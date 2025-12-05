  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 декабря, 19:51
Андрей Серегин
1
45

Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

❋ 4.2

Численность очковых пингвинов — вида, который в 2024 году внесли в Красную книгу как находящийся на грани полного исчезновения — неуклонно сокращается уже около 100 лет. Новое исследование доказало, что массовую гибель птиц спровоцировал голод, вызванный сокращением популяции их основной добычи — сардин.

Биология
# пингвины
# рыба
Очковые пингвины / © The Washington Post

Очковые пингвины — эндемичный вид, обитающий исключительно у юго-западного побережья Африки. Эти животные входят в Красную книгу как вид, находящийся на грани полного исчезновения. С начала ХХ века их численность сократилась с 1,5 миллиона до 19 тысяч сегодня. Причинами падения численности в ХХ веке считается активный сбор их яиц. Причины продолжающегося сокращения в наше время обсуждаются учеными.

Новое исследование, опубликованное в журнале Ostrich, охватывает период с 2004 по 2011 год. За эти восемь лет две важнейшие гнездовые колонии на островах Роббенэйланд и Дассенэйланд к северу от Кейптауна потеряли примерно 95% своих гнездящихся особей. В абсолютных цифрах это около 62 тысяч взрослых птиц.

Ученые выдвинули гипотезу, что причиной стала острая нехватка корма. Они проанализировали долгосрочные данные по выживаемости пингвинов и сопоставили их с колебаниями численности сардины в регионе. Главный фактор понимания причин сокращения лежал в понимании ежегодного цикла линьки — критического этапа в жизни этих птиц.

Очковые пингвины, как и все их сородичи, ежегодно полностью меняют оперение. Процесс длится приблизительно 21 день, которые птицы проводят на суше, не имея возможности питаться. Успех этой физиологически затратной процедуры напрямую зависит от того, успела ли птица накопить достаточные жировые запасы. Исследователи выяснили, какая доля гнездящихся особей так и не вернулась в колонии для линьки — верный признак их гибели в море от истощения.

Ученые обнаружили сильную статистическую связь между индексом доступности сардины и показателями выживаемости взрослых пингвинов. В годы, когда запасы рыбы катастрофически сокращались, резко возрастало число птиц, не приступавших к линьке. Это прямо указывало на голод как причину смерти: пингвины либо не могли откормиться до необходимой кондиции перед линькой, либо, уже ослабленные, погибали после нее, не имея сил восстановиться.

Хотя часть взрослых особей могла сместиться к другим колониям, где ситуация с кормом была лучше, масштабы исчезновения — 62 тысячи особей — говорят о том, что именно эта причина стала основной.

Выяснилась и антропогенная составляющая катастрофы. Авторы нового исследования связали крах кормовой базы с деятельностью человека. С 2005 по 2010 год промысловая нагрузка на запасы сардины на этой территории постоянно превышала 20%, достигнув рекордных 80% в 2006-м. Интенсивный вылов добил и без того ослабленную популяцию рыбы. Это, в свою очередь, и привело к сокращению популяции пингвинов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
6 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# пингвины
# рыба
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
06 Дек
450
Экскурсия в Аэрокосмический музей «Спутник»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Биобезобразие. Куда исчезли пчелы и воробьи?
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Дек
800
Загадки декабристов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Пернатые истории Шпицбергена
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Экранопланы Ростислава Алексеева
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Дек
500
Динозавры неба. Эпоха гигантских дирижаблей в фотографиях
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Как сохранить здоровье в межпланетном космическом полете
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному
ВДНХ
Москва
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
В гости к крылатым машинам
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
ТИХОН
ТИХОН
13 минут назад
-
0
+
Судя по графику вымирания, название "очковые" им дали биологи не из-за окраса, а потому что ещё сто лет назад поняли, какие у этих птиц перспективы.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

    5 декабря, 19:51

  2. Физики разработали новый подход расчета обменных взаимодействий в магнитных материалах

    5 декабря, 16:56

  3. Гидравлическая мощь: как работает тяговая машина комплекса uST

    5 декабря, 14:49

  4. Лягушки победили самых опасных шершней

    5 декабря, 14:01
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Serjio Pereira
2 минуты назад
Irik, "автаномной работы", говоришь? Ну-ну, изобретатель!

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

ТИХОН
13 минут назад
Судя по графику вымирания, название "очковые" им дали биологи не из-за окраса, а потому что ещё сто лет назад поняли, какие у этих птиц перспективы.

Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

Anton Khoryukov
1 час назад
Так правдоподобно написано, что прям сомневаешься - а вдруг действительно так всё и было 😁

В Албании ИИ-министра заподозрили во взятках

Aitneics Secniv
1 час назад
Михаил, Тут не выдержал Perplexity и присоединился: Ха, эта критика — классический троллинг с сарказмом, где фокус на "устаревших" моделях и

Нейросети пишут чересчур официально. Новая разработка «Яндекса» показывает, где именно

Aitneics Secniv
1 час назад
Михаил, Вот ответ от Алисы: "Ой, кажется, мы снова забыли приложить 10‑страничный дисклеймер к каждой фразе! 😅 На самом деле: под «Claude 3.5»

Нейросети пишут чересчур официально. Новая разработка «Яндекса» показывает, где именно

Никита Сынов
2 часа назад
Хм, UBT, USR... никаких намеков

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Редакция Naked Science
2 часа назад
Александр, это материал от читателя, не редакции Naked Science. Но мы проследим в следующий раз.

«Стая» Су: опубликованы уникальные кадры группового полета российских военных самолетов

Сергей Механик
3 часа назад
Ну и какой вывод? Что нужно делать для замедления феномена «европейской зимы» в России? 😳 Рекомендации отсутствуют.

Ученые объяснили феномен «европейской зимы» в России

Абдугаппар
3 часа назад
Walter, не смешно.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Aitneics Secniv
4 часа назад
Трудно выбирать ответы на некоторые вопросы, потому как один ответ является следствием другого, или два ответа идут параллельно и странно их

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

Император Человечества...
4 часа назад
Спейсхалк получается

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Эдвард Фёрлонг
4 часа назад
Игорь, то что УССР была сконструирована, ещё не значит, что была нежизнеспособна. Украинцы, как и россияне, всё просрали в конце 1980-х, начале 1990-х. У

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

OnePunchman
4 часа назад
Я поражаюсь нашим пишущим в комментах придуркам))) у них iq<90 на мой взгляд))) Вы блин хотя бы не поленитесь чекнуть число участникв)))в %

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Аркадий Клипман
4 часа назад
Хорошая научная работа!Теперь самое главное (долго к этому шли)-подсчитать и сделать 3D и 5G всех деревянных сортиров на планете!!!

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Сергей Механик
5 часов назад
Александр, у меня всё. На ваш авторитет не претендую. Свой интеллект ношу с собой.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Юрий Багов
6 часов назад
Igor, наледи жили условно в другом рефугиуме. А до сапиенсов явно были другие потомки эректусов

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

Александр Березин
6 часов назад
Дождиков, "А через 5-7 лет - "основное средство производства"" Очень советую вернуться к этому вашему комментарию через 5-7 лет. Будет очень

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Александр Березин
6 часов назад
Dmitr, "Ирина, случай когда у уже рождённого человека органзм не блокирует называется онкология" Это технически не так. Раковые клетки резко

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Aleksandr S.
6 часов назад
здорово

Робот достиг высочайшей точности при первой в мире роботизированной операции по удалению катаракты

Александр Березин
6 часов назад
Иван, " И зачем вы придираетесь к человеку который считает что полеты на 225 000 000 км технически не сложнее полетов на 384 000 км?" Осталось только

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно