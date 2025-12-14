  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
14 декабря, 13:42
Рейтинг: +732
Посты: 2232

Космический аппарат, запущенный Китаем, едва не столкнулся со спутником Starlink

Один из интернет-спутников Starlink компании SpaceX буквально в последний момент избежал опасного сближения на орбите.

# Starlink
# Китай
# космос
# спутники
Аппарат Starlink / © SpaceX
Аппарат Starlink / © SpaceX

«Помехой» оказался один из девяти космических аппаратов, выведенных во вторник, 9 декабря, на орбиту китайской ракетой Kinetica 1, стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. По утверждению SpaceX, аппарат прошел на опасно малом расстоянии от спутника Starlink — инцидент, который в компании восприняли крайне негативно.

«Насколько нам известно, никакой координации или разведения орбит с уже действующими спутниками проведено не было, в результате чего один из выведенных аппаратов прошел на расстоянии всего 200 метров от STARLINK-6079 (56120) на высоте 560 километров. Основная часть рисков в космосе связана именно с отсутствием координации между операторами спутников — и это необходимо менять», — написал в социальной сети X вице-президент SpaceX по инженерным решениям Starlink Майкл Николлс.

Kinetica 1 — это твердотопливная ракета высотой около 30 метров, эксплуатируемая компанией CAS Space со штаб-квартирой в Гуанчжоу. В ответ на заявление Николлса компания сообщила, что, как поставщик пусковых услуг, выполнила все необходимые процедуры проверки, однако все же изучает произошедшее.

Ракета Kinetica 1 вывела на орбиту 9 декабря «шесть многофункциональных китайских спутников, один спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ, научный спутник для Египта и образовательный спутник для Непала». В публикации Николлса не уточняется, какой именно из этих аппаратов опасно сблизился со спутником Starlink.

Необходимость координации, о которой говорил Николлс, становится все более актуальной: околоземное пространство стремительно переполняется. Так, в 2020 году на околоземной орбите функционировало менее 3 400 спутников. Всего пять лет спустя их число выросло примерно до 13 000 — и запуски продолжаются.

Большинство этих аппаратов принадлежит SpaceX. В настоящее время компания эксплуатирует почти 9 300 спутников Starlink, причем более 3 000 из них запустили только в этом году.

Спутники Starlink способны автономно избегать возможных столкновений, самостоятельно выполняя маневры уклонения на основе доступных данных слежения. И такие маневры — обычное дело: за первые шесть месяцев 2025 года аппараты Starlink совершили около 145 000 маневров уклонения, что в среднем составляет примерно четыре маневра на спутник в месяц.

