Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
29 магических кластеров и единое кольцо: ученые рассчитали стабильность кристаллических структур нанокластеров сульфидов молибдена
Сотрудники лаборатории компьютерного дизайна материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ перебрали более четырех тысяч структур соединений молибдена и серы в поисках стабильных нанокластеров. Им удалось обнаружить 29 устойчивых вариантов, лишь семь из которых были обнаружены ранее экспериментально. Также исследователи выявили, возможно, наименьшую плоскую наноструктуру Mo-S: метастабильное кольцо из 10 атомов молибдена и 20 атомов серы. Исследование открывает путь к созданию новых катализаторов или компонентов для литий-ионных аккумуляторов на основе идентифицированных нанокластеров.
Молибден и сера интересуют ученых неспроста: оказывается, двумерный слой дисульфида молибдена (MoS₂) способен заменить привычный кремний в электронике будущего. Другое важное направление перехода к наномасштабу — исследование нанокластеров Mo-S. Известные семь устойчивых нанокластеров, полученные экспериментально: Mo3S13, Mo4S6, Mo6S8, Mo9S11, Mo12S14, Mo3S4 и Mo6S4, стали важными ингредиентами в рецепте новых катализаторов и продвинутых литий-ионных батарей. При этом кристаллическая структура наносистем остается сравнительно малоизученной: во-первых, она отличается от структуры объемных аналогов (поэтому свойства нанокластеров и двумерных материалов так необычны), а во-вторых, «не по зубам» экспериментальным методам.
Чтобы справиться с задачей, ученые объединили три мощных инструмента компьютерного моделирования: эволюционный алгоритм (USPEX), способный провести «естественный отбор» среди тысяч вариантов, расчет в рамках теории функционала плотности (метод DFT) и метод машинно-обучаемых потенциалов MTP (Moment Tensor Potentials). Последний использовался в работе для моделирования динамики и стабильности больших нанокластеров (с числом атомов больше 30). Работа опубликована в журнале Nanoscale.
«Поскольку для нанокластеров, состоящих из большого числа атомов, квантово-механические расчеты требуют значительных вычислительных ресурсов, в ходе работы были обучены межатомные потенциалы MTP. С их помощью мы проверили динамическую стабильность монослоев из необычных плоских колец Mo10S20», — рассказал Иван Круглов, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
Физики оценили стабильность кластеров по двум критериям: минимальной энергии (∆min), необходимой для «перестройки» кластера при добавлении или убавлении в него атома молибдена или серы и энергии диссоциации (Ediss), необходимой, чтобы кластер распался. Кластеры, соответствующие обоим критериям, называются магическими. Они обладают оптимальной геометрической формой и распределением электронов внутри, за счет чего становятся значительно стабильнее чуть меньших или чуть больших соседей.
Устойчивый нанокластер обладает высокой минимальной энергией перестройки (ему не выгодно изменять свою кристаллическую структуру) и положительной энергией диссоциации (то есть для того, чтобы он распался, необходимо подвести энергию извне). Этим критериям соответствовал 31 кандидат.
Ученые разбили их на пять групп согласно пропорциям между числом атомов Mo и S: с преобладанием молибдена; примерно равным числом атомов молибдена и серы; с соотношением 1:1,5, 1:2; более значительным преобладанием серы. После расчета их колебательных спектров авторы исключили два динамически нестабильных варианта. Таким образом, исследователи впервые установили структуру 29 устойчивых нанокластеров, из них 22 — впервые. В зависимости от соотношения числа атомов молибдена и серы, в их структуре наблюдались различные закономерности.
Когда число атомов молибдена приблизительно равно числу атомов серы (MonSn), образуется своеобразная трубчатая структура. Молекулы молибдена выстраиваются в трубку, к которой постепенно прикрепляются атомы серы. Важно отметить, что при увеличении количества молибдена ее ширина остается неизменной, а длина возрастает.
Группа MonS1.5n, где на два атома молибдена приходится около трех атомов серы, демонстрирует большее разнообразие: вместо простых трубок появляются пирамидальные и октаэдрические формы, причем атомы серы предпочитают располагаться снаружи, занимая вершины, а атомы молибдена размещаются ближе к центру.
В группе с преобладанием молибдена большая часть устойчивых нанокластеров выглядит довольно похоже: центральная часть состоит из симметрично расположенных атомов молибдена, образуя нечто вроде каркаса, а атомы серы цепляются к нему сверху. Даже единственный стабильный кластер из группы, где преобладает сера, Mo3S13, следует этому правилу. Исключением служит кластер Mo6S4, имеющий пирамидальную структуру. Атомы серы заняли места в углах пирамиды, а атомы молибдена расположились ровно посередине каждой грани. При этом структура кластера Mo4S6 устроена совсем иначе: его форма близка к октаэдру.
Последняя группа, MonS2n, выделяется удивительными структурными мотивами. Здесь формируются структуры, внешне схожие с тонким слоем сульфида молибдена (MoS₂). Поверхность таких нанокластеров напоминает известный материал графен, обладая похожими электронными свойствами и перспективами применения в микроэлектронике и сенсорных технологиях. Но самое интригующее наблюдение касается метастабильного кольца Mo10S20, которое может оказаться самой маленькой плоской структурой молибдена и серы. Динамическую стабильность такого кольца, а также двумерного слоя из него, ученые подтвердили во время молекулярно-динамического моделирования с обученным ранее межатомным потенциалов MTP.
Из таких колец можно сплести двумерную «кольчугу», которая выглядит многообещающим кандидатом на роль новых двумерных материалов с необычными механическими и электронными свойствами.
Полученные исследователями результаты расширяют наше понимание химии нанокластеров и способствуют разработке современных наноматериалов.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия
На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.
В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Декабря, 2019
Компьютерная эволюция
24 Марта, 2023
Черная желчь: что такое депрессия
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
27 Декабря, 2016
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
14 Августа, 2014
Героические дети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии