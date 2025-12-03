Уведомления
В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
Тула — это традиционное каменное орудие аборигенов пустынной зоны Австралии, напоминающее стамеску. Каменный отщеп крепили смолой к деревянной рукоятке и использовали для обработки твердой древесины — при изготовлении щитов, бумерангов и чаш. Лезвие тулы быстро стачивалось, поэтому новые качественные заготовки ценились высоко и служили важным товаром. Район находки (округ Булия) исторически был узлом торговой сети, по которой товары, включая наркотическое растение питури и каменные топоры, расходились на сотни километров. Ранее в этом регионе нашли лишь один подобный тайник.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Archaeology in Oceania, провели спасательные раскопки, так как эрозия почвы и выпас скота угрожали разрушить памятник. Исследователи извлекли содержимое ямы глубиной 11,5 сантиметра и зафиксировали положение каждого предмета. Для определения возраста клада применили радиоуглеродный анализ и оптическое люминесцентное датирование почвенных отложений. Также специалисты изучили технологию изготовления орудий, проверили их на наличие следов износа и попытались собрать исходные камни из готовых отщепов.
Клад содержал 60 тесел, которые отличались необычно крупным размером (в среднем четыре на пять с половиной сантиметров) и высоким качеством исполнения. Все предметы оказались абсолютно новыми: на них отсутствовали следы использования или крепления к рукоятке. Большинство орудий (82%) мастера изготовили специфическим методом «крыло чайки», который позволяет получить заготовку с массивным основанием, прочным и удобным для насаживания на ручку. Три пары тесел идеально складывались друг с другом — это доказывает, что их скололи с одного камня последовательно и сразу спрятали.
Анализ показал, что тайник создали между 1823 и 1883 годами. Этот временной отрезок совпадает с началом европейской колонизации региона и войн между колонистами и аборигенами. Рядом с кладом археологи нашли гильзу от карабина Снайдера-Энфилда. Такое оружие использовала «туземная полиция» — военизированные отряды под командованием белых офицеров, известные участием в карательных рейдах против коренного населения.
Авторы научной работы пришли к выводу, что яма служила сейфом для хранения ценного торгового актива. Крупные, мастерски сделанные тесла предназначались для экспорта, а не для местного использования. Тот факт, что клад остался невостребованным, указывает на трагическую судьбу его владельца, который, вероятно, погиб или бежал из-за вспышки насилия в регионе. Находка зафиксировала момент краха сложной экономической системы аборигенов под натиском колонизации.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю
Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.
На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
