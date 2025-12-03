Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Впервые в истории комплекса все восемь стыковочных портов для космических кораблей в текущей конфигурации Международной космической станции (МКС) полностью заняты, сообщили представители NASA.

МКС / © NASA

МКС настолько заполнена, что на прошлой неделе специалистам пришлось временно отодвинуть грузовой корабль Cygnus, чтобы освободить место для прибытия корабля «Союз МС-28», который доставил на станцию астронавта NASA Криса Уильямса, а также космонавтов «Роскосмоса» Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева.

Перед прибытием экипажа Центр управления полетами имени Джонсона NASA в Хьюстоне с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm2 переместил грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman, «чтобы обеспечить необходимое расстояние» для прибывающего пилотируемого корабля.

На МКС также находится еще один корабль «Союз» — «Союз МС-27», пристыкованный к российскому модулю «Причал». Однако его орбитальная стоянка подходит к концу: «Союз МС-27» запланирован к отбытию с МКС 8 декабря с астронавтом NASA Джонни Кимом и космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким на борту, с последующей посадкой в Казахстане.

Оставшиеся пять кораблей на МКС — это российские автоматические грузовые корабли «Прогресс М-92» и «Прогресс М-93», которые находятся у российских модулей «Поиск» и «Звезда» соответственно; японский грузовой корабль HTV-X1, пристыкованный к порту модуля «Гармония» (узел 2); и две капсулы Dragon компании SpaceX.