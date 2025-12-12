О мероприятии

Проблема сохранения и представления исторических источников, особенно в том, что касается аудио и визуальных ресурсов, стала за последние 15 лет одной из основных в историческом дискурсе. Фотографии, манускрипты, свидетельства очевидцев, карты, плакаты, кинохроника и кинематограф в целом — все эти и множество других свидетельств времени требуют сегодня особого отношения. Что уж говорить об источниках, изначально не имеющих физического носителя. Как сохранить и как представить их? С какими вопросами, а зачастую и проблемами сталкиваются исследователи прошлого?

В год 80-летия Победы особо остро встает вопрос сохранения и представления бесконечного разнообразия исторических источников, формирующих память поколений. Как и почему молодые исследователи пытаются ответить на вызовы медиа пространства пойдет речь на круглом столе, посвященном проблематике сохранения и представления исторического наследия.

