Николай Головин
Николай Головин
4 декабря, 13:48
Рейтинг: +305
Посты: 882

«Стая» Су: опубликованы уникальные кадры группового полета российских военных самолетов

Telegram-канал FighterBomber поделился интересным видеороликом, на котором запечатлен полет российских военных самолетов семейства Су в тактическом построении «рой мух».

# авиация
# видео
# Россия
# самолёты
Полет российских военных самолетов семейства Су / © Telegram-канал FighterBomber
Полет российских военных самолетов семейства Су / © Telegram-канал FighterBomber

Автор канала отметил, что «это самая большая куча самолетов, которую ему удалось собрать и запечатлеть одновременно».

© Telegram-канал FighterBomber

На кадрах — многофункциональные истребители-бомбардировщики семейства Су. Их стихия — прорыв глубокоэшелонированной обороны и точечные удары на расстоянии от 150 до 600 километров от передовой.

Машины созданы для работы в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия и плотного огня ПВО, способны поражать как наземные, так и воздушные цели в любое время суток и при любой погоде.

«Рой» или «стая» — качественно новый этап для военной авиации. В этом строю самолеты сливаются в единый интеллектуальный кулак: бортовые системы каждого самолета в реальном времени обмениваются и анализируют данные со всех машин в группе. Благодаря общему информационному полю, такая стая действует с поразительной слаженностью и эффективностью, многократно усиливая свою ударную мощь.

3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
4 декабря, 11:13
Редакция Naked Science

V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия

На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.

Медиа
# конгресс
# конференция
# мероприятия
# молодые ученые
# Научные достижения
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
