Битва за Ржев и взятие Ржева

О мероприятии

Битва за Ржев была одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, проходившим с января 1942 года по март 1943 года на территории современной Тверской области. Этот период включал серию наступательных операций Красной армии против немецких войск группы армий Центр, направленных на освобождение города Ржева и прилегающих территорий.

Основные события битвы включают операции «Марс» и «Искра», предпринятые советскими войсками зимой 1942-1943 годов. Несмотря на значительные усилия и жертвы, Красная армия не смогла полностью освободить Ржев, однако бои истощили силы обеих сторон и оказали влияние на дальнейший ход войны.

Военный историк, исследователь и публицист Светлана Владимировна Малинникова проанализирует потери, оперативные планы и героизм красноармейцев в операциях «Марс» и «Полярная звезда».

