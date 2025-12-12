Уведомления
Слушатели узнают, как специалисты сохраняют исторические источники.
О мероприятии
Проблема сохранения и представления исторических источников, особенно в том, что касается аудио и визуальных ресурсов, стала за последние 15 лет одной из основных в историческом дискурсе. Фотографии, манускрипты, свидетельства очевидцев, карты, плакаты, кинохроника и кинематограф в целом — все эти и множество других свидетельств времени требуют сегодня особого отношения. Что уж говорить об источниках, изначально не имеющих физического носителя. Как сохранить и как представить их? С какими вопросами, а зачастую и проблемами сталкиваются исследователи прошлого?
В год 80-летия Победы особо остро встает вопрос сохранения и представления бесконечного разнообразия исторических источников, формирующих память поколений. Как и почему молодые исследователи пытаются ответить на вызовы медиа пространства пойдет речь на круглом столе, посвященном проблематике сохранения и представления исторического наследия.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Образ диплодока — гигантского травоядного динозавра — сформировался в сознании современного человека под влиянием культуры. Мы зачастую представляем этих исполинов серыми или зеленоватыми. Однако последнее открытие ученых может навсегда изменить эту картину. В окаменелой коже диплодоков обнаружили микроскопические структуры, которые указывают на возможность яркой и разнообразной окраски.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
