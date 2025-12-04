О мероприятии

Люди живут на планете растений, люди зависят от растений, дышат ими, ходят по ним, едят их, живут в них. Зависимость людей от растений всеобъемлюща и вечна, началась она еще в докембрии и отнюдь не спешит заканчиваться. Когда и как растения создавали людей? Как бытие водорослей, папоротников, елок и палок, цветочков и ягодок создали руки и ноги, мозги и мысли? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00