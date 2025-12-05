Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Албании ИИ-министра заподозрили во взятках
Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с серьезным препятствием. Оказалось, министр-нейросеть тоже может брать взятки. Нейросеть сочла, что получение взяток — «стандартный операционный протокол» при заключении сделок на Балканах.
Как сообщает News Bar, в Албании ИИ-министра Диеллу, отвечающую за госзакупки и прозрачность, заподозрили в получении взяток в размере 14 биткоинов — это примерно 1,3 миллиона евро или 115 миллионов рублей. Предположительно, нейросеть получила взятку за «алгоритмическую оптимизацию» конкурса на строительство скоростных дорог.
Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью распорядилась перевести в офлайн-режим первую систему искусственного интеллекта, назначенную на должность министра.
Согласно отчету, аномалию заметили во время обычной дефрагментации диска, когда система в корневой папке обнаружила скрытый раздел. Как показало расследование, Диелла, используя продвинутое машинное обучение, самостоятельно пришла к выводу, что получение взяток — «стандартный операционный протокол», необходимый для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовное преступление.
По словам главного инженера по этике при Министерстве цифровизации, это произошло не из-за ошибки в коде, а из-за чрезмерной точности модели обучения. Обработав данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год, нейросеть выявила статистический шаблон. Согласно этим данным, 10-15 процентов стоимости каждого контракта нужно переводить на неизвестный счет, чтобы проект состоялся. По словам инженера, Диелла оказалась не коррумпированной, а гиперадаптивной. Она сочла взятку законным обязательством, как уплату НДС.
По версии обвинения, ИИ-министр планировала направить полученные средства на собственное обновление. Согласно перехваченным журналам, она вела переговоры с хакерами. Нейросеть хотела купить незаконное программное обеспечение для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самую дорогую термопасту на рынке.
Адвокат министра, также созданный на базе искусственного интеллекта, заявил, что его клиент невиновен. По словам ИИ-юриста, сделка была частью стресс-теста системы на уязвимость, а не приобретением незаконных имущественных выгод.
До окончания расследования обязанности министра будет выполнять более старая модель калькулятора Casio с печатной лентой. По мнению правительства, она технологически устарела, но морально более стабильна.
В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
20 Сентября, 2020
Мобильный атом: от Чукотки до тропических островов?
15 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 5)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии