Ученые объяснили феномен «европейской зимы» в России

Начало зимы все реже радует россиян пушистым снегом — чаще его сменяют дождь и хлюпающая под ногами слякоть. Этот сдвиг многие уже окрестили приходом «европейской зимы». Но что на самом деле стоит за этим явлением — цикличность природы или необратимые последствия глобального потепления? Какие вызовы и возможности несет с собой такая зима для сельского хозяйства, городской инфраструктуры и нашего здоровья? Разбираемся вместе с экспертами Пермского Политеха, чтобы понять, как изменится привычный уклад жизни в условиях нового климатического режима.

По словам экспертов, в последние 50 лет четко прослеживаются изменения температурного режима, которые являются частью масштабного и устойчивого процесса.

— Средняя зимняя температура по России выросла примерно на 3°C за полвека, что указывает на устойчивый многолетний тренд к потеплению, а не на разовые аномалии. В европейской части страны рост составляет 0,4—0,5°C за десятилетие. При этом в северных и арктических регионах, включая криолитозону — верхнюю часть земной коры с отрицательной температурой, потепление идет значительно быстрее — около 1,6°C за 10 лет. Недавние публичные отчеты уже свидетельствуют о «самых теплых» зимах за последнее десятилетие. Нынешний климат становится менее предсказуемым — экстремумы — очень теплые или очень холодные события — встречаются чаще, а «нормальная погода» становится редкой. Особенно это заметно в Арктике, где потепление идет в 2,5-4 раза быстрее, чем в среднем по миру, — рассказал Максим Симакин специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Ученые Пермского Политеха отметили, что зимы 2024-2025 годов могут стать одними из самых теплых за всю историю наблюдений, однако «самая теплая» — не обязательно «одинаково теплая по всей стране». В разных регионах разброс велик, и в некоторых местах могут быть морозы и относительно близкие к норме зимы, особенно в восточных, континентальных зонах Сибири.

При этом не только температурный режим, но и характер осадков также подвержен изменениям.

— Снег и дождь выпадают неравномерно и нерегулярно. Например, зимой после продолжительного периода сухой погоды могут пройти кратковременные, но интенсивные осадки. За небольшой промежуток времени может выпасть примерно полумесячная или месячная норма снега или дождя со снегом, что потенциально приводит к образованию тяжелого снежного покрова, наледи и коллапсу особенно в больших городах. Если тренд на потепление сохранится, подобная нестабильность не только останется, но и усилится. Тогда в одних регионах зима будет малоснежной, а в других — сопровождаться обильными снегопадами и метелями. Процесс потепления также вызван сокращением площади льдов и изменением теплообмена между океаном и атмосферой. В результате уменьшается температурный контраст между полюсом и экватором, арктическая зона сокращается, а субтропическая — расширяется, — добавил Александр Сурков, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Эти перемены также оказывают ключевое влияние на формирование воздушных масс, определяя их температуру, влажность и направление движения, что является основной причиной наблюдаемых изменений в погодных режимах.

— Изменения в барическом поле, которое представляет собой совокупность областей повышенного и пониженного давления, приводят к тому, что траектории циклонов и штормов смещаются, и теплый влажный атлантический воздух дальше проникает на восток и север. Это уменьшает число морозных периодов, увеличивает осадки и частоту оттепелей. Происходит так называемая «атлантификация». Согласно исследованиям, сочетание потепления, арктического усиления и измененной циркуляции делает холодные стабильные зимы все менее вероятными, а периодически — аномально теплые зимы все более привычным явлением, — отметил Симакин.

Ученый также рассказал, что важную роль могут играть природные многолетние циклы: например, Североатлантическая (NAO) и Арктическая осцилляции (AO). Эти погодные колебания влияют на ветровые и температурные режимы над Евразией, в том числе зимой. При «теплой фазе» NAO возрастает вероятность «европейских зим» и оттепелей. Такие колебания, как правило, периодические и могут давать как потепление, так и похолодание, в зависимости от фазы.

Помимо естественных колебаний, на климатическую систему все больше оказывает влияние деятельность человека: сжигание ископаемого топлива, масштабная вырубка лесов и интенсивное землепользование. По словам Суркова, наблюдаемое за последние 150 лет глобальное потепление напрямую связано с антропогенным влиянием. Снимки, сделанные из космоса, наглядно демонстрируют масштаб изменений: стремительное таяние ледников, сокращение ледяного «щита» Гренландии, практически полная утрата снежного покрова на горе Килиманджаро и уменьшение площади арктических льдов. Ключевым научным доказательством является изменение изотопного состава углерода в атмосфере, которое однозначно указывает на антропогенное происхождение выбросов.

— Парниковые газы находятся в нижних частях атмосферы, нагревая приземный слой атмосферного воздуха — тропосферу, при этом в верхние слои тепло не поступает. Соответственно, они становятся более холодными. Чтобы узнать насколько велико влияние людей, ученые создают климатические модели, исключающие влияние антропогенной деятельности. Результаты показали, что без них резких изменений в температурном режиме Земли не произошло бы. Несмотря на то, что ранее были периоды глобального потепления и оледенения, подобное устойчивое потепление наблюдается впервые за последние 150 лет. Естественная изменчивость совместно с человеческой деятельностью дает синергетический эффект, приводящий к наблюдаемым изменениям на планете сегодня, — объяснил ученый.

В последнее время в публичном пространстве активно обсуждается тема прихода в Россию так называемой «европейской зимы». Это понятие часто используется для описания наблюдаемых изменений, но так ли корректно его использовать?

Сурков подчеркнул, что подобный термин может вводить в заблуждение. Территорию Европы охватывают разные климатические пояса, поэтому и зимы в ней будут отличные друг от друга. Например, в Варшаве, Будапеште или Минске зимы морозные и снежные, в Средиземноморье — мягкие и бесснежные, а на Атлантическом побережье — влажные и умеренные.

— Из-за своего расположения, климат в России разнотипный — в континентальной Сибири зимы могут оставаться суровыми, несмотря на глобальный тренд. В это же время в европейской части страны чаще наблюдается мягкий режим — оттепели, эпизодические снегопады, нестабильный покров. Использовать термин «европейская зима» можно, но с оговорками. Это не универсальное описание всей страны, а лишь попытка передать, что в некоторых ее частях появилась тенденция к зимам с признаками, более свойственными мягкому, «атлантическому» климату. В информационной практике такой термин часто превращается в стереотип, и лучше все-таки говорить конкретно — мягкая или теплая зима, зимний режим с оттепелями, дождями и малым снежным покровом, — пояснил Симакин.

По словам Суркова, спрогнозировать погоду на ближайшие годы без климатологов очень тяжело. Для долгосрочных оценок, выходящих за рамки нескольких дней, специалисты чаще опираются на статистические данные за последнее десятилетие, предсказывая погоду в будущем в категориях «выше» или «ниже» климатической нормы. Такой подход позволяет, в частности, давать общие оценки по количеству осадков и другим ключевым метеопараметрам, таким как температура или влажность.

— Климат и характер осадков будут продолжать меняться. В европейской части России декабрь, вероятно, станет еще теплее, устойчивый снежный покров будет формироваться реже, а частые оттепели станут нормой. В арктической зоне продолжится деградация вечной мерзлоты, что создаст серьезные риски для городов и инфраструктуры. На Урале и в Сибири количество холодных зим будет сокращаться, периоды с температурой ниже -20°C станут менее продолжительными. При этом возможно увеличение количества осадков, что повысит риски наводнений и половодий, — добавил эксперт.

Ученый подчеркнул, что подобные изменения влекут за собой корректировку сельскохозяйственных циклов, включая сроки посадки семян. Одновременно возрастает риск распространения вредителей, которые не будут впадать в спячку в теплые зимы. Например, уже сейчас клещевая активность начинается рано — в марте-апреле — и может продолжаться до октября.

— Наглядным примером последствий климатических изменений стала ситуация в Оренбургской области в 2023 году, где сначала осенью были обильные дожди. А затем в ноябре-декабре до формирования устойчивого снежного покрова пришли сильные морозы, что привело к глубокому промерзанию почвы. Рекордное количество осадков в зимний период, быстрое таяние снега весной на еще не оттаявшем грунте и недостаточная пропускная способность Ириклинского водохранилища вызвали резкий подъем воды в реке Урал, что привело к серьезному наводнению, в частности, в городе Орск. Во избежание подобных катастроф в будущем, а также для своевременного прогнозирования и оперативного реагирования необходима слаженная работа МЧС, Гидрометцентра и органов власти, — пояснил Сурков.

Подобные нестабильные зимы также меняют привычный уклад городской жизни и работу коммунальных служб. По словам ученого, одним из приоритетных направлений является дорожная инфраструктура: частые перепады температур и оттепели ускоряют износ покрытий. Для решения этой проблемы рассматривается применение новых противогололедных реагентов, которые эффективно плавят наледь, не повреждая полотно. Учащение экстремальных погодных явлений создает дополнительные угрозы, такие как обледенение и обрыв линий электропередач, что требует повышенной готовности аварийных служб.

— В жилищно-коммунальном секторе современные дома уже оснащаются климато-зависимой тепловой аппаратурой, автоматически регулирующей температуру и экономящей ресурсы, однако здания старого фонда требуют модернизации и ручной корректировки режимов отопления. В сельском хозяйстве теплые зимы нарушают естественный цикл растений, которые не только не уходят в спячку, но и гибнут при возврате холодов. Все это также приводит к росту числа вредителей, из-за чего возникает необходимость использования пестицидов. Раннее снеготаяние сдвигает сроки посева и повышает риски засух, — отметил эксперт ПНИПУ.

Ученый подчеркнули, что с экономической точки зрения, потенциальное удлинение вегетационного и навигационного периодов может принести ограниченные выгоды, однако совокупные потери, связанные с ростом нагрузки на городскую инфраструктуру, ЖКХ, объекты здравоохранения и другие сферы, значительно перевешивают возможные преимущества. Поэтому в данном случае очень важно уделять внимание вопросам адаптации городов к меняющимся климатическим условиям.

