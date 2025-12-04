Огород в квартире: какие растения выбрать и как за ними ухаживать

В зимней сезон нам недоступны натуральные, экологичные овощи и фрукты со своего огорода. Поэтому настал момент создавать домашний мини-сад в квартире, чтобы порадовать себя красивыми цветами и вкусными витаминными плодами. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие растения выбрать, как за ними ухаживать и что учитывать при выборе фитолампы.

Традиционные виды овощей для домашнего огорода

Огурцы: правила ухода и сорта

— Огурцы любят не только свет, но и тепло, предпочитают всегда увлажненную почву. Поливать их нужно не реже раза в неделю только теплой отстоянной водой. Температура должна быть не менее 22°С. Выращивать их на подоконнике, где часто открывается окно для проветривания помещения, не нужно. Лучше разместить на отдельном стеллаже или столе. Для саженцев стоит выбрать южную или восточную сторону квартиры. Если естественного света все равно будет недостаточно, дополнительно можно использовать люминесцентные лампы для растений, — рассказал Никита Кифель, старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ.

Перед посадкой нужно подготовить почву: на дно горшка засыпать слой керамзита 2-3 см, добавить грунт, который должен состоять из торфа, гумуса и разрыхлителя — песка или перлита. Хорошо пролить теплой водой, семена заглубить на полтора-два сантиметра. Можно сеять сразу в горшок (по два семечка, потом слабый росток удалить) или через рассаду в стаканчиках. До цветения огурцам нужны азотистые удобрения, а после — калий-фосфорные.

— Для получения хорошего урожая важно правильно формировать растение. В горшок нужно установить опору — палочку либо специальную лесенку, и привязать к ней стебель мягкой тканью. Чтобы молодое растение не тратило силы на первые плоды, а нарастило мощную корневую систему и листовой аппарат, как только в пазухах первых листьев начнут появляться крошечные завязи и боковые отростки, нужно обрезать их полностью, оставив только сами листья на главном стебле. А для остановки бесконечного роста вверх и перенаправления силы растения на налив уже имеющихся плодов, нужно, когда стебель дорастет до верха вашей опоры, обрезать или прищипнуть самый кончик главного стебля, — пояснил ученый ПНИПУ.

Среди сортов огурцов для выращивания в домашних условиях могут быть использованы «Грибовчанка», «Дебют» и «Зозуля».

Помидоры: ухаживать проще, чем за огурцами

Для квартиры подходят только низкорослые, скороспелые сорта и гибриды, не требующие сложного формирования. На упаковке нужно искать слова «балконный», «горшечный», «комнатный», «патио», «детерминантный», «супердетерминантный». Высота — до 50-100 сантиметров. Эксперты выделяют сорта: «Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», а среди карликовых форм — «Минибел», «Черри Пигмей» и «Пиноккио».

— Помидорам необходим глубокий горшок — не менее пяти литров на одно растение. Для черри — можно три-четыре литра. В балконных ящиках соблюдайте расстояние между растениями 25-30 сантиметров. Состав грунта должен быть таким же, как у огурцов. Дополнительно можно добавить золу, суперфосфат и минеральные удобрения, — посоветовал Кифель.

Для компактных сортов обрезка часто не требуется. Удаляйте только явно загущающие куст завязи и отростки.

— Если томатам не хватает света, то они начинают сильно вытягиваться, истончатся и вряд ли станут плодоносить. Они не любят застоя воздуха, поэтому не боятся сквозняков. Оптимальная температура для них +24°С. Если растут рядом с работающей батареей, то нужно тщательно следить за тем, чтобы грунт всегда оставался немного влажным, иначе саженцы будут испытывать серьезный стресс. Частить с поливом тоже не стоит, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний и плесени, — оптимально раз в неделю, сливая лишнюю воду из поддона, — объяснил эксперт Пермского Политеха.

Острый перец

Для домашнего выращивания подойдет острый перец Капсикум. Этот перец — многолетний вид. Его можно выращивать три-четыре года.

— Как и все пасленовые, перец любит плодородную почву, поэтому ему требуется частая органо-минеральная подкормка. До того, как он зацветет, ему нужны азотистые удобрения, а после — калий-фосфорные, в том числе и виде листового опрыскивания питательными растворами. Для придания декоративности и продления жизненного цикла его обязательно кронируют (подрезают) в шарик или в пирамидку. При этом, обрезанные черенки можно укоренить и довольно быстро получить из них новые растения, — поделилась ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Такому перцу нужен длинный световой день, поэтому выращивать его следует под фитолампой, включая ее на 12 часов в сутки.

Эксперт порекомендовала такие сорта как «Фейерверк» — на одном его кусте вырастают плоды разных цветов — желтые, сиреневые и красные, «Шапочка гнома», «Маленькое чудо».

Тропические растения для ярких эмоций и витаминов

Некоторые любители выращивают дома тропические виды растений. При соблюдении рекомендаций эксперта, они обязательно дадут съедобные плоды. Но даже в случае, если по каким-то причинам плоды получить не удастся, эти растения всю зиму будут выполнять декоративную функцию и радовать своими большими узорными листьями или яркими цветками.

Ананас

Многие люди пытаются вырастить ананас в домашних условиях, но далеко не всем удается продегустировать плоды своих усилий. Комбарова рассказала, что нужно делать, чтобы не только полюбоваться тропическими листьями, но и получить небольшой ананас, который можно будет разделить со всей семьей. Для этого нужно купить не переспелый плод с зеленой крепкой верхушкой, отделить ее от ананаса и срезать всю мякоть, оставив только небольшой стерженек под розеткой листьев длиной примерно пять сантиметров. Его следует немного подсушить и высадить в питательную почву, содержащую гидрогель, доломитовую муку, гумус, торф и немного разрыхлителя для придания воздушности.

Стоит отметить, что ананасу требуется очень теплый климат — не менее +25℃. И только при таких условиях через потора года зеленая розетка даст молодой побег, на котором сформируется небольшой ананас размером от 15 до 20 сантиметров.

Имбирь

Имбирь также популярен среди садоводов и любителей благодаря сочетанию пользы и пышного цветения. Его добавляют в напитки, супы, десерты и делают из него цукаты.

— Для проращивания имбиря нужно выбрать и купить подходящий корень: упругий, блестящий и светлый. Он должен быть без плесневых пятен и бактериальной слизи; иметь на себе глазки, как у картошки. Очень острым ножом аккуратно разрезаем корень на несколько частей — на каждом фрагменте должно остаться не менее трех глазков. Полученные фрагменты нужно подсушить, припорошить срезы мелом, либо углем, подождать несколько часов, чтобы срез затянулся. После этого в стакан наливают сантиметр воды, кладут туда подготовленный кусочек корня и накрывают пленкой. Через два-три дня глазки позеленеют, и имбирь можно будет высаживать в горшок, — рассказала Комбарова.

Имбирь — тропическое растение. Уход за ним должен быть соответствующим — с листовыми подкормками и фитолампой. Спустя семь-девять месяцев в горшке сформируется урожай корней, часть из которых можно будет посадить повторно аналогичным способом.

— Но, если корни не выкапывать, а оставить имбирь расти дальше, то через три года он зацветет крупными розово-коралловыми цветами, напоминающими причудливые шишки, — добавила ученая ПНИПУ.

Кофе

Выращивание кофейного кустарника дома набирает все большую популярность.

— Единственным подходящим сортом для дома будет арабика. Нужно купить зеленые живые зерна в садоводческом магазине либо на маркетплейсах и высадить в питательную почву. Она должна состоять из гумуса, торфа, песка, гидрогеля, а также слоев керамзита в нижней и верхней частях горшка. Этот состав нужно подготовить заранее и дать настояться перед посадкой около недели, — посоветовала Комбарова.

Кофе требует хорошей освещенности без прямых солнечных лучей, влажности, тепла и полного отсутствия сквозняков. Некоторые даже ставят специальные защитные экраны на окна и кладут мокрую ткань на батареи.

— Рекомендуется поставить горшок с кофе в поддон с галькой и налить туда воду, а также включить увлажнитель воздуха. Дополнительно несколько раз в день можно опрыскивать листья. В зимнее время кофе желательно освещать фитолампой не менее 12 часов в день. Воду для полива лучше предварительно прокипятить, чтобы она стала мягче, можно брать дождевую или талую, — пояснила ученая Пермского Политеха.

Цветы кофе испускают очень приятный аромат, напоминающий жасмин. После этого появляются ягоды, напоминающие черешню — их тоже можно употреблять в пищу. Урожай будет недружным, собирать его нужно точечно. Всего за год можно получить примерно 300-500 грамм зерен.

Ароматный розмарин и микрозелень для укрепления здоровья

Самый популярный и простой вариант создания домашнего огорода — выращивание микрозелени на подоконнике. Это семена растений, пророщенные до появления первых настоящих листьев. Обычно это происходит через 10-14 дней после посадки. Их ростки не более четырех сантиметров, хотя некоторые виды, например, горох и подсолнечник, могут быть выше. Несмотря на такой размер, они содержат гораздо больше витаминов, минералов и антиоксидантов по сравнению со зрелыми растениями. Это делает микрозелень ценным продуктом для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.

— Общее условие для посадки микрозелени в домашних условиях — выращивание на марле или фитоковриках. Для повышения уровня урожая им, как и любому другому растению, важно иметь в достаточном количестве свет, тепло и полив. Если по каким-либо причинам отсутствует возможность поставить на подоконник на солнечной стороне, то альтернативным вариантом для этого может стать фитолампа, — рассказал Кифель.

Самыми подходящими видами микрозелени станут редис, горчица, брокколи, подсолнечник, щавель, руккола, капуста, кресс-салат, лен, кинза.

Розмарин — это красивый декоративный кустарник. Когда он цветет, аромат разливается по всему помещению. Его можно добавлять в морсы, выпечку, использовать при тушении свинины и баранины.

— Чтобы вырастить розмарин дома, эффективнее использовать метод черенкования, ведь семена розмарина всходят плохо. Лучше купить несколько его веточек, очистить нижние листья на четыре-пять сантиметров и укоренить в воде, песке либо сразу в горшке с грунтом. Важно помнить, что в природе корни розмарина могут достигать четырех метров, поэтому горшок для него нужно подобрать высокий и узкий, — посоветовала Комбарова.

Правильная фитолампа — главный помощник для домашнего огорода

Важное условие при выращивании мини-огорода в квартире — наличие фитолампы и умение грамотно ей пользоваться, чтобы не навредить растениям, а помочь им дать обильный урожай.

— Лучше всего брать биколорные лампы, которые светят одновременно в двух спектрах. Синий позволяет запустить процесс фотосинтеза в листьях и стеблях, а красный отвечает за закладку цветочных почек, обилие и продолжительность цветения. Начинать подсветку такими лампами нужно уже в октябре с двух часов в день, постепенно увеличивая до 8-12. Но с фитолампами нужно обращаться осторожно. Если расположить ее не над рассадой, а сбоку и ближе, чем на 20 сантиметров, это ей только навредит. Растения имеют предел усвоения световой энергии. Сверхинтенсивный свет в непосредственной близости «ослепляет» фотосинтетический аппарат, разрушая хлорофилл, — предупредила Комбарова.

Почва с садового участка не подойдет

— Правильный выбор грунта и подкормок также играет важную роль в здоровом развитии растений. Не рекомендуется использовать взятые с садового участка торф, песок или грунт для выращивания зелени или овощей в домашних условиях. С землей можно принести домой вредителей, личинки которых не видно вооруженным глазом, но впоследствии они нанесут вред домашним растениям, — подчеркнул Кифель.

В специализированных садоводческих магазинах продают торф и уже готовые смеси грунта под разные нужды. Их стоит брать за основу и дополнительно докупать необходимые подкормки и удобрения.

Как опылять растения

Некоторые виды растений нужно опылять вручную. К ним относятся помидоры, перец, кофе, лимоны.

— Опылять растения нужно в вечернее время ватной палочкой — активно, имитируя насекомое, не забыть пройтись и по тычинкам, и по пестикам в цветке, — посоветовала Комбарова.

Соблюдая рекомендации экспертов, можно вырастить настоящий домашний зимний сад, который не только будет радовать глаз, но и даст возможность получать витаминный заряд из самых натуральных продуктов.

