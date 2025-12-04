Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи оценили влияние Марса на климат Земли
Как выяснилось, гравитация Марса видоизменяет орбиту Земли и влияет на ее ось, а это вызывает климатические колебания и оставляет свои «записи» в истории нашей планеты. Ученые рассчитали, что было бы с ней без Красной планеты и в случае большей массивности Марса.
Примерно шесть-девять тысяч лет назад Сахара была обширной зеленой саванной с реками и озерами. Это установлено по древним отложениям и другим геологическим признакам. Их анализ показывает, что нынешняя пустыня бывала полна жизни не однажды, и в этом временном благоденствии наблюдается цикличность.
С периодичностью 26 тысяч лет происходит прецессия, то есть колебание земной оси — она описывает конус в пространстве, как при вращении юлы. При этом эллипс орбиты нашей планеты тоже все время медленно смещается. Сочетание этих двух движений приводит к тому, что время от времени лето в Северном полушарии приходится на перигелий — точку максимального приближения Земли к Солнцу. Это нагревает всю планету, отсюда и эффект «зеленой Сахары».
Кроме того, земная орбита не всегда сохраняет одну и ту же форму, она становится то более вытянутой, то более округлой, и это тоже происходит циклично: примерно каждые 100 тысяч лет. Вдобавок сама Земля каждую 41 тысячу лет меняет угол своего наклона к плоскости эклиптики — той плоскости, в которой обращается вокруг Солнца. Оба эти ритма прослеживаются в истории оледенений, что вполне логично: форма орбиты планеты и наклон ее оси определяют количество и распределение получаемой солнечной энергии в течение года.
Такое космическое влияние на Землю открыл в первой половине XX века астроном и геофизик Милутин Миланкович. С тех пор обусловленный орбитой и осью планеты климатический пульс называют циклами Миланковича. Причина этих колебаний в том, что на Землю влияет гравитация не только Солнца и Луны, но и соседних планет. В первую очередь это Юпитер и Венера, но есть и вклад Марса. Из-за его взаимодействия с Землей каждые 2,4 миллиона лет амплитуда вытягивания и округления земной орбиты увеличивается и уменьшается, а это отражается на суровости оледенений.
Именно степень воздействия Красной планеты на земные климатические циклы решили недавно прояснить ученые из США, Великобритании и Австралии. Они попытались рассчитать, как отразилось бы на нашей планете полное отсутствие Марса в Солнечной системе или его гораздо большая массивность. Результатами исследователи поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.
Выяснилось, что без Марса длящийся 2,4 миллиона лет «великий цикл» действительно исчезает. За счет этого снизился бы контраст между эпохами холода и тепла. Значит, периодическое увлажнение Сахары могло быть не столь эффектным. Ось Земли без влияния Марса тоже колебалась бы не так интенсивно, и это, опять же, делало бы климат менее склонным к резким переходам.
Соответственно, под действием более «тяжеловесного» Марса оледенения на нашей планете происходили бы чаще. Выходит, Марс работает как «личный тренер» для Земли — обеспечивает климатические встряски и тем самым стимулирует эволюцию, то есть не позволяет нашей биосфере «лениться».
На самом деле Марс по размерам сравним с ядром Земли, планетологи давно задаются вопросом, почему он столь невелик. Есть версия, что когда-то он был крупнее и массивнее, но растерял много вещества при столкновении с другой планетой. Поэтому четкое понимание вклада Марса в земные циклы Миланковича может помочь узнать что-то новое и о прошлом самой Красной планеты.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия
На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.
В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Января, 2022
Говорить нельзя молчать
16 Апреля, 2016
«Буран»: история русского шаттла
23 Сентября, 2021
Содом и Гоморру уничтожил взрыв в пару десятков мегатонн
3 Октября, 2016
Есть ли жизнь на Марсе? Будет!
24 Октября, 2014
Депрессия: что за зверь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии