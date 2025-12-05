  • Добавить в закладки
5 декабря, 11:32
Максим Абдулаев
408

Тетрациклин заставил кишечные бактерии вырабатывать вещества для манипуляций иммунитетом

❋ 4.5

Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.

Медицина
# антибиотики
# иммунная система
# кишечная микробиота
Схема воздействия микробиоты на иммунную систему под действием антибиотиков / © Esther J. Han et al.

Микробиом человека — сложная экосистема, где бактерии обмениваются сигналами с помощью малых молекул. Однако ученые знают лишь малую часть этого химического «языка».

Проблема в том, что в комфортных лабораторных условиях бактерии часто «молчат»: их гены, отвечающие за синтез многих активных веществ, выключены. Они включаются только в естественной среде, полной стрессов и конкуренции. Исследователи предположили, что один из таких стрессовых факторов — лекарства, которые принимает человек.

Чтобы проверить гипотезу, авторы исследования, опубликованного в журнале ACS Central Science, применили метод высокопроизводительного скрининга элиситоров (HiTES). Они культивировали бактерию Bacteroides dorei — типичного представителя микрофлоры кишечника — в присутствии 400 различных препаратов из библиотеки FDA.

После инкубации ученые проанализировали культуральную жидкость. Они искали молекулы, которые появляются только при воздействии лекарств, но отсутствуют в контрольных образцах. Структуру найденных веществ расшифровали методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

Скрининг выявил четкую закономерность: антибиотики тетрациклинового ряда (включая доксициклин и миноциклин) в несмертельных дозах резко меняли метаболизм B. dorei. Бактерия начинала производить два класса ранее неизвестных соединений: дореамиды — липидные дипептиды на основе серина и глицина, а также N-ациладенозины — модифицированные версии нуклеозида аденозина.

Биологические тесты на макрофагах (иммунных клетках) показали, что эти молекулы действуют как мощные иммуномодуляторы. Дореамиды вызывали выброс провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6).

Как оказалось, дореамиды стимулировали выработку кателицидина — природного антимикробного пептида, который организм хозяина использует для защиты. Тесты показали, что сама B. dorei устойчива к высоким концентрациям кателицидина, тогда как многие ее конкуренты и патогены погибают от него.

Получается, бактерия в ответ на антибиотик синтезирует дореамиды, которые влияют на иммунную систему так, что она выделяет провоспалительные цитокины и кателицидин, подавляющий другие микробы.

Исследование доказывает, что антибиотики влияют на микробиом не только напрямую (убивая чувствительные штаммы), но и косвенно — перестраивая химический диалог между бактериями и человеком. Bacteroides dorei фактически использует лекарственный стресс как сигнал для мобилизации иммунной системы хозяина в своих интересах. Это открытие помогает лучше понять механизмы дисбактериоза и побочных эффектов при длительном приеме антибиотиков.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
Комментарии

