5 декабря, 14:01
Игорь Байдов
7

Лягушки победили самых опасных шершней

❋ 4.2

Азиатский гигантский шершень — самый большой шершень в мире, который наводит ужас на представителей животного мира. Яд этого насекомого не только вызывает очень сильную, жгучую боль, но и обладает достаточной токсичность, чтобы убить небольшое животное. Однако в природе нашелся герой, для которого этот грозный хищник — всего лишь вкусная и питательная закуска. Этот гурман — обычная японская прудовая лягушка.

Биология
# животные
# земноводные
# лягушки
# насекомые
# шершни
лягушка Pelophylax nigromaculatus
Ученые давно знают, что некоторые земноводные могут поедать ядовитых или жалящих существ, например муравьев или скорпионов. Но детали этого процесса часто оставались загадкой / © Wikimedia

В мире животных идет постоянная и беспощадная «гонка вооружений». Хищники развивают более совершенные средства нападения, а их жертвы — все более изощренные способы защиты. Особое место в этой эволюционной дуэли занимают амфибии и насекомые.

Многие лягушки и жабы — прожорливые хищники, готовые схватить почти все, что движется и пролезет в рот. Но их добыча не всегда согласна на такую участь. Некоторые насекомые обзавелись мощным оружием — жалами и ядом, способным парализовать или убить врага, многократно превосходящего их по размерам. Казалось бы, такое оружие должно гарантировать безопасность. Однако природа полна сюрпризов.

Ученые давно знают, что некоторые земноводные могут поедать ядовитых или жалящих существ, например муравьев или скорпионов. Но детали этого процесса часто оставались загадкой. Исследователи только начинают понимать, какие физиологические и поведенческие уловки позволяют лягушкам превращать грозных противников в безропотный обед.

Японский биолог Шинджи Сугиура (Shinji Sugiura) из Университета Кобе сделал важное открытие, изучая взаимодействия местных земноводных и насекомых, о котором он рассказал в журнале Ecosphere

Во время одного из предыдущих проектов исследователь заметил, что прудовые лягушки часто поедают самок ос, не обращая внимания на их ядовитые жала. Позже ученый нашел записи о том, что в желудках чернопятнистых прудовых лягушек (Pelophylax nigromaculatus), распространенного в Восточной Азии вида, находили останки гигантских шершней (Vespa mandarinia). Правда, никто никогда не наблюдал, как именно происходит эта смертельно опасная трапеза. Чтобы восполнить этот пробел, Сугиура поставил серию экспериментов.

Исследователь поместил чернопятнистых лягушек в аквариум с рабочими особями Vespa mandarinia. Этих насекомых часто называют шершнями-убийцами, они настоящий кошмар для небольших животных. Жало Vespa mandarinia достигает шести миллиметров в длину, а яд вызывает приступы жгучей боли. Несколько укусов могут даже убить небольшое позвоночное.

Рабочие у Vespa mandarinia — стерильные самки, использующие видоизмененный яйцеклад — орган, который у других насекомых служит для откладывания яиц. В процессе эволюции он превратился в идеальное орудие убийства, с помощью которого насекомое впрыскивает коктейль из токсинов, парализуя жертву. Такое орудие позволяет шершню усмирить животное, многократно превосходящее его по размерам.

Шершень Vespa simillima
Шершень Vespa simillima и лягушка Pelophylax nigromaculatus / © Shinji Sugiura

Но в эксперименте Сугиуры яйцеклад Vespa mandarinia оказался неэффективным. Ученый заснял происходящее на видео, а затем изучил записи в замедленном режиме. Оказалось, лягушки легко справляются с шершнями, они без колебаний хватали насекомых языком и проглатывали. В это время шершни успевали несколько раз ужалить своих пожирателей — в язык, в область рта и даже в глаза.

Несмотря на укусы, лягушки не пострадали и не проявляли признаков отравления. Во время эксперимента выяснилось, что почти 80 процентов лягушек, которым подсаживали Vespa mandarinia, легко их съедали.

На основании этих наблюдений Сугиура выдвинул гипотезу. Крупные виды лягушек, такие как чернопятнистая прудовая, скорее всего, обладают природной устойчивостью к яду шершней. Ученый предположил, что яд этих насекомых идеально настроен на то, чтобы поражать их главных врагов — птиц и млекопитающих.

Чернопятнистая лягушка в аквариуме с рабочей особью Vespa mandarinia / © Shinji Sugiura

Лягушки же реже представляют угрозу для жалящих насекомых, поэтому против них яд может оказаться не таким эффективным. Это яркий пример того, как эволюционная адаптация работает против одних видов, но оставляет лазейку для других.

Открытие японского ученого — не единичный случай в мире земноводных. Биолог Брайан Галл (Brian Gall) из Ганноверского колледжа в штате Индиана в США, отметил, что амфибии хорошо приспособлены для охоты на опасную добычу.

Во время исследований Галл обнаружил, что два вида американских жаб легко справляются с бархатными муравьями (семейство пушистых ос Mutillidae) — насекомыми с плотным экзоскелетом и болезненным жалом, которых избегает большинство хищников. Другая группа ученых выяснила, что южноамериканская жаба Rhinella icterica поедает бразильского желтого скорпиона (Tityus serrulatus) и невосприимчива к его яду. 

Как подчеркнул Галл, многие амфибии сами производят яды, что, вероятно, дает им врожденную устойчивость к определенным типам токсинов. Кроме того, их способ охоты — схватить и проглотить добычу целиком, а также обильная слизь, обволакивающая жертву в пасти, служат дополнительной защитой.

По мнению экспертов, дальнейшее изучение способности лягушек противостоять яду может принести практическую пользу. Если прудовые лягушки действительно обладают физиологическими механизмами, подавляющими боль или нейтрализующими яд шершней, их изучение поможет разработать принципиально новые обезболивающие и противовоспалительные препараты для людей.

Игорь Байдов
444 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# животные
# земноводные
# лягушки
# насекомые
# шершни
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
Комментарии

