Китайский высотный скоростной БПЛА CH-7 выполнил первый полет
Высотный скоростной беспилотный летательный аппарат CH-7 недавно успешно выполнил первый полет на одном из аэродромов на северо-западе Китая. Об этом сообщило издание Global Times. Первый полет знаменует переход крупного аппарата, ранее привлекшего значительное внимание на авиасалоне Airshow China, к этапу летных испытаний.
Как сообщил разработчик, CH-7, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло», способен нести различные высокопроизводительные полезные нагрузки, включая датчики видимого и инфракрасного диапазонов. Обладая большой продолжительностью полета и высокой крейсерской скоростью он отвечает требованиям высокоуровневого наземного наблюдения и обеспечения данными в сложных условиях.
Основной целью первого полета CH-7 стала эффективная проверка рациональности его конструкторской схемы и прогресса в области ключевых технологических прорывов.
Инженеры проверили базовую производительность CH-7, включая автономное руление, взлет и посадку, управление положением и отслеживание траектории. Результаты испытательного полета оказались успешными, полностью соответствуя предопределенным проектным спецификациям и результатам моделирования.
Первый полет проверил только самые основные летные характеристики CH-7. Впоследствии, аппарат должен пройти дополнительные испытания, включая проверку летно-технических характеристик и функциональности полезной нагрузки.
Китайские эксперты сообщили, что, судя по аэродинамическому дизайну CH-7, его скорость полета относительно ниже по сравнению с современными истребителями. Поэтому маловероятно, что он будет использоваться в качестве дрона-ведомого для поддержки в ближнем бою. Вместо этого, используя стелс-возможности, он, как ожидается, будет заранее развертываться в назначенных боевых зонах для разведывательных миссий. Благодаря высокой продолжительности полета, он сможет вести длительный поиск и наблюдение над целевыми районами.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
