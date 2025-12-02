Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Китайская робототехническая компания UBTech Robotics недавно привлекла внимание всего мира, опубликовав кадры, на которых сотни ее человекоподобных роботов синхронно перемещаются по складу. Это зрелище побудило лидера американской робототехники, главу компании Figure Бретта Эдкока, публично усомниться, не являются ли кадры компьютерной графикой.

Шэньчжэньская фирма отреагировала, защищая подлинность видео и ссылаясь на масштабы производства и скоординированную логистическую мощь Китая. Видео, напоминающее сцены из фантастического фильма «Я, робот», демонстрирует множество антропоморфных машин Walker S2, которые поворачивают головы, машут и маршируют в грузовые контейнеры.

Эдкок в свою очередь указал на несоответствия в отражениях на роботах, утверждая, что реальна только машина на переднем плане, а остальные добавлены цифровым способом.

UBTech быстро дала отпор, выпустив дополнительный клип, снятый дроном от первого лица с естественным фоновым звуком, чтобы развеять сомнения. Однако, как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), несмотря на дополнительные кадры, Эдкок остался скептиком.

В перспективе UBTech планирует значительно нарастить производственные мощности, стремясь выпускать 5000 промышленных антропоморфных роботов в год к 2026 году и удвоить выпуск до 10 000 единиц ежегодно к 2027 году.