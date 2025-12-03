Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Солнечно-термодинамическая электростанция (СТЭС) Айвонпа в пустыне Мохаве, когда-то символ американского перехода к чистой энергетике, готовится к закрытию спустя лишь десятилетие работы. Проект стоимостью 2,2 миллиарда долларов, рассчитанный на обеспечение энергией 140 тысяч домов, стал примером того, как быстро меняются технологии и экономика.

СТЭС Айвонпа / © Wikimedia Commons

Айвонпа возникла на волне послекризисных инвестиций 2009 года в чистую энергетику. BrightSource Energy, NRG Energy и Google планировали создать 392-мегаваттную солнечную тепловую станцию, использующую более 300 тысяч зеркал-гелиостатов и три башни-приемника. На бумаге технология выглядела многообещающе: масштабируемая, стабильная и с нулевыми выбросами.

Однако пока станцию строили, цены на обычные фотоэлектрические панели обрушились почти на 80%, а газ благодаря сланцевой революции стал рекордно дешевым. К моменту запуска в 2014 году Айвонпа оказалась слишком дорогой и сложной по сравнению с обычными солнечными фермами.

Ситуацию ухудшили недовыполнение планов по выработке электроэнергии, высокие затраты на обслуживание сотен тысяч зеркал и зависимость от газовой подстраховки.

Из-за государственных субсидий проект превратился в политический спор: одни видели в нем шаг в будущее, другие — «дорогое заблуждение зеленых». Экологи также высказывали претензии: угроза для пустынной черепахи и гибель птиц от концентрированных солнечных лучей.

Основные причины закрытия проекта сводятся к трем факторам: стоимость, конкуренция и истекающие контракты.

Электричество Айвонпы дороже, чем у фотоэлектрических станций и газовых электростанций, а долгосрочные договоры на покупку энергии заканчиваются. Калифорния же делает ставку на солнечные панели в связке с аккумуляторами, вытесняя СТЭС.

Проект не оправдал ожиданий, но дал ценный инженерный опыт: управление огромными полями гелиостатов, работа тепловых систем в экстремальных условиях. Эти знания используются в современных проектах.