1 декабря, 13:07
Александр Березин
87

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

❋ 4.7

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов написал статью о необходимости воздерживаться от пилотируемых полетов на Марс. Вместо этого он предложил изучать Луну. Но часть причин, которыми Митрофанов мотивировал такой «лунный уклон», расходится с последними научными теориями о природе земного спутника.

Космонавтика
# биология
# внеземная жизнь
# колонизация Марса
# космос
# Луна
Пилотируемая экспедиция к Марсу неизбежно даст астронавтам карантин длиной больше года. Несмотря на это, в Институте космических исследований посчитали такой полет опасным для Земли / © scitechdaily.com, J. Bolton

В юбилейном номере журнала «Земля и Вселенная», посвященном 60-летию образования Института космических исследований РАН, один из его наиболее известных сотрудников, Игорь Митрофанов, опубликовал статью об истории и перспективах изучения Марса. В ней он высказал ранее несвойственный для российских ученых тезис. По его мнению, пока не будет решен вопрос о существовании или отсутствии на Марсе жизни, марсианские пилотируемые экспедиции опасны. Они могут вызвать на Земле эпидемию, и поэтому от них надо воздержаться.

Сама возможность существования жизни на четвертой планете с точки зрения современной науки довольно значима. Наличие у поверхности Марса (но не в атмосферном столбе в целом) периодически возникающего (в теплое время года) и исчезающего (в холодное) метана и кислорода действительно непросто объяснить без гипотезы о наличии там простейшей жизни.

Абиотические процессы с такой же картиной выброса газов на Земле неизвестны, хотя марсианская геология может, разумеется, иметь и такие процессы, которые на нашей планете не представлены. Поэтому на первый взгляд тезис о биологической угрозе с Марса логичен. Митрофанов ссылается на голливудский фильм 2017 года «Живое» как на популярную иллюстрацию внеземной биоугрозы.

Ученый отметил, что формально марсианская биоугроза могла попасть на Землю и без межпланетных путешествий, однако, аргументировал он, метеоритная доставка намного менее вероятна. Во-первых, метеорит образовался при сильном ударе, снижающем вероятность выживания чужой жизни. Во-вторых, во время долгого перелета он стерилизован космической радиацией. В-третьих, его прибытие на Землю также сопровождалось разогревом и фрагментацией. На космическом корабле всего этого не будет.

Вместо Марса Митрофанов предложил осваивать Луну. Из текста статьи следует, что исследователь не видит там биологическую угрозу. «В обозримой перспективе наш естественный спутник станет единственным небесным объектом, для которого его изучение будет сопровождаться долгосрочным освоением», — заключил он. Селена, по его мнению, превратится в своего рода внеземной континент человечества.

Можно предположить, что если бы западные ученые ознакомились с тезисами этой статьи, они вызвали бы определенную дискуссию. На сегодня известно, что земные микробы в лабораториях вполне переживают перегрузки при столкновениях на скоростях в несколько километров в секунду. То есть при выбитии материала из четвертой планеты и его падении на нашу микробы не испытывают ничего, что не были бы способны перенести. Их устойчивость к космической радиации достаточно велика для выживания спор бактерий даже на поверхности МКС. Внутри крупных метеоритов, чья порода поглощает космические лучи, она явно будет еще выше.

Согласно научным работам, на Землю каждый год падает порядка 500 килограмм марсианских метеоритов, то есть за время существования рода Homo сюда доставлен уже миллион тонн материалов с Марса. Очевидно, что доставка марсианского грунта пилотируемыми экспедициями в обозримой перспективе не сможет даже приблизиться к этой цифре.

Другая проблема: по последним научным данным Луна тоже может располагать линзами жидкой воды под слоем приполярной вечной мерзлоты. Некоторые ученые уже отмечали, что наиболее вероятный путь формирования земного спутника — из выбитого с Земли же материала. В этом случае в подледных линзах с водой тоже может быть микробная жизнь.

Непонятно, почему Селену в этом случае осваивать безопасно, а Марс — нет. Не совсем ясен и тезис Митрофанова о том, что Луну будут колонизировать, а четвертую планету нет. Дело в том, что на нашем спутнике сила тяжести кратно ниже марсианской, а именно недостаточная нагрузка от микрогравитации (а вовсе не радиация) — главный ограничитель пребывания человека во внеземных условиях.

Наконец, неочевиден сам тезис о внеземной биологической угрозе. В земной истории практически все известные эпидемии пришли из самых теплых мест планеты. Даже сибирская язва, вопреки названию, возникла в Африке, как и малярия или желтая лихорадка. Чума, оспа, грипп, коронавирус, тиф — все эти болезни вышли из зон теплее Москвы. Это не случайность: биоразнообразие на Земле высоко только в теплых ее зонах, поэтому, например, Россия по биоразнообразию уступает крошечной Коста-Рике. Марс, с его средней температурой как у центральной Антарктиды, не может иметь существенное разнообразие видов.

Между тем, чтобы инфицировать кого-то, микроорганизм должен прикрепиться к клеточной стенке организма жертвы. Это значит, что если вокруг него не было множества организмов, похожих на земные, то он просто биохимически не сможет прикрепиться к человеку или другим существам с нашей планеты. Как марсианский или лунный микроорганизм при этом сможет вызвать здесь эпидемию — с биологической точки зрения неясно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
29 ноября, 11:09
Любовь С.

Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.

Астрономия
# железные метеориты
# изотопный анализ
# метаанализ
# планеты
# Солнечная система
# хондриты
30 ноября, 13:20
Максим Абдулаев

Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений

Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».

Биология
# ботаника
# мутации
# растения
# рост
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
