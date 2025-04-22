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Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно
Когда нужно запомнить несколько фактов, человеческий мозг распределяет ресурсы. Как именно он это делает и по какому принципу выбирает более значимые сведения, выяснили ученые из США.
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Нейропсихологи из нескольких университетов США изучили мозговую активность добровольцев, когда те старались запомнить сразу несколько важных фактов. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.
Авторы статьи провели эксперимент, в котором участвовали 11 человек (шесть женщин и пятеро мужчин) с нормальным или скорректированным до нормального зрением. За два-три сеанса в разные дни они выполнили 27 тестов, во время которых было необходимо запоминать расположение сразу двух предметов. При этом один из предметов с помощью цвета был обозначен как более приоритетный.
Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и заметили, что предмет с высоким приоритетом представлен в памяти более точно, а с низким — менее точно. Позже, когда нужно было показать на экране, где примерно располагались предметы, «более важный» объект участники эксперимента помещали ближе к его фактическому расположению, чем «менее важный».
Функциональная МРТ (фМРТ) показала, что лобная кора головного мозга взаимодействовала со зрительной и «сообщала», сколько ресурсов нужно выделить для каждого факта. Эта область мозга определяла, какой предмет должен получить больше ресурсов и запомниться точнее.
Прежде нейробиологи старались выяснить, что отвечает за рабочую память, связанную с визуальными объектами (как предметы в эксперименте из нового исследования) — лобная кора или зрительная. Но оказалось, что задействованы обе эти части мозга.
«Мы обнаружили, что каждая из частей играет определенную роль. Зрительная кора головного мозга создавала визуальное представление о двух предметах, которые люди пытались запомнить. Но лобная кора принимала решение о распределении ресурсов рабочей памяти: какому предмету следует уделить больше внимания, а какому — меньше», — подытожили авторы статьи.
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