Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

Психологическая травма — это вред психическому здоровью человека, вызванный сильным воздействием неблагоприятных факторов. Подобные реакции возникают не только вследствие, например, катастроф и военных действий, но и после других экстремальных ситуаций — преступлений, тяжелых болезней и жизненных условий и т.д. К формированию психологической травмы могут привести некоторые особенности отношений в семье, физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение и отторжение со стороны родителей. Особую значимость играет травматизация в раннем возрасте.

Психологи МГППУ проанализировали актуальную литературу и исследования, изучили влияние различных видов детской психотравмы на развитие личности и адаптацию ребенка, а также определили причины возникновения травмы и ее последствия. Результаты опубликованы в журнале «Социальные науки и детство».

Психологическая травма в младенческом и раннем возрастах

Травма в этом возрасте часто связана с психическими заболеваниями у матери или близкого взрослого, а потом перерастает в травму привязанности. Если мать переживает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или депрессию даже до рождения ребенка, его эмоциональное состояние ухудшается, и адаптация в обществе становится труднее. Также могут вызвать травму следующие стрессовые события: усыновление, смерть родителей, сепарация, чрезвычайные ситуации, насилие.

При расстройствах привязанности наблюдается замедление развития эмоционально-волевой и когнитивной сферы, что может привести к проблемам интеллектуального развития и трудностям в межличностных отношениях во взрослом возрасте.

Симптомы травматизации: истерики, нарушения сна и аппетита, отсутствие интереса к окружающему миру, задержка физического развития, отсутствие гуления и лепета. Эти признаки соответствуют депрессии и феномену оторванности от семьи и дома. При этом важна привязанность и реакция родителей на активность ребенка.

Типичные симптомы: трудности в развитии саморегуляции, регрессия, двигательное возбуждение или заторможенность, проблемы в межличностных отношениях. У малышей наблюдаются неустойчивые отношения со взрослыми — агрессивность, чередование навязчивости и безразличия (дезорганизованный тип привязанности).

Психологическая травма в дошкольном возрасте

В этом возрасте причинами травматизации становятся отношения в семье (насилие, отвержение), стрессовые события внешнего мира, а также ситуация, когда ребенок является наблюдателем стресса. Часто травмирует процесс сепарации — выход матери на работу, посещение детского сада, госпитализация. Реакция на стресс может быть разной: кто-то адаптируется, кто-то — нет.

В исследовании 199 семей военнослужащих психологи выяснили, что у дошкольников с нарушениями эмоционально-социального функционирования чаще встречаются матери с диагнозом ПТСР. Это показывает, что психическое благополучие родителей влияет на ребенка сильнее, чем социальные факторы, такие, например, как звание или тип службы. У дошкольников с травмой формируются негативные установки: чувство неполноценности, неадекватности, самоуничижения, самообвинения.

Травма проявляется в общении: замкнутость, избегание контактов, пассивность или, наоборот, капризность и конфликтность. Девочки чаще демонстративны, мальчики — агрессивны и импульсивны. Характерны специфические страхи, тревога при сепарации, обидчивость, раздражительность. Когнитивные проявления — снижение познавательных интересов, нарушения памяти и внимания.

Физиологические проявления: нарушения сна, расстройства ЖКТ, головные боли, тики, энурез, нарушения пищевого поведения, мышечное напряжение, повышенная утомляемость. Игры часто монотонны по своему характеру и воспроизводят травмирующее событие без процесса высвобождения эмоций.

Психологическая травма в младшем школьном возрасте

Ведущая деятельность школьника — учебная. Становятся важными школьные успехи, отношения с учителем. Травмы, полученные в межличностных отношениях, воспринимаются детьми особенно остро из-за их личностного и преднамеренного характера, они не проходят спонтанно. Эмоциональные симптомы: нарушения сна, страхи, пессимизм, негативные установки на будущее. При постоянной травматизации у ребенка могут появляться следующие признаки: излишняя двигательная активность, неспокойное поведение, резкие перепады настроения, частые вспышки гнева или агрессии, подавленность, отсутствие интереса к тому, что раньше нравилось, стремление противостоять окружающим, чувство вины, нежелание общаться, раздражительность и быстрая утомляемость, чувство вины, агрессия, аутоагрессия.

При травме, связанной с чрезвычайной ситуацией, особенно со смертью, повышается интерес к вопросам жизни и смерти, появляются страхи, связанные с заболеваниями. Причинами травмы могут быть буллинг, кибербуллинг, отношения со сверстниками и учителями. Это приводит к страхам, низкой самооценке, ощущению одиночества и стыда, желанию избегать общения или копировать поведение агрессора.

Существуют исследования, которые показывают связь между травмой в первые семь-восемь лет жизни и последующим риском развитием рака. Авторы отмечают важную роль подавленных эмоций.

Физиологические проявления: нарушения сна и пищевого поведения, боли (чаще головные), тики, энурезы. Дети могут проявлять рискованное поведение, угрожающее здоровью (падение, порезы). Способы психологической защиты: регрессия, подавление, пассивность.

Психологическая травма в подростковом возрасте

Проявления травмы становятся разнообразными и сложными. Влияние стрессового события на самооценку зависит от частоты травм и характера насилия — сексуальное насилие оказывает наибольшее влияние. Воспоминания могут вызывать руминацию — «мысленную жвачку», навязчивое повторение неприятных мыслей, приводящее к тревожности, страхам, самообвинению и депрессии. Однако такое «пережевывание» иногда помогает переосмыслить произошедшее и найти решения. Важно превратить вредное руминативное мышление в полезное — через переоценку травмы, научиться думать и действовать по-новому. Это способствует эмоциональной устойчивости и личностному росту.

У подростков проявляются эмоциональные и поведенческие расстройства: агрессивность, избегание, недоверие, страх перед взрослыми, изоляция, неспособность выстраивать дружеские отношения, паранойяльные и обсессивно-компульсивные симптомы. Отмечаются тенденции к самоповреждению, бодимодификациям (пирсинг и т. д.), которые пропорциональны количеству неблагополучных жизненных ситуаций. Ученые выявляли, что существует прямая связь между семейными психотравмирующими событиями, пережитым насилием и количеством бодимодификаций.

Физиологические проявления травмы у подростков: гипервентиляционный синдром, тремор, утомляемость. Травмы могут приводить к депрессивным и тревожным расстройствам, ПТСР, зависимостям. У подростков возможны трудности в построении семейных и рабочих отношений.

Защитные механизмы: фантазирование, идентификация с агрессором, отрицание, проекция, изоляция чувств, забывание, намеренное «отключение» от травмирующих мыслей и воспоминаний. Адаптация ребенка зависит от уровня самооценки, чувства вины и степени стресса.

Психологические травмы у детей с ограниченными возможностями здоровья

Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сталкиваются с особыми рисками: социальная изоляция, финансовые трудности, особенности детско-родительских отношений. Гиперопека, ограничение активности и круга общения приводят к замкнутости, чувству беспомощности, пессимизму и низкой самооценке. Непринятие особенностей ребенка вызывает чувство вины, стыда, неадекватности, затрудняет психологическую помощь и социальную адаптацию.

Снижение активности и трудности адаптации приводят к социальной изоляции, уменьшению мотивации, сужению жизненного опыта. Инклюзивное образование помогает наращивать социальный и когнитивный опыт, выстраивать цели и искать смыслы. Осмысленность жизни и жизнестойкость родителей играют ключевую роль в благополучии и успешной адаптации ребенка с ОВЗ.

Вывод

Психологическая травма нарушает чувство безопасности, искажает самооценку и затрудняет социальную адаптацию. Во всех возрастах травма вызывает тревожность, страхи, чувство вины, депрессивные состояния, снижение познавательной активности, нарушения памяти и внимания, трудности в отношениях, соматические проявления. Механизмы и последствия травматизации различаются на этапах развития, но раннее вмешательство и учет возраста позволяют уменьшить негативные эффекты психотравмы.

Гиперопека, непринятие и эмоциональная недоступность родителей усугубляют последствия. С возрастом спектр проявлений и событий, вызывающих травму, становится шире, а защитные механизмы становятся более изощренными и сложными.

Исследование проведено психологами МГППУ — Юлией Кочетовой, Марией Климаковой, Елизаветой Емельяновой.

МГППУ 114 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.