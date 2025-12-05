Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Робот достиг высочайшей точности при первой в мире роботизированной операции по удалению катаракты

Разработанная в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (США) роботизированная система впервые в мире провела операцию по удалению катаракты у человека, открывая новую эру микроточной глазной хирургии. Эта веха, достигнутая компанией Horizon Surgical Systems, может изменить один из самых распространенных видов операций на планете.

Роботизированная операция по удалению катаракты / © Horizon Surgical Systems

Катаракта, вызывающая помутнение хрусталика, затрагивает около 94 миллионов человек и остается ведущей причиной слепоты. Хотя хирургия катаракты давно стала рутинной (ежегодно проводится более 26 миллионов операций), она требует исключительной точности, поскольку работа ведется с прозрачными тканями толщиной в микрометры.

В первом клиническом исследовании 10 пациентов успешно прошли роботизированную операцию без осложнений. Процедуры выполняли доктор Удай Девган и доктор Давид Лосано Гираль в Институте глаз Джулса Штейна UCLA, используя платформу Polaris.

Хирурги управляли роботом из «кабины» в операционной: им предоставлялись визуальные наложения, тактильные элементы управления и 3D-изображение в реальном времени. Роботизированные манипуляторы выполняли микроразрезы роговицы, удаляли помутневший хрусталик и позволяли имплантировать искусственный.

Разработка стала результатом более чем десятилетнего сотрудничества инженеров и офтальмологов Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Horizon Surgical Systems основали в 2021 году четверо преподавателей университета, а многие сотрудники компании — их бывшие аспиранты.

Исследователи сообщили о точности инструмента 0,053 миллиметра, что подтверждает потенциал системы для безопасного выполнения самых деликатных этапов операции.