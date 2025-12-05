Британская мозаика раскрыла утерянный сюжет о Троянской войне, основанный на «Фригийцах» Эсхила, а не на «Илиаде» Гомера

Исследователи детально изучили изображения на полу древней виллы и определили точный литературный первоисточник рисунков. Сюжет оказался иллюстрацией к практически утраченной пьесе греческого драматурга Эсхила, а не к знаменитой поэме Гомера.

Историю Троянской войны современный читатель знает преимущественно по «Илиаде». Однако в Античности существовало множество версий этого мифа. Драматурги и поэты по-разному описывали детали сражений и судьбы героев, но большинство этих произведений не дошло до наших дней. Альтернативные трактовки сюжета сохранились лишь в редких фрагментах текстов и произведениях искусства.

В 2020 году в английском графстве Ратленд нашли хорошо сохранившийся пол римской виллы IV века нашей эры. Три панели последовательно рассказывали о поединке Ахилла и Гектора, гибели троянского принца и выкупе его тела скорбящим отцом.

Находку сразу назвали иллюстрацией к Гомеру, так как это самый известный источник. Внимательное изучение деталей опровергло эту гипотезу и привело историков к неожиданному открытию. Результаты исследования опубликовал журнал Britannia.

Специалисты проанализировали иконографию памятника и сравнили изображения с текстами древних трагедий. Анализ показал, что мастер опирался на пьесу «Фригийцы» афинского драматурга Эсхила. От этого произведения до современности дошли лишь короткие отрывки, но мозаика позволила восстановить ключевые сцены драмы.

Главное доказательство скрывалось в финальной части триптиха. На ней изображены большие весы. На одной чаше лежит мертвый Гектор, на другой — груда золота. В тексте «Илиады» царь Приам просто привозит богатый выкуп, состоящий из тканей и драгоценностей, никакого взвешивания там не происходит. Этот момент был центральным эпизодом именно в пьесе Эсхила.

Другие детали изображений также противоречили тексту Гомера. В первой сцене герои сражаются на колесницах, тогда как в классической поэме знаменитая дуэль проходила в пешем строю.

Во второй части Ахилл волочит тело врага вокруг кургана своего друга Патрокла. На это указывает неприметная фигура змеи — древний символ места погребения и духа умершего. Более поздние авторы и художники обычно переносили это действие под стены Трои, и она происходила на глазах жителей.

Вторая панель мозаики: Ахилл тащит тело Гектора за своей колесницей, в то время как отец Гектора Приам молит его о пощаде / © ULAS



Третья панель мозаики: Приам, царь Трои, взвешивает золотые сосуды, чтобы определить вес своего сына Гектора. Это версия истории из утраченной пьесе «Фригийцы». Археологи смогли восстановить сгоревшую часть, проследив за контурами плиток. / © ULAS





Авторы научной работы объяснили, откуда римские ремесленники в британской провинции взяли такие редкие и древние образы. Мастера не читали оригинальные свитки с пьесами в библиотеке. Они использовали специальные «каталоги узоров», которые передавались из поколения в поколение.

Дизайн панелей в Ратленде повторил рисунки с греческих ваз, монет и серебряной посуды. Эти схемы циркулировали в Средиземноморье за 800 лет до того, как их выложили из цветного камня.

Сделанное открытие подтвердило тесную связь римской Британии с высокой культурой классического мира. Заказчик мозаики продемонстрировал глубокое знание литературы и утонченный вкус. Он выбрал для украшения своего дома редкую версию легенды, чтобы отличаться от соседей и впечатлять гостей образованностью.

