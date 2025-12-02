Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности
Китайская робототехническая компания UBTech Robotics недавно привлекла внимание всего мира, опубликовав кадры, на которых сотни ее человекоподобных роботов синхронно перемещаются по складу. Это зрелище побудило лидера американской робототехники, главу компании Figure Бретта Эдкока, публично усомниться, не являются ли кадры компьютерной графикой.
Шэньчжэньская фирма отреагировала, защищая подлинность видео и ссылаясь на масштабы производства и скоординированную логистическую мощь Китая. Видео, напоминающее сцены из фантастического фильма «Я, робот», демонстрирует множество антропоморфных машин Walker S2, которые поворачивают головы, машут и маршируют в грузовые контейнеры.
Эдкок в свою очередь указал на несоответствия в отражениях на роботах, утверждая, что реальна только машина на переднем плане, а остальные добавлены цифровым способом.
UBTech быстро дала отпор, выпустив дополнительный клип, снятый дроном от первого лица с естественным фоновым звуком, чтобы развеять сомнения. Однако, как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), несмотря на дополнительные кадры, Эдкок остался скептиком.
В перспективе UBTech планирует значительно нарастить производственные мощности, стремясь выпускать 5000 промышленных антропоморфных роботов в год к 2026 году и удвоить выпуск до 10 000 единиц ежегодно к 2027 году.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
