Лекция
16+
Особенности русской средневековой культуры

Слушатели узнают про русскую средневековую культуру.

Центр «Архэ»
16 декабря, 20:30 Идет 2 ч
750 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Русская средневековая культура, ориентированная на спасение душ в Царстве Божием и ожидание Конца Света представляет собой особую европейскую традицию, в которая, впитав византийское, южно- и западно-славянское и германское влияния, сформировала собственное неповторимое и прекрасное своеобразие. Об этом расскажет кандидат исторических наук Сергей Шокарев.

Расписание
16
Вторник
Декабрь 2025
timepad Онлайн
20:30
Купить
27 ноября, 07:37
Александр Речкин
1
# история
# Россия
# Средние века
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 ноября, 13:12
Александр Березин

Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи

Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.

Физика
# Fermi
# вимпы
# космические телескопы
# космос
24 ноября, 08:30
Любовь С.

Ученые объяснили, почему пауки рода Clubiona не замерзают зимой

Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.

Биология
# белок
# замерзание
# зима
# лед
# пауки
# транскриптом
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

    26 ноября, 17:00

  2. Суд отправил в колонию бывшего главу РКК «Энергия»

    26 ноября, 16:21

  3. Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

    26 ноября, 16:18

  4. Исследователи из МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка

    26 ноября, 16:13
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Kostyantyn Storozhev
18 минут назад
Алексей, в первую очередь, нужно узнать не притесняют ли в Бразилии русский язык 😝 😝 😝

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Владимир Иванов
53 минуты назад
redrem, с Вьетнамом они уже раз обожглись и точно не полезут)

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Руслан Голик
1 час назад
К земле ещё климат нужен. З.Ы. Пиндосы писали, что перестали спонсировать всякую "г", а комментариев от них не становится меньше.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

kos bil
1 час назад
Сказкой о "сказочном богатстве,под ногами" начинаю кормить,перед большим шухером. Обично,когда нужно чтото, не заметно....поделить.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

tt
2 часа назад
Это издание давно известно пропплаченой агитацией пророссийской повестки😂 его всегда на всяких помойках продвигают, типа вот, зарубежные СМИ. Но

Россию назвали фаворитом новой космической гонки

Александр Крылатов
3 часа назад
Денис, я, очень сожалею, что из за этой ошибки вы не смогли понять суть моего сообщения. Так же мне очень жаль, что я гумманитарий, и не смог "налить

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Alexander
3 часа назад
Вячеслав, сколько я в ВК в комментариях мнений видел, любые на любой вкус

Суд отправил в колонию бывшего главу РКК «Энергия»

Сергей Софьин
3 часа назад
Dark, приходи и туши.

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Сергей Софьин
3 часа назад
Ант, 💩

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Сергей Софьин
3 часа назад
Евгений, всё давно известно.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Alexander
3 часа назад
Сергей, экономия, вероятно, и зароботок, для некоторых

Ученые нашли способ ускорить оптимизацию нейросетей до 500 раз при помощи законов физики

Сергей Софьин
3 часа назад
Winston, в вашей пустой голове иное и не родится.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Инир Каб
3 часа назад
Где Казахстан? А там коррупция))))

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Виктор Чернецов
4 часа назад
Danilo, кастрюля,легитимен не истери.

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Виктор Чернецов
4 часа назад
Caca, скакун а каким боком редкозёмы к Путину😄😄😄

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Николай Николаевич
4 часа назад
Как житель Забайкальского края могу с уверенностью сказать, что в нашем крае лесопосадки не делают... Боронят на гусеничном тракторе в сгоревшем

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Иван Макаров
5 часов назад
Потапов, ничего нового, им последние 20 лет втирают, что "Китай оккупировал дальний восток России", а сколько истерики было, когда Китай первым

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

hayitbek mashrapov
6 часов назад
Mehmon kelyapti

Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE 

Денис Филимонов
6 часов назад
Александр, легально!!! Через Е, сухих цифр лишь бы накидать

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Денис Филимонов
6 часов назад
М, а где написано что сажают? Вполне свободно может быть естественный прирост

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Самые обсуждаемые

