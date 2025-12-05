Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

Численность очковых пингвинов — вида, который в 2024 году внесли в Красную книгу как находящийся на грани полного исчезновения — неуклонно сокращается уже около 100 лет. Новое исследование доказало, что массовую гибель птиц спровоцировал голод, вызванный сокращением популяции их основной добычи — сардин.

Очковые пингвины — эндемичный вид, обитающий исключительно у юго-западного побережья Африки. Эти животные входят в Красную книгу как вид, находящийся на грани полного исчезновения. С начала ХХ века их численность сократилась с 1,5 миллиона до 19 тысяч сегодня. Причинами падения численности в ХХ веке считается активный сбор их яиц. Причины продолжающегося сокращения в наше время обсуждаются учеными.

Новое исследование, опубликованное в журнале Ostrich, охватывает период с 2004 по 2011 год. За эти восемь лет две важнейшие гнездовые колонии на островах Роббенэйланд и Дассенэйланд к северу от Кейптауна потеряли примерно 95% своих гнездящихся особей. В абсолютных цифрах это около 62 тысяч взрослых птиц.

Ученые выдвинули гипотезу, что причиной стала острая нехватка корма. Они проанализировали долгосрочные данные по выживаемости пингвинов и сопоставили их с колебаниями численности сардины в регионе. Главный фактор понимания причин сокращения лежал в понимании ежегодного цикла линьки — критического этапа в жизни этих птиц.

Очковые пингвины, как и все их сородичи, ежегодно полностью меняют оперение. Процесс длится приблизительно 21 день, которые птицы проводят на суше, не имея возможности питаться. Успех этой физиологически затратной процедуры напрямую зависит от того, успела ли птица накопить достаточные жировые запасы. Исследователи выяснили, какая доля гнездящихся особей так и не вернулась в колонии для линьки — верный признак их гибели в море от истощения.

Ученые обнаружили сильную статистическую связь между индексом доступности сардины и показателями выживаемости взрослых пингвинов. В годы, когда запасы рыбы катастрофически сокращались, резко возрастало число птиц, не приступавших к линьке. Это прямо указывало на голод как причину смерти: пингвины либо не могли откормиться до необходимой кондиции перед линькой, либо, уже ослабленные, погибали после нее, не имея сил восстановиться.

Хотя часть взрослых особей могла сместиться к другим колониям, где ситуация с кормом была лучше, масштабы исчезновения — 62 тысячи особей — говорят о том, что именно эта причина стала основной.

Выяснилась и антропогенная составляющая катастрофы. Авторы нового исследования связали крах кормовой базы с деятельностью человека. С 2005 по 2010 год промысловая нагрузка на запасы сардины на этой территории постоянно превышала 20%, достигнув рекордных 80% в 2006-м. Интенсивный вылов добил и без того ослабленную популяцию рыбы. Это, в свою очередь, и привело к сокращению популяции пингвинов.

