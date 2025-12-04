Праздничное настроение: что важно знать об опасности ароматизаторов и свечей

С приближением Нового года многие стремятся создать в доме особую атмосферу, используя разнообразные ароматизаторы с запахами хвои, мандаринов и корицы. Однако за приятными ароматами может скрываться реальная опасность для здоровья. Какие риски несут в себе популярные средства для создания праздничного настроения, рассказал Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Большинство ароматических средств создаются с использованием сложных химических композиций, которые при неправильном использовании могут нанести вред организму. «Наибольшую опасность представляют ароматические палочки и свечи», — предупредил Андрей Дорохов. Эксперт объяснил, что в процессе горения происходит термическое разложение ароматических веществ, приводящее к образованию токсичных соединений.

«В результате неполного сгорания входящих в их состав ароматизаторов и других органических веществ в воздухе помещения могут выделяться различные токсичные соединения, такие как производные бензола, альдегиды и другие», — пояснил химик. Эти вещества способны накапливаться в организме и вызывать долгосрочные негативные последствия. Особую опасность представляет бензол, который считается известным канцерогеном и может провоцировать развитие заболеваний.

Не менее опасны и аэрозольные освежители воздуха. Мельчайшие частицы распыляемого вещества легко проникают в дыхательные пути, вызывая раздражение слизистых оболочек. «Попадание аэрозолей в дыхательные пути может привести к возникновению аллергических реакций, раздражению слизистых (кашель, першение в горле) и другим негативным последствиям», — добавил специалист.

Мифы и реальность: когда приятный аромат становится опасным

Многие потребители ошибочно полагают, что если ароматизатор продается в магазине, значит он абсолютно безопасен. Это распространенное заблуждение может привести к печальным последствиям. «При слишком частом использовании подобных аромасредств могут возникнуть не только аллергические реакции, но и заболевания бронхолегочной системы», — пояснил Андрей Дорохов.

Еще один опасный миф связан с уверенностью в безопасности натуральных ароматических свечей. Даже продукты из природных материалов при горении могут выделять вредные вещества. «Горящие свечи выделяют углекислый газ и сажу, что также негативно сказывается на качестве воздуха в помещении», — отметил эксперт. Особенно это актуально для небольших плохо проветриваемых комнат, где концентрация вредных веществ быстро достигает опасных значений.

Многие недооценивают и пожарную опасность ароматических средств с открытым огнем. «Свечи и другие ароматизирующие изделия с открытым огнем представляют собой потенциальную пожароопасность», — предупредил химик.

Пламя может легко перекинуться на шторы, скатерти или другие легковоспламеняющиеся предметы, создавая реальную угрозу возгорания.

Как безопасно создать праздничную атмосферу

Чтобы праздничные ароматы не обернулись проблемами со здоровьем, важно соблюдать несколько ключевых правил. Первый и самый важный шаг — ответственный подход к выбору ароматизаторов. «Рекомендуется выбирать натуральные продукты», — посоветовал Дорохов.

Натуральные эфирные масла в диффузорах обычно безопаснее химических аэрозолей и ароматических свечей, но также вызывают аллергию и могут быть потенциально опасными. Натуральное — не всегда безопасное.

Особое внимание стоит уделить режиму использования ароматических средств. «Следует избегать обильного и частого использования ароматических средств в закрытых помещениях», — напомнил эксперт. Проветривание комнаты после использования ароматизаторов помогает снизить концентрацию потенциально вредных веществ в воздухе.

При использовании свечей и других средств с открытым огнем необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. «Важно соблюдать меры предосторожности при использовании огня», — подчеркнул специалист.

Свечи должны находиться в устойчивых подсвечниках, вдали от легковоспламеняющихся предметов и никогда не должны оставаться горящими без присмотра.

Для людей с чувствительной дыхательной системой или склонностью к аллергии лучше отказаться от искусственных ароматизаторов в пользу натуральных альтернатив. Можно использовать настоящие еловые ветки, цитрусовые корки или палочки корицы — эти природные ароматизаторы не только безопаснее, но и создают по-настоящему праздничную атмосферу. Но здесь также все индивидуально.

Важно также учитывать воздействие ароматизаторов на окружающую среду в доме. «Ароматизаторы могут содержать агрессивные химикаты, способные повредить мебель, ковры и другие поверхности», — предупредил Дорохов. Некоторые компоненты могут оставлять трудноудаляемые пятна или повреждать металлические детали.

Создание праздничной атмосферы не должно угрожать здоровью и безопасности. Как резюмировал Дорохов, осознанный подход к выбору и использованию ароматизаторов позволяет минимизировать потенциальные риски. Натуральные альтернативы, умеренность в использовании и соблюдение элементарных правил безопасности — ключ к тому, чтобы праздничные ароматы приносили только радость и не становились источником проблем.

РТУ МИРЭА 96 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».