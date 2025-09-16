Уведомления
На Кавказе открыли новое подсемейство пещерных улиток
Биологи СПбГУ в составе международного научного коллектива провели комплексное исследование по молекулярной систематике и морфологии пещерных улиток-гидробиид Кавказа, и описали новое подсемейство, возможно эндемичное для данного региона.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Molecular Phylogenetics and Evolution.
Hydrobiidae, или гидробииды, широко известные в научной литературе как иловые улитки (по-английски – mudsnails), — это семейство очень маленьких (высота раковины до 4–5 миллиметров) пресноводных и солоноватоводных брюхоногих моллюсков.
Они распространены почти на всех континентах. Пресноводные представители этого семейства населяют родники, ручьи, а также подземные, в том числе пещерные, воды. Это семейство является самым крупным по видовому богатству среди своей группы: на сегодняшний день известно более 1000 ныне живущих видов гидробиид. Только за 2024 год было описано 18 новых таких видов из разных стран и континентов.
Как сообщают исследователи, составление понятной системы этих улиток затруднено из-за малых размеров особей. Кроме того, их раковины лишены ярко выраженных внешних признаков и даже у представителей неродственных родов могут быть практически неотличимы. Значительный прогресс в их систематике наступил в последние десятилетия, когда для решения вопросов филогении стали широко применяться молекулярные методы.
Биологи Санкт-Петербургского университета изучили эндемичных представителей семейства Кавказа и Закавказья, включая Северный Кавказ — единственный регион России, где зарегистрированы пещерные виды. Ученые отмечают, что на сегодня описана едва ли четверть реального разнообразия Hydrobiidae на Кавказе. Специалисты исследовали этих животных, некоторые из которых ранее никогда не изучались и были известны только по немногим пустым раковинам. Большая часть вновь описанных таксонов обитает на территории Грузии и Абхазии, но и российский Северный Кавказ также обладает рядом эндемиков. Поскольку пещерные экосистемы очень хрупки и легко разрушаются из-за антропогенного воздействия, вопросы охраны этих уникальных для российской фауны беспозвоночных чрезвычайно важны и должны быть подняты своевременно.
«Новые данные показывают, что Кавказ является одной из «горячих точек» биоразнообразия Hydrobiidae в мировом масштабе, сопоставимой с таковым на Балканском полуострове. Для специалистов по пресноводным брюхоногим Кавказ оказался настоящим «затерянным миром», в родниках и пещерах которого обитают предположительно не менее 200 эндемичных видов и десятки родов этого семейства. Мы впервые использовали широкий набор генов-маркеров для построения филогенетического древа северокавказских видов и выяснения их возможных эволюционных связей с другими представителями гидробиид южной Европы», — сказал заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максим Винарский.
Биологи выяснили, что большая часть кавказских видов образует особое подсемейство, которое было описано как новое для науки под названием Caucasopsiinae. Также было выявлено тесное родство некоторых его представителей с улитками, обнаруженными ранее в Крыму. Кроме того, исследователи предполагают, что к новому подсемейству могут относиться некоторые роды и виды Hydrobiidae, обитающих на Иберийском полуострове, в Турции и на Балканах.
По словам ученых, в ходе исследования было расшифровано 443 новых нуклеотидных последовательности, что позволило выявить немало новых для науки видов и даже родов этих моллюсков. Однако их формальное научное описание будет опубликовано в отдельной статье. Главным же в данной работе стало изучение филогенетических связей кавказских улиток с их дальними родственниками, распространенными на Балканах и в других регионах Европы.
В будущем исследователи ученые Санкт-Петербургского университета планируют продолжить работу, чтобы выяснить, откуда мигрировали и в каких направлениях расселялись их кавказские собратья. Максим Винарский отметил, что такие исследования возможны только в партнерстве с коллегами из других стран.
