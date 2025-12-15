  • Добавить в закладки
Александр Речкин
Александр Речкин
15 декабря, 10:12
Рейтинг: +488
Посты: 1222

Взлет и падение цивилизаций — на одной грандиозной визуальной шкале времени

Мировая история невероятно сложна и многослойна. И все же людям свойственно стремление упаковать ее в аккуратную, цельную схему — словно можно на мгновение не замечать того, что остается по краям: споров, «серых зон» и неразрешенных дискуссий.

Часть Histomap / © Джон Б. Спаркс / Histomap
Часть Histomap / © Джон Б. Спаркс / Histomap

Попытки создать единый «артефакт», который бы вмещал всю историю человечества, предпринимались не раз.

Еще в IV веке за это брался античный автор Евсевий. В 1920 году писатель Герберт Уэллс предложил свою версию в книге «Очерк истории». В наше время коммерческого успеха добился Юваль Ной Харари с книгой «Sapiens: Краткая история человечества», представившим человеческое развитие как сжатый и цельный рассказ в одном томе.

Созданная в 1931 году Джоном Б. Спарксом Histomap стала одной из самых известных исторических визуализаций в мире.

Ее повествование начинается четыре тысячи лет назад — в эпоху бронзового века, с хорошо знакомых цивилизаций: Египта, греков-минойцев и Индии долины Инда. По мере «прокрутки» шкалы появляются все новые народы — ассирийцы, римляне, парфяне, гунны и многие другие — вплоть до национальных государств, существующих сегодня.

Двигаясь вдоль визуализации, зритель наблюдает подъем и упадок цивилизаций, мысленно возвращаясь к переломным моментам вроде битвы при Фермопилах или сражения при Ватерлоо. Перед глазами возникают фигуры, определявшие ход мировой истории: Август, Александр Македонский, Чингисхан, Джордж Вашингтон, Ашока или Кир Великий.

Смело. Уверенно. По-настоящему эпично. Но возникает вопрос: насколько все точно?

Главная проблема столь уверенного взгляда на прошлое заключается в том, что понимание истории постоянно меняется.

Во времена создания Histomap мир казался познаваемым, а прогресс — неизбежным. Историю нередко представляли как единый линейный процесс, движимый империями, великими лидерами и поступательным развитием. Со временем эта уверенность пошатнулась.

Новые перспективы — от ранее маргинализированных голосов до анализа экономических, климатических и технологических систем — показали, что история фрагментарна, спорна и во многом незавершенна. Данных стало больше, чем когда-либо, но согласия относительно того, что именно имеет решающее значение, стало меньше. История не стала более запутанной — исследователи просто перестали делать вид, что она аккуратна и упорядочена.

В чем «проблемы» Histomap?

Если рассматривать Histomap в контексте своего времени, в ней нет ничего принципиально «неправильного».

Однако с точки зрения современных стандартов ее ограничения очевидны:

  • Цивилизации показаны как четко ограниченные образования. Например, Римская империя визуально заканчивается в 476 году н. э., несмотря на то что римское право, культура и институты продолжали существовать веками — в Византии и Европе;
  • Политическая власть ставится выше социального влияния. Территориальные империи доминируют на схеме, тогда как распространение религий — таких как буддизм или христианство — отходит на второй план;
  • Западоцентричный взгляд. Европейские временные линии детализированы и непрерывны, тогда как цивилизации Африки и коренных народов Америки показаны сжато или упрощенно;
  • История представлена как линейная и «закрытая». Цивилизации аккуратно поднимаются и падают, почти не оставляя места для перекрытий, неопределенности и спорных переходных периодов;
  • Отражение уровня знаний 1931 года. Более поздние открытия и переосмысления — такие как Гебекли-Тепе или новые взгляды на цивилизацию долины Инда — в визуализации отсутствуют.

Несмотря на все перечисленные ограничения, вряд ли человечество сможет отказаться от желания упаковать свою историю в понятную и цельную форму. Именно поэтому Histomap, как и другие попытки систематизировать и закодировать историю и человеческий прогресс, продолжит жить и находить своего зрителя.

Посмотреть Histomap детально можно здесь.

