Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Стая» Су: опубликованы уникальные кадры группового полета российских военных самолетов

Полет российских военных самолетов семейства Су / © Telegram-канал FighterBomber

Автор канала отметил, что «это самая большая куча самолетов, которую ему удалось собрать и запечатлеть одновременно».

© Telegram-канал FighterBomber

На кадрах — многофункциональные истребители-бомбардировщики семейства Су. Их стихия — прорыв глубокоэшелонированной обороны и точечные удары на расстоянии от 150 до 600 километров от передовой.

Машины созданы для работы в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия и плотного огня ПВО, способны поражать как наземные, так и воздушные цели в любое время суток и при любой погоде.

«Рой» или «стая» — качественно новый этап для военной авиации. В этом строю самолеты сливаются в единый интеллектуальный кулак: бортовые системы каждого самолета в реальном времени обмениваются и анализируют данные со всех машин в группе. Благодаря общему информационному полю, такая стая действует с поразительной слаженностью и эффективностью, многократно усиливая свою ударную мощь.