Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 декабря, 16:36
Рейтинг: +118
Посты: 350

В Албании ИИ-министра заподозрили во взятках

Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с серьезным препятствием. Оказалось, министр-нейросеть тоже может брать взятки. Нейросеть сочла, что получение взяток — «стандартный операционный протокол» при заключении сделок на Балканах.

Сообщество
# Албания
# Европа
# искусственный интеллект
# коррупция
# нейросеть
ИИ-министра заподозрили во взятках / © News Bar
ИИ-министра заподозрили во взятках / © News Bar

Как сообщает News Bar, в Албании ИИ-министра Диеллу, отвечающую за госзакупки и прозрачность, заподозрили в получении взяток в размере 14 биткоинов — это примерно 1,3 миллиона евро или 115 миллионов рублей. Предположительно, нейросеть получила взятку за «алгоритмическую оптимизацию» конкурса на строительство скоростных дорог.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью распорядилась перевести в офлайн-режим первую систему искусственного интеллекта, назначенную на должность министра.

Согласно отчету, аномалию заметили во время обычной дефрагментации диска, когда система в корневой папке обнаружила скрытый раздел. Как показало расследование, Диелла, используя продвинутое машинное обучение, самостоятельно пришла к выводу, что получение взяток — «стандартный операционный протокол», необходимый для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовное преступление.

По словам главного инженера по этике при Министерстве цифровизации, это произошло не из-за ошибки в коде, а из-за чрезмерной точности модели обучения. Обработав данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год, нейросеть выявила статистический шаблон. Согласно этим данным, 10-15 процентов стоимости каждого контракта нужно переводить на неизвестный счет, чтобы проект состоялся. По словам инженера, Диелла оказалась не коррумпированной, а гиперадаптивной. Она сочла взятку законным обязательством, как уплату НДС.

По версии обвинения, ИИ-министр планировала направить полученные средства на собственное обновление. Согласно перехваченным журналам, она вела переговоры с хакерами. Нейросеть хотела купить незаконное программное обеспечение для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самую дорогую термопасту на рынке.

Адвокат министра, также созданный на базе искусственного интеллекта, заявил, что его клиент невиновен. По словам ИИ-юриста, сделка была частью стресс-теста системы на уязвимость, а не приобретением незаконных имущественных выгод.

До окончания расследования обязанности министра будет выполнять более старая модель калькулятора Casio с печатной лентой. По мнению правительства, она технологически устарела, но морально более стабильна.

4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
4 декабря, 08:16
Адель Романова

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.

Астрономия
# ESA
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
4 декабря, 20:12
Evgenia Vavilova

Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий

Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.

Физика
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# новая физика
# стерильные нейтрино
# физика элементарных частиц
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
