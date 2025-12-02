  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Пернатые истории Шпицбергена

Слушатели узнают, что меняется в жизни птиц на Шпицбергене.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
6 декабря, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Вернадского, 109

О мероприятии

Глобальные природные и антропогенные изменения последних 100 лет сильно повлияли на жизнь на всей планете, и Шпицберген не исключение. Как живется в этом меняющемся мире птицам – самым многочисленным обитателям архипелага? Орнитолог, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН Елена Лаппо расскажет, как менялись представления о птицах от Средневековья  до современности, от мифов до научных исследований.

Слушатели узнают:

  • историю названий казарок, которых в Средние века не считали птицами;
  • что меняется в жизни птиц на Шпицбергене;
  • любопытные наблюдения местных жителей;
  • почему некоторые птицы предпочитают гнездиться прямо в поселках;
  • птицы-завоеватели: почему пернатые селятся около тающих ледников.

Расписание
6
Суббота
Декабрь 2025
проспект Вернадского, 109 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Вернадского, 109

2 декабря, 11:46
Александр Речкин
6
# биология
# орнитология
# птицы
