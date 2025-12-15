Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Опубликована «дорожная карта» первой пилотируемой миссии на Марс
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Четвертая планета от Солнца — единственный мир в Солнечной системе, «населенный» роботами: ее поверхность бороздили более двух десятков аппаратов, включая миссии СССР, NASA, ESA и КНР. На сегодняшний день активными остаются два марсохода NASA — Perseverance, продолжающий сбор образцов в кратере Езеро и настоящий «ветеран» Curiosity — последний трудится на поверхности целых 13 лет.
Спутник Perseverance — вертолет-разведчик Ingenuity — завершил полеты после жесткой посадки в январе 2024 года, однако некоторые системы аппарата продолжали передавать данные еще несколько месяцев. Наблюдения за атмосферой и поверхностью Красной планеты также ведут орбитальные аппараты Mars Reconnaissance Orbiter, Tianwen-1, MAVEN и ExoMars Trace Gas Orbiter.
Данные, полученные с помощью этих миссий, легли в основу доклада «Научная стратегия исследования Марса человеком» («A Science Strategy for the Human Exploration of Mars»), опубликованного на сайте Национальных академий наук, инженерии и медицины США. Документ, объемом 240 страниц, описывает трехэтапную программу подготовки человека к высадке на Марс и определяет 11 научных целей, которые должны лечь в основу будущих экспедиций.
Главные научные цели пилотируемых миссий к Красной планете:
- Поиск признаков жизни;
- Исследование круговорота воды и CO2 на Марсе;
- Детальное геологическое картирование;
- Оценка влияния марсианской среды на физиологию, когнитивные способности и психологическое состояние экипажа;
- Анализ причин и динамики пылевых бурь;
- Оценка пригодности местных ресурсов для производства топлива, воды и кислорода;
- Изучение влияния окружающей среды на ДНК и фертильность;
- Изучение стабильности микробных сообществ в замкнутых биосистемах;
- Анализ воздействия марсианской пыли на организм человека и оборудование;
- Проверка адаптации растений и животных в искусственных экосистемах;
- Измерение уровня радиации в местах высадки.
Авторы подчеркивают, что исследование Красной планеты — не просто демонстрация технологических возможностей, а фундаментальный шаг в понимании происхождения жизни во Вселенной и будущего Земли.
Стратегия, предложенная академиками, сочетает роботизированные и пилотируемые миссии: сначала — орбитальные и автоматические операции по сбору образцов и поиску ресурсов, а затем — высадка экипажа для детальных исследований и создания устойчивой инфраструктуры.
Первый этап предполагает проведение орбитальных миссий, которые должны проверить технологии посадки, выживания и возвращения экипажа. Второй — создание инфраструктуры на марсианской орбите и отработка взаимодействия между роботами и людьми. Высадку предусматривает третий этап — с длительным пребыванием экипажа на поверхности и использованием местных ресурсов для жизнеобеспечения.
Основой для получения кислорода и топлива может стать содержащаяся в подповерхностном льду вода, а реголит — материалом для строительства защитных укрытий. Подход, по мнению авторов, позволит резко снизить зависимость от поставок с Земли и обеспечить автономность миссии.
Особое внимание исследователи уделили защите здоровья астронавтов: радиоактивное излучение, пониженная гравитация и длительная изоляция создают серьезные риски, требующие новых медицинских и инженерных решений. Для имитации земного притяжения ученые предложили разработать вращающиеся жилые модули, а в качестве естественного защитного радиационного экрана использовать марсианский грунт. Поддержать здоровье экипажа можно путем создания новых психофизиологических протоколов и автономных систем медицинского мониторинга.
Отдельная глава посвящена вопросам биологической безопасности. Поскольку возврат образцов с Марса должен происходить в условиях абсолютной стерильности — чтобы исключить малейшую возможность попадания на Землю неизвестных микроорганизмов — академики настаивают на разработке международных стандартов по изоляции биоматериалов. Не менее важна и работа в обратном направлении: напомним, в 2024 году образцы грунта с астероида Рюгу «заразились» земной жизнью.
Приоритетный сценарий включает создание лаборатории на поверхности Марса и разработку протоколов доставки образцов на Землю после каждой миссии, а также предполагает серию из трех высадок: кратковременная (30 марсианских суток), грузовая безэкипажная и длительная (300 суток). Все миссии должны проходить в пределах одной исследуемой зоны диаметром около 100 километров, включающей древние лавовые регионы и районы, подверженные пылевым бурям.
Другие сценарии предусматривают более гибкие маршруты: от миссий, сосредоточенных исключительно на поиске жизни, до трех коротких экспедиций в разные регионы планеты, например, в зоны осадочных пород, ударных кратеров или древних ледников.
Подготовительным этапом к освоению Красной планеты станут миссии на окололунную орбиту и к астероидам в 2030-х годах. По расчетам, первая пилотируемая миссия к марсианской орбите может состояться в 2039 году, а высадка на поверхность — примерно к середине века. Для реализации проекта потребуется плотное международное сотрудничество, а также совместная работа NASA, ESA и таких частных компаний, как SpaceX и Blue Origin.
Несмотря на огромный масштаб задач — создание новой энергетической инфраструктуры, систем жизнеобеспечения и логистики для поддержания экипажа на протяжении нескольких лет — выгоды от такой программы, по мнению академиков, выходят за рамки «освоения космоса». Технологии, созданные для будущих марсианских экспедиций уже сегодня способствуют развитию медицины, энергетики и робототехники на Земле.
Отметим, в научных и инженерных кругах подобные планы нередко подвергают сомнению: как ранее рассказывал Naked Science, оптимистичные заявления Илона Маска о запуске Starship к Красной планете в 2029 году остаются на уровне теории. Во-первых, корабль не совершил ни одного межпланетного испытания, а во-вторых, испытания двигателей и тепловой защиты далеки от серийного уровня. Более того, эксперты NASA и ESA отмечают, что современные системы энергоснабжения, защиты от радиации и медицинской поддержки экипажа не готовы к длительному полету (продолжительностью два-три года).
Доклад, судя по всему, призван вернуть разговор о пилотируемых миссиях на Марс из области мечтаний в сферу практической науки. В конечном итоге между фантазией и реальностью — целая пропасть: десятилетия исследований, сотни миллиардов долларов и непрекращающееся международное сотрудничество. Ученые предлагают рассматривать путь к четвертой планете как многоэтапный и сложный процесс, где каждая миссия станет испытанием новых технологий и границ человеческих возможностей.
Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки установили, что хронический недостаток сна снижает среднюю продолжительность жизни населения сильнее, чем безработица или отсутствие медицинской страховки. Масштабный анализ данных по всем округам США показал: недосып — второй по значимости поведенческий фактор риска ранней смерти, он уступает лидерство только курению.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
На Красной планете ученые нашли предполагаемую «каменную летопись» древних приливов. Эту запись могла оставить не существующая сегодня сила — гравитация луны, которая когда-то красовалась в марсианском небе и управляла «ритмом» морей.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Нейросеть «Яндекса» помогла очистить от мусора более 50 километров труднодоступных заповедных побережий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае. Компания реализовала проект «Чистый берег» по организации уборки морского побережья с помощью нейросетей совместно с Дальневосточным федеральным университетом и Фондом защитников природы. В разработке приняли участие студенты Школы анализа данных. В 2026 году команда планирует использовать решение уже на 10 охраняемых природных территориях страны.
Современная биология и медицина достигли невероятных успехов в расшифровке генома, но столкнулись с фундаментальной проблемой. Она связана с пониманием того, как клетка принимает «решения» о своей судьбе: почему одна становится нейроном, а другая начинает бесконтрольно делиться, превращаясь в раковую опухоль? До сих пор наука искала ответ в точечном анализе, изучая отдельные белки и химические сигналы. Такой подход не раскрывал принципа, который обеспечивает одновременную перестройку тысяч генов. Ученые Пермского Политеха создали модель ДНК и с ее помощью впервые объяснили универсальный физический принцип, стоящий за управлением клетками и развитием раковых опухолей в организме. Это предлагает новый взгляд на методы лечения онкологических заболеваний.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
10 Сентября, 2013
Тест на логику (М. Войнаровский)
21 Августа, 2015
Шедевры искусства, атакованные вандалами
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии