в смертельных для человека дозах откладывается в их глазах и подавляет движения животного.

Как акулы могут отреагировать на попадание наркотиков в их организм, пока не известно. Несколько дайверов сообщали о странных движениях морских хищников: одна акула-молот заваливалась на бок, что крайне нехарактерно для их обтекаемого тела, другая песчаная акула плавала кругами, будто зафиксировавшись на каком-то объекте. Однако эти наблюдения нельзя связать с воздействием кокаина, поскольку прямых доказательств не обнаруживали.

На днях группа биологов впервые выявила высокие концентрации кокаина и бензоилэкгонина (БЭ, первичный метаболит наркотика) в организмах диких бразильских длиннорылых акул Rhizoprionodon lalandii. Это вызывает обеспокоенность уже потому, что высокий уровень кокаина в воде отравляет моллюсков, ракообразных и рыб. В итоге морепродукты становятся токсичными.

Если прибавить тот факт, что треть видов скатов и акул уязвимы или находятся под угрозой исчезновения, то загрязнение вод наркотиками может усугубить и без того серьезные экологические проблемы. Новая статья бразильских ученых опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Карта, иллюстрирующая место отлова бразильских длиннорылых акул (Rhizoprionodon lalandii) в столичном регионе Рио-де-Жанейро, юго-восток Бразилии / ©Science of The Total Environment, Gapriel de Farias Araujo et al.

Всего исследователи рассмотрели 13 акул — три самца и десять самок (пять из них были беременными), — выловленных у побережья штата Рио-де-Жанейро. Измерив длину, вес и прочие показатели, специалисты вскрыли тела рыб для анализа мышечной ткани и печени.

Чтобы определить концентрацию кокаина и его метаболита, провели твердо-жидкостную экстракцию с использованием ультразвука — образцы смешивали с активными веществами, центрифугировали, обрабатывали ультразвуком, замораживали и выпаривали. Полученный экстракт изучали с помощью жидкостной хроматографии.

Все образцы печени и мышц дали положительный результат на кокаин, но у одной акулы бензоилэкгонин не обнаружили. В среднем наркотика было втрое больше, чем метаболита, а максимальные значения составили 10,75 и 1,87 микрограмма на килограмм соответственно.

Самки показали более высокие концентрации кокаина в мышечной ткани (2,62 ± 3,03 микрограмма на килограмм), причем у беременных они были втрое выше (6,8 ± 4,2 микрограмма на килограмм), тогда как средний уровень БЭ у всех был одинаковым. Выявленные концентрации, как подчеркнули исследователи, оказались выше, чем у других свободноживущих морских организмов.

Уровень бензоилэкгонина в печени положительно коррелировал с весом животного, что указывает на аккумуляцию вещества у более тяжелых особей. С кокаином такой корреляции не обнаружили — это можно интерпретировать как пагубное воздействие вещества на рост организма. Наркотик, накапливаясь в печени, воздействует на плодовитость, так как затрагивает вителлогенез, то есть желткообразование при развитии яйцеклетки.

Причин, по которым акулы получили дозу кокаина, может быть много. Наркотик с метаболитом, вероятно, вместе со сточными водами проникает в реки, которые впадают в прибрежные районы, а в этих местах обычно обитают длиннорылые акулы. Поэтому они и подвержены такому загрязнению.

Также авторы статьи обратили внимание на воздействие кокаина на беременных рыб, поскольку само вынашивание требует от самок больших метаболических ресурсов, что ставит их в сложное положение. К тому же есть возможность передачи наркотика эмбриону, но пока не ясно, какие у этого могут быть последствия. Риски отравления сохраняются и для людей, ведь бразильцы часто употребляют акул в пищу.

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Биология
# акулы
# бензоилэкгонин
# Бразилия
# загрязнение воды
# кокаин
# наркотик
# наркотики
# отравление
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