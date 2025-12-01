О мероприятии

Трудно поверить, но 100 лет назад над нашей планетой летали объекты, размерами далеко превосходившие все, что летает сейчас. Дирижабль «Гинденбург» был почти вдвое длинней самой большой ракеты Илона Маска StarShip — и впятеро шире ее. И таких летающих монстров век назад было построено немало. Они воевали, потом перевозили почту, грузы и пассажиров через Атлантику, летали из Европы за экватор в Африку и Южную Америку, покоряли Северный полюс, даже облетели вокруг света. Казалось, у них впереди блестящий долгий век. Но что-то пошло не так. И они вымерли. Писатель Станислав Лем в книге «Сумма технологий» сравнивал технический прогресс с эволюцией живых организмов. И называл дирижабли небесными динозаврами. Ведь они тоже достигли огромных, рекордных для биосферы размеров прежде чем уступить планету мелюзге — юрким, примитивным первым млекопитающим. Таким же, как первые поколения самолетов — эти хрупкие, маленькие и примитивные, зато быстрые аппаратики тяжелее воздуха в итоге вытеснили с нашего неба величественные, сложные и медленные воздушные корабли. И, вопреки логике прогресса — гигантов по-прежнему жаль… Конец эпохи летающих кораблей определили не только объективные причины. Виноваты были и случайные факторы: агрессивные политики, тупые чиновники, жаждущие сенсаций масс-медиа и даже… слабая метеослужба и нерасторопная геологоразведка. Кто знает, на чем бы летали сейчас люди, сложись ситуация чуть иначе в 1930-х? Не исключено, что сейчас бы совсем иначе использовали слово «авиалайнер», ведь оно предполагает широкие палубы, просторные каюты и панорамные окна — все, чем радовали пассажиров воздушные корабли ровно век назад. О дирижаблях и их эпохе расскажет фотожурналист и кинооператор Артем Чернов.