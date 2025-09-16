Уведомления
Нейробиологи «постреляли» лазером по клеткам мозга, чтобы понять, как возникают иллюзии
Когда органы чувств не получают достаточного количества информации о том или ином объекте, мозг «достраивает» его образ с опорой на предыдущий опыт. Как именно это происходит, разобрались ученые из США.
Авторы недавних научных работ в области нейробиологии и медицины описали механизм многих когнитивных процессов. В их числе планирование будущего во сне, запоминание нескольких вещей одновременно, мысленное «рисование» карт местности.
Специалисты из Института Аллена в США провели эксперимент с участием мышей и описали, как в мозге формируются иллюзии. Результаты работы появились в научном журнале Nature Neuroscience.
Авторы исследования проанализировали нейронную активность головного мозга у мышей разных полов в возрасте не меньше шести недель. Мышам показывали два типа стимулов: полноценные изображения (например, линии или геометрические фигуры) и иллюзорные контуры этих изображений.
Во время эксперимента обнаружились «специализированные» нейроны в первичной зрительной коре головного мозга, которые реагировали на иллюзорные контуры, но не на отдельные части полноценного изображения. Когда исследователи попробовали стимулировать эти нейроны с помощью лазера, мыши видели образ иллюзорного контура без какого-либо визуального стимула.
Ученые пришли к выводу, что нейроны, которые кодируют сенсорный вывод (в этом случае то, что мышь видит в ответ на стимул или его отсутствие), отвечают за прием и локальную передачу из верхних областей коры головного мозга в нижние. При этом цепи в нижних областях могут усиливать активность нейронов, которая соответствует ранее сформированным ожиданиям. В итоге возникает иллюзия как результат «достраивания» воспринимаемого визуального стимула на основе прошлого опыта.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
