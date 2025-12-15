Уведомления
Ученые создали комбучу с повышенной антиоксидантной активностью
Современная жизнь, полная стрессов, плохой экологии и неидеального питания, ведет к образованию в организме свободных радикалов. В результате эти молекулы повреждают клетки и ДНК, вызывая окислительный стресс — ключевую причину старения, ослабления иммунитета и развития болезней. Для борьбы с ними нужны антиоксиданты, которые организм сам вырабатывает лишь частично. Поэтому основной их источник — пища: ягоды, орехи, зелень, специи и чай. Среди таких продуктов особое место занимают ферментированные напитки, например, комбуча, так как благодаря брожению она обогащается органическими кислотами, витаминами и другими полезными веществами. Именно поэтому поиск новых и доступных источников антиоксидантов сегодня — одна из важнейших задач пищевой науки и биотехнологии. Ученые Пермского Политеха создали функциональный напиток на основе чайного гриба, усиленный фитокомпозицией из лопуха. Продукт демонстрирует рекордную антиоксидантную активность — 81%.
Современный образ жизни с его бешеным ритмом, хронический стресс, загрязнение воздуха и не всегда идеальное питание — все это приводит к образованию в нашем организме избытка так называемых свободных радикалов, которые атакуют и повреждают здоровые клетки, их мембраны, белки и даже ДНК. Этот непрерывный процесс разрушения на молекулярном уровне носит название окислительного стресса. Его считают одни из факторов, ускоряющих старение организма, ослабляющих иммунную защиту и способствующих развитию хронических заболеваний.
Для нейтрализации свободных радикалов организму необходимы антиоксиданты (природные соединения, нейтрализующие окислители), которые действуют как «щит», останавливая цепную реакцию окислительного повреждения. Поскольку организм вырабатывает их лишь частично, ключевую роль играет рацион. Регулярное употребление продуктов, богатых этими веществами — ягод, орехов, зеленых овощей, специй и некоторых видов чая — укрепляет здоровье, повышает устойчивость к болезням и способствует активному долголетию. Особый интерес представляют ферментированные напитки, такие как комбуча. Этот настой на основе чайного гриба ценится не только за свой вкус, но и за комплекс полезных органических кислот, витаминов и других биоактивных соединений, которые образуются в процессе симбиотического брожения.
Понимание этой взаимосвязи делает поиск новых, эффективных и доступных источников антиоксидантов одной из самых актуальных задач современной пищевой науки и биотехнологии.
Ученые ПНИПУ долгое время исследуют потенциал чайного гриба как основы для функциональных продуктов. Ранее, установив его способность поддерживать метаболизм глюкозы и здоровье печени, они создали на его основе напиток для людей с диабетом. Теперь, сосредоточившись на антиоксидантных свойствах, специалисты разработали новую версию состава, обогащенную ферментированной биомассой лопуха. Лопух содержит соединения с антиоксидантной активностью, изученные в эксперементальных моделях. Статья опубликована в журнале «Вестник пермского национального политехнического университета. Химическая технология и биотехнология», 2025 г.
Чтобы максимально раскрыть потенциал, сырье предварительно ферментировали, обработав специальными полезными микроорганизмами. Этот процесс, подобный естественному брожению, расщепляет грубые растительные волокна, высвобождая и многократно усиливая биодоступность всех ценных веществ лопуха.
Для сравнительной оценки эффективности такого подхода ученые приготовили три варианта напитка. Первый, классический, служил контролем и был приготовлен на сладком черном чае. Два других стали экспериментальными: в них использовали ферментированную биомассу лопуха, но в разной концентрации — 0,2% и 0,4%.
Выбор именно этих концентраций не случаен. Во-первых, ученым нужно было проверить, даст ли даже небольшая добавка (0,2%) положительный эффект. Во-вторых, важно было понять, как этот эффект усилится при удвоении дозы. Более высокая концентрация могла бы нарушить процесс брожения и испортить вкус напитка.
Во все три емкости поместили одинаковые порции чайного гриба и поставили культивироваться на две недели при комнатной температуре 23-25°C. Ключевыми параметрами контроля стали антиоксидантная активность и кислотность (уровень pH).
— Первый показатель отражает способность напитка нейтрализовать вредные окислительные процессы в организме, которые повреждают клетки. Чем он выше, тем больше потенциальная польза для здоровья. Второй параметр, pH, критически важен для вкуса и безопасности: он определяет, будет ли напиток приятно-кисловатым или неприятно-резким, и насколько он будет щадящим для желудка, — рассказала Лариса Волкова, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук.
Ученые регулярно отслеживали оба показателя, чтобы зафиксировать момент, когда польза достигнет максимума, а вкус и безопасность будут находиться в идеальном балансе. Антиоксидантную активность определяли спектрофотометрическим методом (анализ, основанный на измерении поглощения света раствором). Для этого измеряли оптическую плотность раствора через 30 секунд после начала реакции и далее в течение 10 минут при длине волны 347 нанометров (именно такой свет лучше всего «видит» химическую реакцию окисления, что делает измерения максимально точными), фиксируя, насколько экстракт напитка замедляет окисление адреналина. Параллельно контролировали кислотность (pH) с помощью pH-метра, отслеживая ее динамику от исходных слабокислых значений (5,7–6,2) до уровня, оптимального для вкуса и безопасности готового продукта.
— Напитки на основе лопуха значительно превзошли классическую комбучу по своему антиоксидантному потенциалу. Максимальное содержание полезных веществ в них было достигнуто на седьмой день брожения. Наибольшую эффективность показал образец с концентрацией растительной биомассы — 0,4%. Его антиоксидантная активность достигла 81%. Для сравнения, традиционный вариант на черном чае в тот же период показал результат всего 38%, — поделилась Лариса Волкова.
Следовательно, замена субстрата позволила более чем вдвое увеличить пользу конечного продукта при сохранении безопасного и сбалансированного уровня кислотности.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Названная в честь электро-фанк-дуэта древняя птица подавилась насмерть, когда специально глотала камни
Новый вид получил имя в честь дуэта Chromeo. Ученые считают, что эта птица поможет лучше понять, почему только одна небольшая группа динозавров пережила вымирание.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
