  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 декабря, 13:32
Илья Гриднев
49

Британская мозаика раскрыла утерянный сюжет о Троянской войне, основанный на «Фригийцах» Эсхила, а не на «Илиаде» Гомера

❋ 4.2

Исследователи детально изучили изображения на полу древней виллы и определили точный литературный первоисточник рисунков. Сюжет оказался иллюстрацией к практически утраченной пьесе греческого драматурга Эсхила, а не к знаменитой поэме Гомера.

История
# мозаика
# Римская Британия
# Троянская война
Первый из фрагментов мозаики, на котором изображен Гектор, троянский царевич, в колеснице / © ULAS

Историю Троянской войны современный читатель знает преимущественно по «Илиаде». Однако в Античности существовало множество версий этого мифа. Драматурги и поэты по-разному описывали детали сражений и судьбы героев, но большинство этих произведений не дошло до наших дней. Альтернативные трактовки сюжета сохранились лишь в редких фрагментах текстов и произведениях искусства.

В 2020 году в английском графстве Ратленд нашли хорошо сохранившийся пол римской виллы IV века нашей эры. Три панели последовательно рассказывали о поединке Ахилла и Гектора, гибели троянского принца и выкупе его тела скорбящим отцом.

Находку сразу назвали иллюстрацией к Гомеру, так как это самый известный источник. Внимательное изучение деталей опровергло эту гипотезу и привело историков к неожиданному открытию. Результаты исследования опубликовал журнал Britannia.

Специалисты проанализировали иконографию памятника и сравнили изображения с текстами древних трагедий. Анализ показал, что мастер опирался на пьесу «Фригийцы» афинского драматурга Эсхила. От этого произведения до современности дошли лишь короткие отрывки, но мозаика позволила восстановить ключевые сцены драмы.

Главное доказательство скрывалось в финальной части триптиха. На ней изображены большие весы. На одной чаше лежит мертвый Гектор, на другой — груда золота. В тексте «Илиады» царь Приам просто привозит богатый выкуп, состоящий из тканей и драгоценностей, никакого взвешивания там не происходит. Этот момент был центральным эпизодом именно в пьесе Эсхила.

Другие детали изображений также противоречили тексту Гомера. В первой сцене герои сражаются на колесницах, тогда как в классической поэме знаменитая дуэль проходила в пешем строю.

Во второй части Ахилл волочит тело врага вокруг кургана своего друга Патрокла. На это указывает неприметная фигура змеи — древний символ места погребения и духа умершего. Более поздние авторы и художники обычно переносили это действие под стены Трои, и она происходила на глазах жителей.

Вторая панель мозаики: Ахилл тащит тело Гектора за своей колесницей, в то время как отец Гектора Приам молит его о пощаде / © ULAS

Третья панель мозаики: Приам, царь Трои, взвешивает золотые сосуды, чтобы определить вес своего сына Гектора. Это версия истории из утраченной пьесе «Фригийцы». Археологи смогли восстановить сгоревшую часть, проследив за контурами плиток. / © ULAS

Авторы научной работы объяснили, откуда римские ремесленники в британской провинции взяли такие редкие и древние образы. Мастера не читали оригинальные свитки с пьесами в библиотеке. Они использовали специальные «каталоги узоров», которые передавались из поколения в поколение.

Дизайн панелей в Ратленде повторил рисунки с греческих ваз, монет и серебряной посуды. Эти схемы циркулировали в Средиземноморье за 800 лет до того, как их выложили из цветного камня.

Сделанное открытие подтвердило тесную связь римской Британии с высокой культурой классического мира. Заказчик мозаики продемонстрировал глубокое знание литературы и утонченный вкус. Он выбрал для украшения своего дома редкую версию легенды, чтобы отличаться от соседей и впечатлять гостей образованностью.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
112 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
История
# мозаика
# Римская Британия
# Троянская война
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Дек
700
Во что нам обходится это золото?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Дек
450
Экскурсия в Аэрокосмический музей «Спутник»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Биобезобразие. Куда исчезли пчелы и воробьи?
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Дек
800
Загадки декабристов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Пернатые истории Шпицбергена
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Экранопланы Ростислава Алексеева
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Лягушки победили самых опасных шершней

    5 декабря, 14:01

  2. Британская мозаика раскрыла утерянный сюжет о Троянской войне, основанный на «Фригийцах» Эсхила, а не на «Илиаде» Гомера

    5 декабря, 13:32

  3. Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

    5 декабря, 12:58

  4. Ученые объяснили феномен «европейской зимы» в России

    5 декабря, 12:32
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Валентина Плотникова
27 минут назад
Как бы деток своих исследовать в этой лаборатории!? Нам остеопат сказал, что проблема с ЖКТ у мальчишек, я еще удивилась, где связь.

Российские ученые определили одну из возможных причин идиопатической ходьбы на носках у детей

Irik Gareev
27 минут назад
Дамир, начитанность ещё не значит что человек способен что либо придумать от себя. Не все инженеры становятся изобретателями если они не способны

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Дамир Джанадбаев
57 минут назад
Irik, после слова "автАномной" уже не верится,что ты мог что то изобрести.чтобы изобрести что то стоящее а не "велосипед" нужно быть как минимум

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Сергей Механик
1 час назад
Александр, ради спортивного интереса я нашел оригинальную цитату: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Она впервые

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Дмитрий Глебов
2 часа назад
Юрий, так австралийские бушмены где-то на той же стадии. И как с ними общаться? У них совершенно другое понятие мира, другие приоритеты, другое добро

Ученые нашли следы древней изолированной ветви человечества в ЮАР

Dmitr Sha
2 часа назад
Сергей, к Минздраву вопрос будет не как включить выращивание запчастей, а как выключить онкологию. Ответ там ищут не первый век как. Изотопы чтобы

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Dmitr Sha
2 часа назад
Ирина, случай когда у уже рождённого человека органзм не блокирует называется онкология. Как это выключить медицина не знает. Всё, что она может -

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Вeautiful Day
2 часа назад
Над Маском смеялись когда он собирался в космос лететь, если кто помнит. Безусловный базовый доход приведет к сокращению населения планеты. Как

ИИ и робототехника сделают работу «необязательной» в течение 20 лет, заявил Маск 

Ерик Мухамадалинов
2 часа назад
Eskeldonets. Курили, форточку забыли закрыть.

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Александр Березин
3 часа назад
Иван, вы увидели в моем комментарии то, чего там безусловно не было.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Александр Березин
3 часа назад
Антон, население сокращается еще в Западной Европе, обеих Америках, Австралии и вообще основной части стран мира.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Walter Ross
3 часа назад
Золото выталкивается из ядра на поверхность, так что найдут способ пополнять запасы

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Березин
3 часа назад
nemoXX, то что его не будет еще очень долго -- это достаточно очевидно для любого.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Михаил Фурсов
3 часа назад
Дождиков, кораблик двигать надо много и желательно быстро, другое дело орбитальная крепость, висит себе в точке Лагранжа и отстреливается оттуда

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Elusive Joe
3 часа назад
Пора посылать Рогозина к Маску за батутом

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Kate Kova
3 часа назад
Мешочницы, а не мешочные черви! Вы гуглом статьи переводите?

Паучий шелк больше не считается самым крепким натуральным волокном. Мешочные черви обошли их

Адель Романенкова
3 часа назад
Питон, да, фраза "как выяснилось" здесь лишняя

Планетологи оценили влияние Марса на климат Земли

Irik Gareev
3 часа назад
Иван, я слежу за разработками. Аналогичный вариант электростанции большой производительностью пока нет. Есть попытки использовать энергию ветра

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Тот Самый
3 часа назад
Что забавно, в Израиле такая станция прекрасно работает.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Irik Gareev
3 часа назад
Иван, спасибо за совет. Я и собираюсь презентовать свою идею. Для этого я поищу спонсоров.

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно