  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 ноября, 18:32
МГППУ
6

Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

❋ 4.9

Психологическая травма — это вред психическому здоровью человека, вызванный сильным воздействием неблагоприятных факторов. Подобные реакции возникают не только вследствие, например, катастроф и военных действий, но и после других экстремальных ситуаций — преступлений, тяжелых болезней и жизненных условий и т.д. К формированию психологической травмы могут привести некоторые особенности отношений в семье, физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение и отторжение со стороны родителей. Особую значимость играет травматизация в раннем возрасте.

МГППУ
# дети
# подростки
# Психология
# психотравма
# ПТСР
# травма
суицидальный подросток
Кадр из кинофильма «Короткий срок 12» / © Cineverse

Психологи МГППУ проанализировали актуальную литературу и исследования, изучили влияние различных видов детской психотравмы на развитие личности и адаптацию ребенка, а также определили причины возникновения травмы и ее последствия. Результаты опубликованы в журнале «Социальные науки и детство».

Психологическая травма в младенческом и раннем возрастах

Травма в этом возрасте часто связана с психическими заболеваниями у матери или близкого взрослого, а потом перерастает в травму привязанности. Если мать переживает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или депрессию даже до рождения ребенка, его эмоциональное состояние ухудшается, и адаптация в обществе становится труднее. Также могут вызвать травму следующие стрессовые события: усыновление, смерть родителей, сепарация, чрезвычайные ситуации, насилие.

При расстройствах привязанности наблюдается замедление развития эмоционально-волевой и когнитивной сферы, что может привести к проблемам интеллектуального развития и трудностям в межличностных отношениях во взрослом возрасте.

Симптомы травматизации: истерики, нарушения сна и аппетита, отсутствие интереса к окружающему миру, задержка физического развития, отсутствие гуления и лепета. Эти признаки соответствуют депрессии и феномену оторванности от семьи и дома. При этом важна привязанность и реакция родителей на активность ребенка.

Типичные симптомы: трудности в развитии саморегуляции, регрессия, двигательное возбуждение или заторможенность, проблемы в межличностных отношениях. У малышей наблюдаются неустойчивые отношения со взрослыми — агрессивность, чередование навязчивости и безразличия (дезорганизованный тип привязанности).

Психологическая травма в дошкольном возрасте

В этом возрасте причинами травматизации становятся отношения в семье (насилие, отвержение), стрессовые события внешнего мира, а также ситуация, когда ребенок является наблюдателем стресса. Часто травмирует процесс сепарации — выход матери на работу, посещение детского сада, госпитализация. Реакция на стресс может быть разной: кто-то адаптируется, кто-то — нет.

В исследовании 199 семей военнослужащих психологи выяснили, что у дошкольников с нарушениями эмоционально-социального функционирования чаще встречаются матери с диагнозом ПТСР. Это показывает, что психическое благополучие родителей влияет на ребенка сильнее, чем социальные факторы, такие, например, как звание или тип службы. У дошкольников с травмой формируются негативные установки: чувство неполноценности, неадекватности, самоуничижения, самообвинения.

Травма проявляется в общении: замкнутость, избегание контактов, пассивность или, наоборот, капризность и конфликтность. Девочки чаще демонстративны, мальчики — агрессивны и импульсивны. Характерны специфические страхи, тревога при сепарации, обидчивость, раздражительность. Когнитивные проявления — снижение познавательных интересов, нарушения памяти и внимания.

Физиологические проявления: нарушения сна, расстройства ЖКТ, головные боли, тики, энурез, нарушения пищевого поведения, мышечное напряжение, повышенная утомляемость. Игры часто монотонны по своему характеру и воспроизводят травмирующее событие без процесса высвобождения эмоций.

Психологическая травма в младшем школьном возрасте

Ведущая деятельность школьника — учебная. Становятся важными школьные успехи, отношения с учителем. Травмы, полученные в межличностных отношениях, воспринимаются детьми особенно остро из-за их личностного и преднамеренного характера, они не проходят спонтанно. Эмоциональные симптомы: нарушения сна, страхи, пессимизм, негативные установки на будущее. При постоянной травматизации у ребенка могут появляться следующие признаки: излишняя двигательная активность, неспокойное поведение, резкие перепады настроения, частые вспышки гнева или агрессии, подавленность, отсутствие интереса к тому, что раньше нравилось, стремление противостоять окружающим, чувство вины, нежелание общаться, раздражительность и быстрая утомляемость, чувство вины, агрессия, аутоагрессия.

При травме, связанной с чрезвычайной ситуацией, особенно со смертью, повышается интерес к вопросам жизни и смерти, появляются страхи, связанные с заболеваниями. Причинами травмы могут быть буллинг, кибербуллинг, отношения со сверстниками и учителями. Это приводит к страхам, низкой самооценке, ощущению одиночества и стыда, желанию избегать общения или копировать поведение агрессора.

Существуют исследования, которые показывают связь между травмой в первые семь-восемь лет жизни и последующим риском развитием рака. Авторы отмечают важную роль подавленных эмоций.

Физиологические проявления: нарушения сна и пищевого поведения, боли (чаще головные), тики, энурезы. Дети могут проявлять рискованное поведение, угрожающее здоровью (падение, порезы). Способы психологической защиты: регрессия, подавление, пассивность.

Психологическая травма в подростковом возрасте

Проявления травмы становятся разнообразными и сложными. Влияние стрессового события на самооценку зависит от частоты травм и характера насилия — сексуальное насилие оказывает наибольшее влияние. Воспоминания могут вызывать руминацию — «мысленную жвачку», навязчивое повторение неприятных мыслей, приводящее к тревожности, страхам, самообвинению и депрессии. Однако такое «пережевывание» иногда помогает переосмыслить произошедшее и найти решения. Важно превратить вредное руминативное мышление в полезное — через переоценку травмы, научиться думать и действовать по-новому. Это способствует эмоциональной устойчивости и личностному росту.

У подростков проявляются эмоциональные и поведенческие расстройства: агрессивность, избегание, недоверие, страх перед взрослыми, изоляция, неспособность выстраивать дружеские отношения, паранойяльные и обсессивно-компульсивные симптомы. Отмечаются тенденции к самоповреждению, бодимодификациям (пирсинг и т. д.), которые пропорциональны количеству неблагополучных жизненных ситуаций. Ученые выявляли, что существует прямая связь между семейными психотравмирующими событиями, пережитым насилием и количеством бодимодификаций.

Физиологические проявления травмы у подростков: гипервентиляционный синдром, тремор, утомляемость. Травмы могут приводить к депрессивным и тревожным расстройствам, ПТСР, зависимостям. У подростков возможны трудности в построении семейных и рабочих отношений.

Защитные механизмы: фантазирование, идентификация с агрессором, отрицание, проекция, изоляция чувств, забывание, намеренное «отключение» от травмирующих мыслей и воспоминаний. Адаптация ребенка зависит от уровня самооценки, чувства вины и степени стресса.

Психологические травмы у детей с ограниченными возможностями здоровья

Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сталкиваются с особыми рисками: социальная изоляция, финансовые трудности, особенности детско-родительских отношений. Гиперопека, ограничение активности и круга общения приводят к замкнутости, чувству беспомощности, пессимизму и низкой самооценке. Непринятие особенностей ребенка вызывает чувство вины, стыда, неадекватности, затрудняет психологическую помощь и социальную адаптацию.

Снижение активности и трудности адаптации приводят к социальной изоляции, уменьшению мотивации, сужению жизненного опыта. Инклюзивное образование помогает наращивать социальный и когнитивный опыт, выстраивать цели и искать смыслы. Осмысленность жизни и жизнестойкость родителей играют ключевую роль в благополучии и успешной адаптации ребенка с ОВЗ.

Вывод

Психологическая травма нарушает чувство безопасности, искажает самооценку и затрудняет социальную адаптацию. Во всех возрастах травма вызывает тревожность, страхи, чувство вины, депрессивные состояния, снижение познавательной активности, нарушения памяти и внимания, трудности в отношениях, соматические проявления. Механизмы и последствия травматизации различаются на этапах развития, но раннее вмешательство и учет возраста позволяют уменьшить негативные эффекты психотравмы.

Гиперопека, непринятие и эмоциональная недоступность родителей усугубляют последствия. С возрастом спектр проявлений и событий, вызывающих травму, становится шире, а защитные механизмы становятся более изощренными и сложными.

Исследование проведено психологами МГППУ — Юлией Кочетовой, Марией Климаковой, Елизаветой Емельяновой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
114 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# дети
# подростки
# Психология
# психотравма
# ПТСР
# травма
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
1500
Что мешает спать?
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
Выбор редакции
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
Выбор редакции
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно