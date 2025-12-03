В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Тула — это традиционное каменное орудие аборигенов пустынной зоны Австралии, напоминающее стамеску. Каменный отщеп крепили смолой к деревянной рукоятке и использовали для обработки твердой древесины — при изготовлении щитов, бумерангов и чаш. Лезвие тулы быстро стачивалось, поэтому новые качественные заготовки ценились высоко и служили важным товаром. Район находки (округ Булия) исторически был узлом торговой сети, по которой товары, включая наркотическое растение питури и каменные топоры, расходились на сотни километров. Ранее в этом регионе нашли лишь один подобный тайник.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Archaeology in Oceania, провели спасательные раскопки, так как эрозия почвы и выпас скота угрожали разрушить памятник. Исследователи извлекли содержимое ямы глубиной 11,5 сантиметра и зафиксировали положение каждого предмета. Для определения возраста клада применили радиоуглеродный анализ и оптическое люминесцентное датирование почвенных отложений. Также специалисты изучили технологию изготовления орудий, проверили их на наличие следов износа и попытались собрать исходные камни из готовых отщепов.

Клад содержал 60 тесел, которые отличались необычно крупным размером (в среднем четыре на пять с половиной сантиметров) и высоким качеством исполнения. Все предметы оказались абсолютно новыми: на них отсутствовали следы использования или крепления к рукоятке. Большинство орудий (82%) мастера изготовили специфическим методом «крыло чайки», который позволяет получить заготовку с массивным основанием, прочным и удобным для насаживания на ручку. Три пары тесел идеально складывались друг с другом — это доказывает, что их скололи с одного камня последовательно и сразу спрятали.

Анализ показал, что тайник создали между 1823 и 1883 годами. Этот временной отрезок совпадает с началом европейской колонизации региона и войн между колонистами и аборигенами. Рядом с кладом археологи нашли гильзу от карабина Снайдера-Энфилда. Такое оружие использовала «туземная полиция» — военизированные отряды под командованием белых офицеров, известные участием в карательных рейдах против коренного населения.

Авторы научной работы пришли к выводу, что яма служила сейфом для хранения ценного торгового актива. Крупные, мастерски сделанные тесла предназначались для экспорта, а не для местного использования. Тот факт, что клад остался невостребованным, указывает на трагическую судьбу его владельца, который, вероятно, погиб или бежал из-за вспышки насилия в регионе. Находка зафиксировала момент краха сложной экономической системы аборигенов под натиском колонизации.

