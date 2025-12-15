  • Добавить в закладки
15 декабря, 13:08
Илья Гриднев
35

Биологи составили масштабный рейтинг полезных и вредных бактерий кишечника

❋ 4.1

Исследователи определили конкретные виды микроорганизмов, которые напрямую влияют на вес и обмен веществ человека. На основе анализа данных десятков тысяч людей они создали точную систему оценки состояния микробиоты.

Биология
# кишечник
# кишечный микробиом
# рейтинг
В исследовании ZOE PREDICT приняли участие более 34 000 здоровых людей из Великобритании и США. У них были взяты образцы микробиома кишечника, а также подробная информация об их индивидуальных особенностях и пищевых привычках. / © Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-09854-7

Кишечным бактериям в последние годы уделяют пристальное внимание из-за их тесной связи с общим самочувствием. Врачи знают, что состав микрофлоры влияет на риск развития диабета второго типа и болезней сердца. Однако наука пока только начинает понимать этот сложный мир, и многие механизмы его устройства остаются загадкой.

До сих пор выделить универсальные маркеры здорового кишечника было трудно из-за сильных индивидуальных различий между людьми. Питание меняет состав микрофлоры, а реакция каждого организма уникальна. Не хватало масштабных работ, которые охватывали бы тысячи участников и учитывали их диету вместе с медицинскими показателями. Новое исследование восполнило этот пробел и позволило связать виды микробов с реальными диагнозами.

Команда биологов проанализировала данные более 34 000 человек из США и Великобритании, их статья опубликована в журнале Nature. Авторы собрали образцы микробиоты, подробную информацию о питании, а также результаты анализов крови и измерения давления добровольцев. Информацию взяли из крупной программы ZOE PREDICT.

С помощью машинного обучения изучили 661 вид микробов. Алгоритм искал связь между присутствием этих бактерий и факторами риска, такими как индекс массы тела, уровень сахара и холестерина. Программа оценивала каждый микроорганизм. Бактерии, связанные с хорошим здоровьем, получали оценку ближе к нулю, а связанные с проблемами — ближе к единице.

В итоге специалисты выделили 50 самых полезных и 50 самых вредных видов. Полезные микроорганизмы чаще встречались у людей, употреблявших много растительной пищи. Эти бактерии ассоциировались с низким уровнем жира в крови и нормальным давлением. Вредные виды преобладали у участников с ожирением и сердечно-сосудистыми нарушениями.

Анализ показал любопытную деталь: люди со здоровым весом носят в себе в среднем на пять полезных видов бактерий больше, чем люди с ожирением. Многие «хорошие» микробы ранее были неизвестны науке и даже не имели названий. «Плохие» же бактерии, наоборот, оказались хорошо изученными видами, многие из которых давно связывали с воспалительными процессами.

Научная работа подтвердила, что состав микробиоты можно изменить с помощью еды. В дополнительных экспериментах участники меняли рацион или принимали пребиотики. Это приводило к росту численности полезных бактерий, например Bifidobacterium animalis, и снижению количества вредных.

Созданная система рейтингов (ZOE Microbiome Health Ranking 2025) доказала существование устойчивой связи между рационом, микробиотой и здоровьем человека. Инструмент позволит врачам и биологам в будущем точнее оценивать состояние пациентов и разрабатывать персональные диеты для профилактики болезней.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
115 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
