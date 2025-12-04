Уведомления
V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия
На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.
По итогам Конгресса состоялась встреча Президента России Владимира Путина с участниками. В мероприятии приняли участие 23 молодых ученых, представляющих ведущие российские научные организации, а также помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Глава государства отметил, что цели, которые ставили, когда организовывали или думали о проведении таких мероприятий, достигнуты.
«Цель заключается и заключалась в том, чтобы создать площадку для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между теми людьми, которые хотят заниматься наукой. Потому что наука, так же как искусство и спорт, должна быть вне политики. Они должны объединять людей. Мы изначально стремились к тому, чтобы был свободный обмен мнениями и устанавливались хорошие связи между, прежде всего, молодыми исследователями», — подчеркнул президент.
Результаты работы Конгресса и мероприятий Десятилетия науки и технологий оценил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«С каждым годом Конгресс молодых ученых набирает обороты, демонстрирует все более впечатляющие результаты, подтверждая девиз «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Задача, которую поставил Президент, — обеспечивать технологическое лидерство России, чтобы оно было неоспоримо», — сказал Чернышенко.
Советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков отметил, что участие в мероприятиях такого масштаба позволяет молодым ученым быть в курсе векторов развития страны, сформировать глубокое понимание текущих вызовов и международных трендов, принимать непосредственное участие в их создании и реализации.
«Наука и развитие технологий, появление отечественных технологичных продуктов и выход их на международный рынок это ключевой приоритет для государства на 10 лет», — отметил Кобяков.
Пленарное заседание
Ключевым мероприятием V Конгресса молодых ученых стало пленарное заседание на тему «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».
Модератором пленарного заседания выступил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что в XX веке технологическое превосходство страны обеспечили два проекта — атомный и космический. Он заявил, что и сегодня залогом устойчивого развития страны продолжает оставаться сильная суверенная научно-техническая база.
Вице-премьер отметил, что ключевыми инструментами достижения технологического лидерства стали стартовавшие в 2025 году национальные проекты. Входящие в них федеральные проекты направлены на создание технологий и опережающую подготовку кадров. С нового года стартуют еще два нацпроекта — «Космос» и «Биоэкономика».
Чернышенко также сообщил участникам, что в России скоро появится сеть из восьми уникальных установок класса «мегасайенс». Скоро завершится строительство одной из них — ЦКП «СКИФ», которая станет первым в мире по мощности источником синхротронного излучения.
Пленарное заседание традиционно прошло в формате диалога между учеными, работающими в перспективных научных областях, и экспертами — руководителями научных учреждений, государственными деятелями, руководителями высокотехнологичных компаний, которые на практике внедряют прорывные решения и технологии в производство. Во время диалога они обсудили взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики для достижения технологического лидерства.
Деловая программа
Во время Конгресса прошло свыше 550 мероприятий, объединивших деловую программу и мероприятия на выставочных стендах. Они состоялись в форматах дискуссий, лекций, научных битв, мастер-классов, кинопоказов, интеллектуальных игр, презентаций.
Мероприятия деловой программы Конгресса организаторы структурировали по четырем основным трекам: «Большие вызовы: импульс развития», «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений», «Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура» и «Поля взаимодействия: международное сотрудничество».
Тематики обсуждений охватили как фундаментальные области научного знания, так и междисциплинарные направления. Дискуссии коснулись вопросов развития химической промышленности, энергетики, биотехнологий, искусственного интеллекта, агропромышленного сектора, космических технологий и многих других. Участие в деловых встречах, семинарах, дискуссиях, мастер-классах в качестве модераторов и спикеров приняли более 1000 человек.
В этом году отмечается 80-летие атомной промышленности. Значительную часть деловой программы организаторы посвятили энергетике и вкладу науки в развитие атомной отрасли. На сессиях по атомной тематике атом рассматривался как фундамент медицинских технологий, космических проектов и международного сотрудничества. Лейтмотив — переход от «атома как оружие» к «атому как инфраструктура развития» при сохранении высокой культуры безопасности.
Участники уделили внимание транспорту и логистике, которые становятся полигоном для прорывных технологий и решений: использование беспилотного транспорта, внедрение искусственного интеллекта на железных дорогах, борьбы с киберугрозами.
Большой интерес у участников вызвали дискуссии о том, как превратить научный потенциал в экономику знаний: от биопринтинга и препаратов от аутоиммунных заболеваний до биоинформатики и новых материалов для энергетики. Ключевым ресурсом эксперты назвали не только инфраструктуру, но и «научную гражданственность» — осознанное включение молодых людей в решение национальных задач.
Через СКИФ и другие установки исследователи планируют ускорить разработку лекарств и материалов; уже создан первый в мире препарат от болезни Бехтерева и десятки перспективных молекул. Примеры трансфера — биопечатная реконструкция барабанной перепонки, биоинформатика для поиска новых мишеней при онкологии и нейродегенеративных заболеваниях.
Обсуждения экспертов показали, что политика в области науки смещается от абстрактных институциональных мер к очень конкретной работе с людьми школьниками, студентами, молодыми учеными и их семьями.
Школа РНФ провела встречи с руководством Фонда, где ученым рассказали о современных инструментах поддержки фундаментальных и прикладных исследований, системе их экспертизы, особенностях конкурсного отбора. Представители Фонда дали практические рекомендации по подготовке заявок и отчетов, а также обсудили с участниками инструменты поддержки науки.
В деловую программу вошел Форум БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям, объединивший молодых ученых из стран-участниц объединения и направленный на развитие совместных научных проектов, образовательных инициатив и гуманитарного обмена.
Организаторы представили новый формат мероприятий «Наука заряжает», объединивший лекции ведущих ученых о прорывных разработках в различных научных областях.
На площадке состоялось заседание Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий, на котором обсуждались предварительные итоги проведения V Конгресса молодых ученых и мероприятий — спутников в 2025 году, а также результаты реализации плана Десятилетия науки и технологий и предложения на следующий год. По поручению Координационного комитета Минобрнауки России до 1 марта 2026 года должно провести сбор заявок на мероприятия-спутники на будущий год. Это обеспечит преемственность и развитие инициатив Десятилетия науки и технологий. В 2025 году мероприятия-спутники Конгресса прошли в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях.
Участники
В 2025 году на участие в Конгрессе желающие подали более 16000 заявок. К мероприятиям Конгресса присоединились более 8000 участников из 89 регионов Российской Федерации и 100 иностранных государств, в том числе представители 480 российских и 44 иностранных вузов. Рекордная международная вовлеченность показала огромный интерес зарубежных гостей к изобретениям и открытиям ученых.
«Уверен, что благодаря Конгрессу, другим мероприятиям Десятилетия науки и технологий количество молодых ученых и интерес к исследовательской деятельности в целом будет только расти», — заметил Валерий Фальков.
У более 30 процентов делегатов есть ученые степени. Конгресс стал единственным мероприятием в России, одновременно собравшим такое количество участников, имеющих ученые степени. Средний возраст участников Конгресса — 32 года.
В мероприятиях Конгресса приняли участие ведущие ученые, представители научных и образовательных организаций, инженеры, изобретатели, технологические предприниматели, государственные деятели и представители деловых кругов.
Выставка
На выставке Конгресса участники представили прорывные отечественные идеи и разработки в разных областях — от энергетики до медицины. Площадь выставки современных российских технологий ежегодно растет, в этом году она увеличилась на 28 процентов по сравнению с прошлым годом — теперь она составляет почти 8900 квадратных метров, а число стендов выросло с 50 до 66.
Научные достижения, разработки и стартапы представили крупнейшие российские компании, ведущие вузы, научно-образовательные центры, государственные и общественные организации. В выставке V Конгресса приняли участие такие высокотехнологичные компании, как Росатом, «Яндекс», НИЦ «Курчатовский институт», а также Российская академия наук, Московский инновационный кластер, Российский научный фонд и многие другие.
Научная гостиная Конгресса молодых ученых стала одним из центральных пространств, где гости могли увидеть, как научные разработки российских исследователей уже сегодня меняют жизнь к лучшему. Молодые ученые представили свои достижения в формате осязаемых и интерактивных арт-объектов, демонстрирующих ближайшие научно-технологические перспективы — от квантовых коммуникаций, ядерных технологий, умных материалов до космической робототехники и фотонной медицины.
Научная гостиная — это более 1100 минут непрерывных научных баталий, свыше 50 интерактивных экспонатов, 2000 коктейлей в химическом баре и 1500 чашек квантового кофе. Посетители увидели, каким может быть недалекое будущее, где наука говорит языком искусства, а квантовые коммуникации, умные материалы и даже кофе с портретом становятся частью новой реальности.
Организаторы представили гостям коллекцию тематических транспортных карт, созданных в 2025 году в 11 регионах России. Каждая карта получила уникальный дизайн, основанный на научных символах территорий: от арктической тематики «Карты 51» до кристаллов и минералов «ЕКарты» Свердловской области и цифровой инфраструктуры новосибирской «Тройки».
На площадке «Наша Лаба» участники показали новейшие разработки для регенеративной медицины — от портативного биопринтера, который позволяет заживлять раны прямо на операционном столе, до биореактора для созревания тканей. На стенде исследователи продемонстрировали отечественные двигатели для малогабаритных спутников-кубсатов, а также российское научное оборудование и материалы для школьных кабинетов биологии и лабораторий.
Российские атомщики представили уникальную технологию переработки ядерного топлива. В отличие от мировых практик захоронения отходов на миллионы лет, Россия предлагает замкнутый цикл: извлекает из отработанного ядерного топлива уран и плутоний для нового топлива, а минорные актиниды трансмутирует до безопасного состояния.
На выставке участники впервые продемонстрировали: метод точечного разрушения опухолей сфокусированным ультразвуком; прототип протеза стопы с микропроцессорным управлением; переносной сенсор на сверхтонкой линзе, что делает анализ быстрым, компактным и доступным вне лаборатории; прибор ThyroChrome для безопасных операций на щитовидной железе и гипофизе. Исследователи представили цифровой капилляроскоп нового поколения и оборудование для магниторетинографии — инновационного метода диагностики глазных заболеваний, который станет безболезненной заменой контактной процедуре. Все это — лишь десятая часть передовых разработок молодых ученых.
На стенде Движения Первых свои изобретения представили 76 ребят из 35 регионов России — победители Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Технологии Первых». В этом году конкурс прошел в первый раз и уже собрал более трех тысяч участников, став важной платформой привлечения молодежи к исследовательской деятельности и разработке технологичных продуктов.
Юные гости выставки могли посетить новую научную детскую площадку по мотивам вселенной анимационного сериала «Фиксики». Научные детские площадки — это новый формат образовательной среды, где ребенок может изучить физические и химические явления на практике. Оборудование детской площадки позволило провести наглядный эксперимент. Дети наблюдали, как передается импульс, почему жидкости разделяются на слои, как изменяется скорость движения в зависимости от вязкости и откуда берется энергия.
Впервые на выставке Конгресса прошли отраслевые кластеры — свои технологические достижения продемонстрировали Минтранс России и Минстрой России.
Проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» организовал концептуальный кластер по направлению «Медицина» в формате единого инновационного пространства, объединяющего передовые технологии, цифровые решения, достижения в области искусственного интеллекта, науки и здоровьесберегающих технологий.
Второй год подряд на площадке работал всероссийский комплекс «Ментально готов к труду и обороне» (ГТО-М), позволяющий оценивать и тренировать основные когнитивные функции человека: память, пространственное восприятие, скорость реакции, скорость решения когнитивного конфликта, равновесие и другие. За время работы на Конгрессе участие в «ГТО-М» приняли более тысячи человек. На основе этих данных ученые смогли создать когнитивную карту Российской Федерации: исследователи провели анализ связи когнитивного возраста с полом, наличием бессонницы, курением, частотой употребления алкоголя и выявили достоверную связь между размером населенного пункта проживания и отклонением когнитивного возраста. Эти данные расширят когнитивную карту, а также добавят данные для создания когнитивной карты Мира.
На площадке Конгресса организаторы провели выставку «Наука в лицах», в которую вошли портреты 23 ведущих российских ученых: лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и других ключевых научных премий, а также грантополучателей Российского научного фонда, участников встреч с Президентом Российской Федерации «на полях» Конгресса молодых ученых, сотрудников ведущих российских научных организаций.
Языковые сервисы
В этом году Конгресс расширил языковые сервисы для зарубежных участников. Рабочими языками Конгресса стали русский, английский, арабский, китайский, испанский, португальский, фарси. Перевод на иностранные языки осуществлялся в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, которые уже зарекомендовали себя на прошлогоднем Конгрессе. Технология использовалась на сайте Конгресса, а также в залах деловой программы. По QR-коду участники могли читать перевод дискуссии в реальном времени на экране смартфона.
Помощь участникам оказывали волонтеры — 300 студентов ведущих российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары, Сочи и других городов, владеющие иностранными языками: английским, немецким, французским, испанским, португальским, китайским, арабским и амхарским.
Соглашения
Во время работы Конгресса участники подписали 47 соглашений, объединивших представителей бизнеса, научных институтов и бюджетных организаций. Среди них:
- Соглашения о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты» и ведущими технологическими компаниями;
- Соглашение между ведущими техническими вузами страны: МИФИ, МФТИ, МИСИС и МГТУ им. Баумана о намерении создать сетевой Квантовый университет;
- Соглашения между вузами и технологическими компаниями, включая «Яндекс Облако», о развитии образовательных программ и научных исследований;
- Меморандум о взаимопонимании между Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах и Всеафриканским студенческим союзом;
- Соглашения о совместной реализации программ поддержки талантливой молодежи, включая проект «Менделеевская карта»;
- Соглашение о сотрудничестве между Газпромбанком, научным центром LIFT и НИЯУ МИФИ;
- Соглашение о сотрудничестве между Движением Первых и «Портновской мануфактурой SHISHKIN», официальным производителем одежды Putin Team Russia.
Премия Союзного государства молодым ученым
На V Конгрессе молодых ученых впервые состоялась торжественная церемония вручения Премии Союзного государства молодым ученым за результаты исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. В церемонии приняли участие государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.
Премию молодым ученым за 2025 год Высший Государственный Совет Союзного государства постановил присудить трем авторским коллективам:
- За совместную научно-техническую работу «Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социально значимых заболеваний»;
- За цикл работ «Физические и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики»;
- За разработку и освоение серийного производства тепловизионных изделий.
Спортивная и культурная программа
Во время Конгресса традиционно прошли более 40 мероприятий спортивной, культурной и вечерней научно-развлекательной программы. В «Научном забеге» на пять километров по Олимпийскому парку приняли участие 650 человек. В Гостиной интеллектуального спорта состоялись турниры на Кубок Конгресса молодых ученых по шахматам, нардам и го, а также мастер-классы по дайс-чес, таврели и маджонгу.
«Команда ученых», сформированная КорСоветом, провела товарищеский футбольный матч против «Команды именитых спортсменов». Матч завершился со счетом 8:6 в пользу спортсменов. Еще одно спортивное мероприятие — матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» — «Лада».
В течение всех дней на площадке Конгресса работала зона ГТО, на которой молодые ученые могли переключиться с умственной нагрузки на физическую и выполнить нормативы комплекса ГТО по отжиманиям, прыжкам в длину, рывку гири и упражнениям на пресс. В научно-развлекательную программу вошли интеллектуальные игры, кинопоказы, научные шоу и битвы.
Партнеры
В 2025 году Конгресс поддержали более 20 ведущих российских компаний, активно развивающих научно-технологические направления — количество деловых партнеров увеличилось на 25 процентов. Конгресс поддержали 35 информационных партнеров, в том числе Naked Science.
Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022—2031 годах. Организатор Конгресса молодых ученых — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России, Минобрнауки России и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».
