О мероприятии

Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет, как возникло движение декабристов. Откуда они взялись? На что повлияли? Могли ли победить? Какими мифами обросли за два века? Каково их место в истории России (и, в частности, в истории русской культуры, истории дворянского сословия, истории дворцовых переворотов, истории общественного освободительного движения) и в мировой истории? Декабристы — это не только горсть заговорщиков и полки на Сенатской площади, не только программы тайных обществ, но и — целое поколение, целая культура, целая эпоха. Поэтому и их осмысление требует многомерного, междисциплинарного подхода — с заходом в этику, психологию, педагогику, литературу, массовые мифы. И здесь не обойтись без рассмотрения ключевых проблем и альтернатив декабризма. Какую роль в становлении этого движения сыграла эпопея наполеоновских войн и великие революции Запада? Как в декабризме проявилась романтическая культура? Мог ли декабризм породить своего диктатора «Бонапарта» (например, в лице Пестеля)? Так ли уж были оторваны заговорщики от народа? Могло ли произойти военное столкновение Южного и Северного Обществ? И почему большинство декабристов на следствии давали подробные показания? Как они повлияли на реакцию Николая Первого и на последующие поколения революционеров? Какие жизненные практики использовали и на каких ценностях основывались?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить