  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев
1
323

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

❋ 3.9

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
Одна из тул, найденных в тайнике / © Mary-Anne Stone

Тула — это традиционное каменное орудие аборигенов пустынной зоны Австралии, напоминающее стамеску. Каменный отщеп крепили смолой к деревянной рукоятке и использовали для обработки твердой древесины — при изготовлении щитов, бумерангов и чаш. Лезвие тулы быстро стачивалось, поэтому новые качественные заготовки ценились высоко и служили важным товаром. Район находки (округ Булия) исторически был узлом торговой сети, по которой товары, включая наркотическое растение питури и каменные топоры, расходились на сотни километров. Ранее в этом регионе нашли лишь один подобный тайник.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Archaeology in Oceania, провели спасательные раскопки, так как эрозия почвы и выпас скота угрожали разрушить памятник. Исследователи извлекли содержимое ямы глубиной 11,5 сантиметра и зафиксировали положение каждого предмета. Для определения возраста клада применили радиоуглеродный анализ и оптическое люминесцентное датирование почвенных отложений. Также специалисты изучили технологию изготовления орудий, проверили их на наличие следов износа и попытались собрать исходные камни из готовых отщепов.

Клад содержал 60 тесел, которые отличались необычно крупным размером (в среднем четыре на пять с половиной сантиметров) и высоким качеством исполнения. Все предметы оказались абсолютно новыми: на них отсутствовали следы использования или крепления к рукоятке. Большинство орудий (82%) мастера изготовили специфическим методом «крыло чайки», который позволяет получить заготовку с массивным основанием, прочным и удобным для насаживания на ручку. Три пары тесел идеально складывались друг с другом — это доказывает, что их скололи с одного камня последовательно и сразу спрятали.

Анализ показал, что тайник создали между 1823 и 1883 годами. Этот временной отрезок совпадает с началом европейской колонизации региона и войн между колонистами и аборигенами. Рядом с кладом археологи нашли гильзу от карабина Снайдера-Энфилда. Такое оружие использовала «туземная полиция» — военизированные отряды под командованием белых офицеров, известные участием в карательных рейдах против коренного населения.

Авторы научной работы пришли к выводу, что яма служила сейфом для хранения ценного торгового актива. Крупные, мастерски сделанные тесла предназначались для экспорта, а не для местного использования. Тот факт, что клад остался невостребованным, указывает на трагическую судьбу его владельца, который, вероятно, погиб или бежал из-за вспышки насилия в регионе. Находка зафиксировала момент краха сложной экономической системы аборигенов под натиском колонизации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
19 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Морское обрастание в Арктике: жизнь в замедленной съемке
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Дек
1400
Радиоастрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 09:56
Александр Березин

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.

С точки зрения науки
# биология
# здоровье
# имплантаты
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
Выбор редакции
2 декабря, 17:10
Игорь Байдов

Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Археология
# Бронзовый век
# Древний Египет
# Троянская война
# Турция
# Хеттская империя
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Зергей Сенин
Зергей Сенин
4 минуты назад
-
0
+
как тебе такое илон маск
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

    3 декабря, 13:03

  2. В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

    3 декабря, 11:53

  3. В Аравийской пустыне нашли следы древних людей

    3 декабря, 10:51

  4. Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

    3 декабря, 09:56
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Мэнди Петрова
3 минуты назад
DALL-E 2 круто генерит атмосферу, но качество часто страдает, я обычно дорабатываю такие картинки здесь — https://www.artguru.ai/ru/image-enhancer/ , отлично вытягивает

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Зергей Сенин
4 минуты назад
как тебе такое илон маск

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Fred Borz
8 минут назад
Антон, какой русских в чечне?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Fred Borz
11 минут назад
Алекс, Сходи к своему психиатру, видать часто пропускаешь прием

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Дмитрий Матвеев
13 минут назад
Че-то вы отстали.Сервоприводы только на сбросах применяются да в стрелялках.В полетных к., давно уже движки эти задачи выполняют.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Анатолий Иванов
24 минуты назад
Burkut, очень жаль что ты стал на одном уровне с Алехом.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Кнопка Вредная
32 минуты назад
Kostyantyn, это он сказал про тебя бляд.. Ь 😂 А я не просто кнопка😎а ВРЕДНАЯ😜

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
33 минуты назад
Kostyantyn, ну ролик лишний раз показал какие новости ты смотришь🧠💁‍♀️🗿🗿🗿

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Кнопка Вредная
35 минут назад
Kostyantyn, 🤣💩 я в Россию езжу в гости. Жаль конечно что не россиянка. Вот и забудь и не говори, сделай нам одолжение.😉А про убийство мирных людей начни

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Kavib
36 минут назад
Alex, кого-кого надо изолировать - так это т.н. "русский мир", людоедски стирающий с лица земли целые города с их жителями! Всякие исламисты и США по

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Alfa Popo
41 минута назад
Can, Пхахаахаххахахахахаххахха ну так это исконная земля Израиля. А в 21 веке развязала войну именно палесрина

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Grim Grim
57 минут назад
Друзья мои, вся ваша проблема в том что вы! оскорбляет друг друга в плане религиозностей! Но одно зарубите себе на носу! Истинные Мусульмани даже не

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Yelai Mination
1 час назад
Sergey, очевидно, значительная рабочая площадь размещается под землей, а над землей только элитные районы.

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Sergey Klyukvin
1 час назад
Максим, Как дегенерат, кретину: я дал ссылку, там текст "Высота, ширина и длина здания составит 400 метров, общая площадь — 19 кв. км." Здесь слово

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Irik Gareev
1 час назад
Я считаю, что фотоэлектрические (солнечные)электростанции то же не вариант для энергоперехода. Я бы мог предложить свой вариант электростанции

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Денис Зубов
2 часа назад
Но статья интересная, спасибо

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Зубов
2 часа назад
Пока эти проблемы не закрыты, обсуждение будущей регенерации тканей неизбежно воспринимается несколько отвлеченно,, на практике врачам нужен

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Зубов
2 часа назад
Если технологии "изготовления и подгонки" под пациента уже существуют, то главный барьер смещается в организационную область – сроки

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Ирина Федун
2 часа назад
Если свести все описанное к сути, получается довольно странная картина: у человека изначально есть работающие механизмы регенерации, но организм

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Sergey Klyukvin
2 часа назад
Алексей, можете уточнить где начинается и заканчивается ЕГО орбита. Ну и Для ленивых: Орби́та — траектория движения материальной точки в заданной

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно