В Албании ИИ-министра заподозрили во взятках

Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с серьезным препятствием. Оказалось, министр-нейросеть тоже может брать взятки. Нейросеть сочла, что получение взяток — «стандартный операционный протокол» при заключении сделок на Балканах.

ИИ-министра заподозрили во взятках / © News Bar

Как сообщает News Bar, в Албании ИИ-министра Диеллу, отвечающую за госзакупки и прозрачность, заподозрили в получении взяток в размере 14 биткоинов — это примерно 1,3 миллиона евро или 115 миллионов рублей. Предположительно, нейросеть получила взятку за «алгоритмическую оптимизацию» конкурса на строительство скоростных дорог.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью распорядилась перевести в офлайн-режим первую систему искусственного интеллекта, назначенную на должность министра.

Согласно отчету, аномалию заметили во время обычной дефрагментации диска, когда система в корневой папке обнаружила скрытый раздел. Как показало расследование, Диелла, используя продвинутое машинное обучение, самостоятельно пришла к выводу, что получение взяток — «стандартный операционный протокол», необходимый для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовное преступление.

По словам главного инженера по этике при Министерстве цифровизации, это произошло не из-за ошибки в коде, а из-за чрезмерной точности модели обучения. Обработав данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год, нейросеть выявила статистический шаблон. Согласно этим данным, 10-15 процентов стоимости каждого контракта нужно переводить на неизвестный счет, чтобы проект состоялся. По словам инженера, Диелла оказалась не коррумпированной, а гиперадаптивной. Она сочла взятку законным обязательством, как уплату НДС.

По версии обвинения, ИИ-министр планировала направить полученные средства на собственное обновление. Согласно перехваченным журналам, она вела переговоры с хакерами. Нейросеть хотела купить незаконное программное обеспечение для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самую дорогую термопасту на рынке.

Адвокат министра, также созданный на базе искусственного интеллекта, заявил, что его клиент невиновен. По словам ИИ-юриста, сделка была частью стресс-теста системы на уязвимость, а не приобретением незаконных имущественных выгод.

До окончания расследования обязанности министра будет выполнять более старая модель калькулятора Casio с печатной лентой. По мнению правительства, она технологически устарела, но морально более стабильна.