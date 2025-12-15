Уведомления
Биологи составили масштабный рейтинг полезных и вредных бактерий кишечника
Исследователи определили конкретные виды микроорганизмов, которые напрямую влияют на вес и обмен веществ человека. На основе анализа данных десятков тысяч людей они создали точную систему оценки состояния микробиоты.
Кишечным бактериям в последние годы уделяют пристальное внимание из-за их тесной связи с общим самочувствием. Врачи знают, что состав микрофлоры влияет на риск развития диабета второго типа и болезней сердца. Однако наука пока только начинает понимать этот сложный мир, и многие механизмы его устройства остаются загадкой.
До сих пор выделить универсальные маркеры здорового кишечника было трудно из-за сильных индивидуальных различий между людьми. Питание меняет состав микрофлоры, а реакция каждого организма уникальна. Не хватало масштабных работ, которые охватывали бы тысячи участников и учитывали их диету вместе с медицинскими показателями. Новое исследование восполнило этот пробел и позволило связать виды микробов с реальными диагнозами.
Команда биологов проанализировала данные более 34 000 человек из США и Великобритании, их статья опубликована в журнале Nature. Авторы собрали образцы микробиоты, подробную информацию о питании, а также результаты анализов крови и измерения давления добровольцев. Информацию взяли из крупной программы ZOE PREDICT.
С помощью машинного обучения изучили 661 вид микробов. Алгоритм искал связь между присутствием этих бактерий и факторами риска, такими как индекс массы тела, уровень сахара и холестерина. Программа оценивала каждый микроорганизм. Бактерии, связанные с хорошим здоровьем, получали оценку ближе к нулю, а связанные с проблемами — ближе к единице.
В итоге специалисты выделили 50 самых полезных и 50 самых вредных видов. Полезные микроорганизмы чаще встречались у людей, употреблявших много растительной пищи. Эти бактерии ассоциировались с низким уровнем жира в крови и нормальным давлением. Вредные виды преобладали у участников с ожирением и сердечно-сосудистыми нарушениями.
Анализ показал любопытную деталь: люди со здоровым весом носят в себе в среднем на пять полезных видов бактерий больше, чем люди с ожирением. Многие «хорошие» микробы ранее были неизвестны науке и даже не имели названий. «Плохие» же бактерии, наоборот, оказались хорошо изученными видами, многие из которых давно связывали с воспалительными процессами.
Научная работа подтвердила, что состав микробиоты можно изменить с помощью еды. В дополнительных экспериментах участники меняли рацион или принимали пребиотики. Это приводило к росту численности полезных бактерий, например Bifidobacterium animalis, и снижению количества вредных.
Созданная система рейтингов (ZOE Microbiome Health Ranking 2025) доказала существование устойчивой связи между рационом, микробиотой и здоровьем человека. Инструмент позволит врачам и биологам в будущем точнее оценивать состояние пациентов и разрабатывать персональные диеты для профилактики болезней.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Названная в честь электро-фанк-дуэта древняя птица подавилась насмерть, когда специально глотала камни
Новый вид получил имя в честь дуэта Chromeo. Ученые считают, что эта птица поможет лучше понять, почему только одна небольшая группа динозавров пережила вымирание.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
