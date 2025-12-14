Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космический аппарат, запущенный Китаем, едва не столкнулся со спутником Starlink
Один из интернет-спутников Starlink компании SpaceX буквально в последний момент избежал опасного сближения на орбите.
«Помехой» оказался один из девяти космических аппаратов, выведенных во вторник, 9 декабря, на орбиту китайской ракетой Kinetica 1, стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. По утверждению SpaceX, аппарат прошел на опасно малом расстоянии от спутника Starlink — инцидент, который в компании восприняли крайне негативно.
«Насколько нам известно, никакой координации или разведения орбит с уже действующими спутниками проведено не было, в результате чего один из выведенных аппаратов прошел на расстоянии всего 200 метров от STARLINK-6079 (56120) на высоте 560 километров. Основная часть рисков в космосе связана именно с отсутствием координации между операторами спутников — и это необходимо менять», — написал в социальной сети X вице-президент SpaceX по инженерным решениям Starlink Майкл Николлс.
Kinetica 1 — это твердотопливная ракета высотой около 30 метров, эксплуатируемая компанией CAS Space со штаб-квартирой в Гуанчжоу. В ответ на заявление Николлса компания сообщила, что, как поставщик пусковых услуг, выполнила все необходимые процедуры проверки, однако все же изучает произошедшее.
Ракета Kinetica 1 вывела на орбиту 9 декабря «шесть многофункциональных китайских спутников, один спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ, научный спутник для Египта и образовательный спутник для Непала». В публикации Николлса не уточняется, какой именно из этих аппаратов опасно сблизился со спутником Starlink.
Необходимость координации, о которой говорил Николлс, становится все более актуальной: околоземное пространство стремительно переполняется. Так, в 2020 году на околоземной орбите функционировало менее 3 400 спутников. Всего пять лет спустя их число выросло примерно до 13 000 — и запуски продолжаются.
Большинство этих аппаратов принадлежит SpaceX. В настоящее время компания эксплуатирует почти 9 300 спутников Starlink, причем более 3 000 из них запустили только в этом году.
Спутники Starlink способны автономно избегать возможных столкновений, самостоятельно выполняя маневры уклонения на основе доступных данных слежения. И такие маневры — обычное дело: за первые шесть месяцев 2025 года аппараты Starlink совершили около 145 000 маневров уклонения, что в среднем составляет примерно четыре маневра на спутник в месяц.
Физики не понимали, как легкие ядра не разрывает экстремально высокими температурами. Оказалось, что они образуются не в самом сердце столкновения.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июля, 2015
5 судьбоносных археологических находок
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
14 Сентября, 2015
Благим матом: история русского сквернословия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии