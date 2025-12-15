Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский высотный скоростной БПЛА CH-7 выполнил первый полет

Высотный скоростной беспилотный летательный аппарат CH-7 недавно успешно выполнил первый полет на одном из аэродромов на северо-западе Китая. Об этом сообщило издание Global Times. Первый полет знаменует переход крупного аппарата, ранее привлекшего значительное внимание на авиасалоне Airshow China, к этапу летных испытаний.

Китайский высотный скоростной БПЛА CH-7 выполнил первый полет / © Courtesy of the 11th Academy of China Aerospace Science and Technology Corp

Как сообщил разработчик, CH-7, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», способен нести различные высокопроизводительные полезные нагрузки, включая датчики видимого и инфракрасного диапазонов. Обладая большой продолжительностью полета и высокой крейсерской скоростью он отвечает требованиям высокоуровневого наземного наблюдения и обеспечения данными в сложных условиях.

© Global Times

Основной целью первого полета CH-7 стала эффективная проверка рациональности его конструкторской схемы и прогресса в области ключевых технологических прорывов.

Инженеры проверили базовую производительность CH-7, включая автономное руление, взлет и посадку, управление положением и отслеживание траектории. Результаты испытательного полета оказались успешными, полностью соответствуя предопределенным проектным спецификациям и результатам моделирования.

Первый полет проверил только самые основные летные характеристики CH-7. Впоследствии, аппарат должен пройти дополнительные испытания, включая проверку летно-технических характеристик и функциональности полезной нагрузки.

Китайские эксперты сообщили, что, судя по аэродинамическому дизайну CH-7, его скорость полета относительно ниже по сравнению с современными истребителями. Поэтому маловероятно, что он будет использоваться в качестве дрона-ведомого для поддержки в ближнем бою. Вместо этого, используя стелс-возможности, он, как ожидается, будет заранее развертываться в назначенных боевых зонах для разведывательных миссий. Благодаря высокой продолжительности полета, он сможет вести длительный поиск и наблюдение над целевыми районами.